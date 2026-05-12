株式会社ツクリエ、SusHi Tech Tokyo 2026にシルバースポンサーとして参画

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木英樹、以下「ツクリエ」）は、2026年4月に開催されたグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」にシルバースポンサーとして参画いたしました。

本参画においてツクリエは、ブース出展、セッション登壇、スタートアップピッチにおける企業賞の提供、パートナーイベントの開催など、多角的な取り組みを実施し、国内外のスタートアップ・企業・支援機関との連携を推進しました。

ブース出展について

SusHi Tech Challenge 2026にて企業賞を提供。会場スクリーンにはツクリエロゴが掲出され、多くの来場者が見守る中、表彰が行われた。

ブース出展では、東京都から受託運営する「東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）」や、「東京都コンテンツ産業海外展開課題解決プログラム IntoGlobal」、「『現代版トキワ荘』起業家育成プログラム」などのコンテンツ領域における支援の取り組みに加え、起業家教育に関する自主事業やツクリエ全体の事業を紹介するパネル展示を実施しました。

東京都から受託運営するTCICやIntoGlobal、「『現代版トキワ荘』起業家育成プログラム」などの取り組みを紹介。会期を通じて多くの来場者との対話が生まれた。

会期1日目・2日目には各日300名を超える来場者がブースを訪れ、最終日には1,000名を超える来場があり、会期を通じて多様なプレイヤーとの対話が生まれました。

コンテンツ領域でのセッション企画・登壇

２日目のSun Pillar Stageで実施されたトークセッション「AI×映画 映画事業のイノベーションを考える。」では、AIの登場によって映画製作・配給事業がどのように変化していくのかをテーマに議論が行われました。4月にカンヌで開催された「WORLD AI FILM FESTIVAL Cannes 2026」の状況も踏まえながら、映画業界におけるAI活用の現在地について、多角的な視点から意見交換が行われました。

セッションには、一般社団法人Startup Lady協会 代表理事 鈴木萌子氏、株式会社TOKYO EPIC 代表取締役 和田亮一氏、ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（SSFF & ASIA）代表／株式会社ビジュアルボイス 代表取締役／俳優 別所哲也氏に加え、ツクリエにて東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）のプログラムディレクターを務める川野正雄が登壇しました。

「AI×映画 映画事業のイノベーションを考える。」を実施。AIと映画産業の未来について、多角的な視点から議論が行われた。

起業家教育領域でのセッション登壇

起業家教育領域では、３日目のMeteor Stageで実施された「未来キャリアカレッジ４. ツクリエ × ITAMAE」に登壇しました。

本セッションでは、SusHi Techにブース出展するコーポレートパートナーであるツクリエと、学生メンバーITAMAEが、学生にとっての「挑戦」や「キャリア」の選択肢をテーマにトークセッションを実施しました。

ITAMAEの学生メンバーとツクリエにて起業家教育セクションのマネージャーを務める渡邉涼太が登壇。ツクリエの取り組みを紹介しながら、来場する学生にとってどのような挑戦やキャリアの可能性があるのかについて意見交換を行い、次世代人材の挑戦を後押しする機会となりました。

スタートアップから中高生まで、幅広い挑戦を後押し

「未来キャリアカレッジ４. ツクリエ × ITAMAE」に登壇。学生にとっての「挑戦」や「キャリア」の可能性について意見交換が行われた。

SusHi Tech Tokyo 2026内で開催されたグローバルスタートアップピッチ「SusHi Tech Challenge 2026」において、ツクリエは「EF Polymer株式会社(https://efpolymer.jp/)」様へ企業賞を提供しました。

同プログラムでは、世界各国から選抜されたスタートアップによるピッチが行われ、グローバル市場を見据えた事業アイデアや先端テクノロジーが披露されました。

世界各国から選抜されたスタートアップによるピッチが行われた「SusHi Tech Challenge 2026」。ツクリエは企業賞を提供した。

また、中高生向けピッチプログラム「SusHi Tech Teen Challenge 2026」において、名城大学附属高等学校 野田 樹里さんへ企業賞を提供しました。同プログラムでは、中高生世代による社会課題や未来の技術に関する多様なアイデアが発表され、世代を超えた挑戦の広がりが感じられる場となりました。

