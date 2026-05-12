インヴェンティット、「第17回 EDIX（教育総合展）東京」にて教育DX・セキュリティがテーマの特別セミナーを開催

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）は、2026年5月13日（水）から5月15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展し、教育DX・情報セキュリティ・生成AI活用等をテーマとした特別セミナーをブース内で開催いたします。

＜現場のリアルな課題をひも解く＞

「GIGAスクール構想（※1」第2期を迎える中、教育現場では端末更新や校務DX、生成AI活用への対応が本格化しています。一方で、教職員の負荷増加やICT人材不足、サイバーセキュリティ対策など、多くの教育機関が新たな課題に直面しています。

こうした背景を受け、インヴェンティットはEDIX東京2025において、学校現場・教育関係者・セキュリティ有識者とともに、教育現場における“実践的なDX・セキュリティ運用”をテーマとした特別セミナーを実施します。

本セミナーでは、学校現場で実際にICT運用を担う先生方や専門家を招き、生成AI時代に求められる校務DX、教育情報セキュリティ、端末運用、アクセシビリティなど、現場視点でのリアルな課題と実践事例を紹介します。

※1…全国の公立学校で学ぶ児童・生徒に対して1人1台の学習用端末と高速ネットワークを整備する文部科学省の取り組み

■特別セミナー概要

・5月13日（水）13:30～

「広告ブロックがつなげるセキュリティ対策」～聖徳学園CISO×ICT責任者が語る、守りと学びの最前線～

【概要】

教育現場における情報セキュリティ対策とICT活用の両立をテーマに、学校運営における実践的なセキュリティ対策について紹介します。

・5月14日（木）13:00～

「AIと創る新しい学校のカタチ」～生成AIが伴走する『身の丈』校務DX～

【概要】

生成AIを教育現場へどのように取り入れるべきか。校務DXの実践事例とともに、「現場で無理なく使えるAI活用」について議論します。

・5月14日（木）15:00～

「新しい学校のカタチ」～次世代校務DX基盤の実現向けて～

【概要】

教育DXを支える次世代基盤のあり方や、今後求められる学校ICT環境について解説します。

・5月15日（金）11:00～

「先生、僕の端末がおかしいです！」～デジタル化が進む教育の現場で取るべきサイバーセキュリティ対策とは!?～

【概要】

教育現場で増加するセキュリティリスクを踏まえ、学校現場で実践できる具体的な対策や考え方を紹介します。

・5月15日（金）13:00～

「生成AI時代の教育情報セキュリティ最前線」～セキュポリと生成AI最新動向を踏まえた3つのポイント～

【概要】

生成AI活用が進む中で必要となる教育情報セキュリティの考え方や、最新動向を踏まえた運用ポイントを解説します。

・5月15日（金）15:00～

「iPad アクセシビリティ機能のご紹介」～テクノロジーはすべての人が使えてこそ威力を発揮する～

【概要】

教育現場におけるアクセシビリティの重要性や、iPadを活用した支援事例について紹介します。

インヴェンティットは、MDM（モバイルデバイス管理）やセキュリティソリューションを通じて、教育機関におけるICT環境整備・端末運用・情報セキュリティ対策を支援しています。

「第17回 EDIX（教育総合展）東京」では、「mobiconnect」による端末管理と、「KASHIMORI」によるIT利用の可視化を組み合わせたソリューションのご紹介をはじめ、体験会やセミナーも多数開催いたします。ぜひお立ち寄りください。

＜出展概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/54834/table/132_1_829e8e0058db5ef64286780abe33f230.jpg?v=202605120951 ]

＜ブースイメージ図＞

＜小間位置図＞＜１分でわかる！「mobiconnect」紹介動画＞[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6aARfWXz5I ]＜「KASHIMORI」概要＞

「KASHIMORI」は、インヴェンティット株式会社が提供するセキュリティ可視化サービスです。



「mobiconnect」を基盤に、広告ブロックサービス「AdGuard DNS」を組み合わせることで、教育機関や企業で利用されるモバイルデバイスの利用状況を可視化します。未承認アプリやクラウドサービスの利用、フィッシングサイトへのアクセス、マルウェア通信などの潜在的なリスクを検知し、IT利用状況の把握とセキュリティ対策を支援します。

直感的なダッシュボードにより、デバイスの利用状況やリスク情報を分かりやすく確認することができ、専門的な知識がなくてもセキュリティ状況を把握することが可能です。限られた人員で多くの端末を管理する教育現場や企業において、効率的なセキュリティ運用を実現します。

「KASHIMORI」LPサイト：https://lp.kashimori.jp/(https://lp.kashimori.jp/)

＜「mobiconnect」概要＞

「mobiconnect」は、インヴェンティット株式会社が提供する法人・教育機関向けモバイルデバイス管理サービス（MDM）です。

スマホやタブレット、PCなどの業務・学校で利用するモバイルデバイスを遠隔からアプリ配信や設定変更、紛失時には位置情報取得・ロック・データ消去ができるモバイルデバイス管理サービスです。管理コストを抑え、効率的なデバイス運用を可能にします。

現場重視の機能と使いやすさで、企業や学校・教育委員会など、様々な環境で活用されています。文教市場においてトップクラスのシェアを誇る「mobiconnect for Education」は、教育現場に沿ったデバイスの管理運用で、保護者・教員にとっての「安心」と子供たちの「安全」を、「mobiconnect for Business」では、あらゆる業界・業種の顧客満足とセキュリティを守ります。

国産MDMならではのサポート品質で、デバイス導入・運用のノウハウに長けたスタッフがしっかりとサポートします。

「mobiconnect」紹介ページ：https://www.mobi-connect.net/(https://www.mobi-connect.net/)

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイスの利用状況を可視化し、実データの安全性を判定するセキュリティサービス「KASHIMORI」をはじめ、その基盤となるモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」、美術館・展覧会に特化したチケット予約・販売支援サービス「ART PASS」など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 社長室 安部

お問い合わせフォーム：https://www.yourinventit.com/contact/form/