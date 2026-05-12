しまむら、PB 「CLOSSHI PREMIUM」の超COOLシリーズから、寝具・センターラグを今年も発売！肌触りや通気性を改良し、より快適になりました

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、PB「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」の超COOL（クール）シリーズから寝具・センターラグを今年も発売することをお知らせいたします。熱中症対策や節電対策におすすめの商品です。

■「超COOL」について

「超COOL」は、「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとし、当社基準の2倍(＊)をクリアした接触冷感に優れた商品です。PB「CLOSSHI PREMIUM」から展開しています。触れた瞬間のひんやり感が強く、暑い夏を快適にお過しいただけます。「接触冷感」のほか「持続冷感」機能も備え、触れた瞬間のひんやり感が長続きします。

＊…接触冷感の値が当社基準の2倍です。

■超COOL敷パッド・枕パッド・枕カバー・枕

表地の「持続冷感」のひんやり面の触り心地を、「もちっと」「さらっと」の2種類からお選びいただけます。これまでの「柔らかい」から「もちっと」した肌触りへ、「硬め」から「さらっと」した肌触りへと改善しました。裏面はパイル素材で、気温に応じて使い分けできるリバーシブル仕様です。さらに防ダニ、吸水速乾、抗ピル（毛玉になりにくい）、抗菌防臭、吸放湿性、消臭機能を兼ね備えた、夏を快適にお過ごしいただける商品です。

▼特設ページはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/spcool-bedding2026ss/

●商品ラインナップ

・超COOL 敷きパッド（CLOSSHI PREMIUM）

価格 ：シングルサイズ 税込2,970円、セミダブルサイズ・ダブルサイズ 税込4,070円

・超COOL 枕パッド・枕カバー（CLOSSHI PREMIUM）

サイズ：35×50cm、43×63cm

価格 ：税込649円～

・超COOL 枕（CLOSSHI PREMIUM）

価格 ：35×50cm 税込1,419円、43×63cm 税込1,639円

■超COOLセンターラグ

「接触冷感」と「持続冷感」機能に加えて「撥水加工」により汚れが付きにくく、落ちやすいため、お手入れも簡単です。詰めものに厚さ20mmの高反発ウレタンを使用し、ふかふか・もっちりとした弾力で足音を軽減する「防音対策」にもなっています。今年は、裏地をメッシュ仕様にすることで通気性が良く、より快適になりました。

▼特設ページはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/spcool-rug2026ss/

●商品ラインナップ

・超COOL センターラグ（CLOSSHI PREMIUM）

価格 ：約1.5畳用 税込5,170円、約2畳用 税込6,270円、約3畳用 税込8,470円、約4畳用 税込10,670円

■CLOSSHI・CLOSSHI PREMIUMについて

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループの公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/



■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）