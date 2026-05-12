しまむら、5/13（水）より、「暮らしの大応援祭」を開催！お買い得品や「FIBER DRY」の日を記念したコラボ商品が登場

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、5月13日（水）より「暮らしの大応援祭」を開催することをお知らせいたします。

■「しまむら 暮らしの大応援祭」開催！

ファッションセンターしまむらでは、 5/13（水）より「暮らしの大応援祭」を開催します。

日々の暮らしに役立つ厳選アイテムを、大応援祭特価にてご用意しています。 5/13（水）から 5/15（金）までの3日間は、日替わり特価アイテムも登場します。

また、 5/18（月）の「FIBER DRY(ファイバードライ)」の日に合わせて、特別なアイ テムも取り揃えています。人気キャラクターやブランドと「FIBER DRY」がコラボレーションした商品が登場し、夏に向けて楽しく暑さ対策ができるラインナップです。

うれしいお買い得商品から夏に向けた快適アイテムまで、暮らしが豊かになる商品を豊富にご用意し、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■FIBER DRYキャンペーン

●アプリ会員向け「FIBER DRY」の賞品が当たるキャンペーン＊冷たい飲み物を入れると色が変わります。

5/13（水）～ 6/28（日）のキャンペーン期間中、しまむらグループ公式アプリの会員特典よりご応募いただいた方を対象に、抽選で計50名様に以下のFIBER DRY賞品をプレゼントします。

・FIBER DRYスリッパ（紳士・婦人） 各5名様

・FIBER DRY靴下（紳士・婦人） 各5名様

・FIBER DRYタンブラー 30名様

詳しくは、しまむらグループ公式アプリ内の会員特典をご確認ください。

●しまむら公式X「しまむらグループ共通商品券」が当たるキャンペーン

5/18（月）までのキャンペーンの期間中、しまむら公式X（@shimamura_gr）をフォローのうえ、キャンペーン投稿にコメントいただいた方を対象に、抽選で計65名様に以下のしまむらグループ共通商品券をプレゼントします。

・5,000円分 5名様

・3,000円分 10名様

・1,000円分 50名様

詳しくは、しまむら公式Xのキャンペーン投稿をご確認ください。

■ 5月18日は「FIBER DRY」の日！

「FIBER DRY」は「毎日を快適に」をコンセプトに、しまむらグループ独自の吸水速乾性の基準をクリアした、高機能商品です。5月18日は「FIBER DRY」の日に制定されています。快適で高機能な「FIBER DRY」シリーズをぜひこの機会にお試しください。

■しまむら公式SNS・しまむらグループ公式アプリ

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）