中高生世代による多様なアイデアが発表された「SusHi Tech Teen Challenge 2026」。ツクリエは企業賞を提供し、次世代の挑戦を後押しした。

ツクリエは、成長段階を問わず挑戦を後押しすることで、起業家エコシステム全体への関りを広げています。

コンテンツ領域特化のパートナーイベントを開催

「SusHi Tech Tokyo 2026」の公式コーポレートパートナーとしての取り組みの一環として、開催に先立つ2026年4月23日、東京都から受託運営する東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）にて、エンタメ・コンテンツ領域に特化したパートナーイベント「GLOBAL ENTERTAINMENT MEETUP ~Entertainment × Global: Bridging Borders through Content~」を開催しました。

本イベントでは、「日本のコンテンツを、世界へ。」をテーマに、アニメ、マンガ、ゲーム、映画など、海外展開を志向するIP・コンテンツ系スタートアップ、投資家、エンタメビジネス関係者らが集まり、グローバル展開や共創をテーマに交流を行いました。

世界市場への挑戦を加速させたいスタートアップや、次世代のグローバルIPを探す投資家、コンテンツ産業のエコシステムに関心を持つ関係者など、約100名が参加しました。TCICとしても非常に多くの来場者が集まるイベントとなり、エンタメ・コンテンツ領域におけるグローバル連携や共創に対する関心の高さがうかがえる機会となりました。

台湾シティーパートナー施策への参画とMOU締結

TCICにて開催した「GLOBAL ENTERTAINMENT MEETUP」には約100名が参加。エンタメ・コンテンツ領域におけるグローバル連携や共創をテーマに交流が行われた。

ツクリエとしてのシルバースポンサー参画とは別に、SusHi Tech Tokyo 2026にシティーパートナーとして参画した台湾によるプログラムにも参加しました。

その一環として実施されたセッションにおいて、ツクリエは台湾のスタートアップ支援機関「Taiwan Startup Terrace（台湾スタートアップ・テラス）」とのMOU（覚書）を締結しました。

台湾のスタートアップ支援機関「Taiwan Startup Terrace」とMOUを締結。日台間におけるスタートアップ・エコシステム連携の強化を目指す。

本連携は、日台間におけるスタートアップ・エコシステムの接続強化を目的としたものであり、人材・産業・スタートアップの越境連携を推進する戦略的パートナーシップです。

同セッションでは、台湾の自動運転領域をリードするTuring Driveと、日本のテクノロジーソリューション企業であるマクニカによるMOU締結も行われ、日台連携が実践的な産業実装フェーズへと進みつつあることが示されました。

今後の展開

今回の参画では、コンテンツ領域、起業家教育、グローバル連携という異なる切り口から、スタートアップや企業、次世代人材、海外エコシステムとの接点が生まれました。

ツクリエは、今回得られた対話や連携の可能性を一過性のものにせず、各事業や運営施設での取り組みに接続しながら、継続的な共創機会の創出につなげていきます。

■東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）について

TCIC は、コンテンツ関連産業に特化した東京都の創業支援施設です。コンテンツ分野での創業支援、ハンズオン支援を通して、コンテンツ産業の集積地・情報発信地になることを目指し、都内のコンテンツ関連産業の活性化、ひいては日本のコンテンツ産業の振興に貢献してまいります。

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/

■Taiwan Startup Terraceについて

Taiwan Startup Terraceは、台湾の経済部中小及新創企業署が、台湾スタートアップの国際接続および国際スタートアップとの交流促進を目的に、台北・林口および高雄・亜湾に設立したスタートアップ拠点です。スタートアップ向けのオフィス、宿泊施設、コワーキングスペース、実証フィールド等を備え、国際的なアクセラレーターや産業パートナーとの連携を通じて、台湾スタートアップの成長と国際展開を支援しています。

https://www.startupterrace.tw/

■株式会社ツクリエ 概要

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目5番地 化学会館4階

代表者：鈴木 英樹

設立：2005年8月（2015年3月17日株式会社化）

事業内容： 起業支援サービス、 インキュベーション事業、 アクセラレーションプログラム開発事業、 事業プロデュース、 創業投資、 他

会社HP：https://tsucrea.com/

＜オウンドメディア＞

StartupSide Magazine：https://magazine.startupside.jp/

起業支援ラボ：https://incubation-labo.com/

ヨムリエ：https://tsucrea.com/magazine/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ツクリエ 本部広報

E-mail ： press@tsucrea.com