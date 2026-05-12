元トヨタ自動車エンジニアが伝える「人が育つ工場経営術」─ 2026年6月～8月、東海・関東エリアで3回連続セミナー開催

工場改善サービス株式会社

工場改善サービス株式会社（所在地：愛知県豊橋市、代表取締役：田代 勝良）は、製造業の経営者・工場長を対象としたセミナー「利益率10%を目指す 人が育つ工場経営術」を、2026年6月25日（木）豊橋・6月29日（月）小牧・8月27日（木）横浜にて連続開催いたします。元トヨタ自動車エンジニアとして培った現場改善の知見をもとに、赤字脱却・自発的に動く組織づくりの具体的手法を、実際の改善事例を交えてお伝えします。参加費5,000円（税込）、各回先着20～24名様。

■ 開催背景

豊橋セミナーの案内

人手不足、原価高騰、売れるものが売れない──中小製造業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。多くの経営者が「現場がもっと自発的に動いてほしい」と感じながらも、具体的な打ち手が見えないまま現状維持を余儀なくされているのが実情です。AIやロボットによる変化が加速する中、人材の確保・育成はもはや経営課題の最上位に位置します。

工場改善サービス株式会社は、2026年2月に第1回セミナーを豊橋にて開催し好評を得たことから、最新事例を加えた内容で、東海・関東エリアにて計3回の連続セミナーを実施します。

■ セミナー概要

【第1回】豊橋会場

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179912/table/2_1_8371a436129078f3a195f7c12757b0ee.jpg?v=202605120951 ]

【第2回】小牧会場

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179912/table/2_2_9519f175e5b806e1b35d4082a2f1217e.jpg?v=202605120951 ]

【第3回】横浜会場

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/179912/table/2_3_90c7462cf5ae0586f97d54588a5ba3cd.jpg?v=202605120951 ]

【共通事項】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/179912/table/2_4_40303885be7f38f73311481174bba9cf.jpg?v=202605120951 ]

■ 当日プログラム

1. 製造現場で起きていること

2. 今、なぜ現場改善なのか？

3. 人が育つ現場のつくり方

4. 改善事例・ワーク（各回内容が異なります）

5. まとめ

※第1・2回は終了後に交流・質疑応答（15:30～16:30）あり（希望者のみ）

■ こんな方におすすめ

● 現状を打破したい経営者

● 他社の改善事例を知りたい

● 現場が自発的に動く組織を作りたい

● 次期経営層を育てたい

● 他社経営者と交流したい

● 利益率を上げたい

■ セミナーで得られること

● 人が育つ工場経営の全体像

● 明日からできる現場改善の手法

● 赤字企業がなぜ黒字化できたか（実例）

● 不確実な時代に今取り組むべきこと

■ 講師プロフィール

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/179912/table/2_5_3d5b986cecb532b1a42284b245622055.jpg?v=202605120951 ]

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/179912/table/2_6_e7ff154bb6664adff3caec4019d45585.jpg?v=202605120951 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/179912/table/2_7_9927c198b2b3264f5c23a89700dfa95c.jpg?v=202605120951 ]