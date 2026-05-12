【関東や東海で開催】「白T会議」始動。もう「白T」で悩まない。「印象管理士(R)」と「SUIT SELECT」が作った、ビジネスで信頼される『正解の1枚』とは。

一般社団法人 日本印象管理士協会

清潔感は、もはやマナーではなく成果を左右する『最強のビジネススキル』です。

カジュアル化が進む現代のビジネス環境において、企業やリーダーの多くが「服装の自由度が上がる一方で、信頼感をどう担保するか」という新たな課題に直面しています。

印象はわずか数秒で形成され、その後の評価やコミュニケーションの質に大きな影響を与えます。

特にビジネスにおいては、外見は単なる個人の問題ではなく、組織の信頼性や成果に直結する「人的資本」「関係構築価値」の一部です。

この課題に対し、日本初の「印象管理士(R)」を育成する（一社）日本印象管理士協会（代表理事：竹田浩一郎）は、全国に「SUIT SELECT」や「DIFFERENCE」を展開する株式会社コナカと共同で、「清潔感を設計し、信頼を生むための白Tシャツ」を開発いたしました。

本製品のリリースに伴い、2026年5月より名古屋、6月には横浜や東京にて、ビジネスにおける視覚情報の重要性を体感するイベント「白T会議」を開催いたします。

■ 開発の背景：信頼を左右する『見えない評価基準』へのアプローチ

ビジネスにおける評価は、スキルや実績だけで決まるものではありません。



人は無意識のうちに、視覚情報から「安心できる相手か」「任せられる人物か」を判断しています。

（一社）日本印象管理士協会では、これを「配慮→安心→信頼→仕事が任される」という印象の構造として体系化しています。

特にクールビズ以降、Tシャツなどのカジュアルアイテムが浸透する一方で、「だらしなく見える」「信頼感が損なわれる」といったリスクも顕在化しています。

そこで本プロジェクトでは、単なる「清潔な服」ではなく相手に配慮とプロ意識を伝える「戦略的な視覚ツール」としての白Tシャツを開発しました。

■SUIT SELECTの技術と印象理論を融合した「3つの設計」

【Vゾーンの品格】

ジャケット着用時にも首元が崩れず、信頼感を損なわないネック設計。

【透けない、ヨレない】

高密度コットンにより、清潔感を維持し続ける耐久性と上質な光沢。

【信頼のシルエット】

印象管理理論に基づき、「知的・誠実」に見える黄金比で設計。

■ 体験型イベント「白T会議」開催概要

本製品のリリースに伴い、「ビジネスにおける視覚戦略」を体感する体験イベント「白T会議」を開催します。

名古屋開催： 2026年5月1日（金）19時～実施済

横浜開催 ： 2026年6月3日（火）19時～

東京開催 ： 2026年7月15日（水） 19時～

名古屋開催： 2026年8月8日（土）19時～

内容： 白Tセミナー、共同開発リリースの試着、交流会など

対象： 経営者、ビジネスパーソン、人事担当者、メディア関係者。

■ 一般社団法人日本印象管理士協会 代表理事 竹田 浩一郎 メッセージ

AIが正解の価値を変えている時代、仕事の成果は「何ができるか」だけでなく、「どのように見られるか」によって大きく左右されます。服装は単なる外見ではなく、自分の意識と相手への配慮を同時に整えるツールです。この白Tシャツを通じて、日本のビジネスシーンに新たな自信と活気をもたらすことを確信しています。

【商品概要】

商品名：美`ｓTEE

販売価格：5,390円（税込）

発売日： 2026年5月16日全国の「SUIT SELECT」店舗にて発売

【団体概要】

団体名： 一般社団法人日本印象管理士協会

代表者： 代表理事 竹田 浩一郎

所在地： 愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番1号 アーバンネット名古屋ネクスタビル内LIFORK久屋大通

事業内容： 印象管理士(R)資格認定、印象管理研修など

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者：（一社）日本印象管理士協会 事務局

HP：https://impression-jima.com/

メール： info@compound-interest.jp

メディア取材・サンプル提供について： 「白T会議」当日の取材、および竹田へのインタビューも随時受け付けております。