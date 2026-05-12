「第15回 科学の甲子園全国大会」に協賛！千葉県代表・東葛飾高等学校に「リソー教育グループ賞」を授与しました

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：天坊真彦）は、2026年3月20日（金）～3月23日（月）に茨城県つくば市で開催された「第15回 科学の甲子園全国大会」に協賛いたしました。

企業特別賞として千葉県代表の千葉県立東葛飾高等学校へ「リソー教育グループ賞」を授与いたしました。

■「リソー教育グループ賞」について

本賞は全国大会に出場するチームのうち、1年生が1名以上含まれるチームを対象とし、その中で特に優れた成績を収めた学校に授与されます。上級生に混じって果敢に挑戦する1年生の情熱と探究心を称え、将来の科学界をリードする人材への成長を後押しする「フレッシュマン応援賞」としての意味を込めています。

今大会では、千葉県立東葛飾高等学校へ本賞を授与いたしました。同校は、1年生が加わったチーム編成でありながら、卓越したチームワークと粘り強い探究心を発揮し、見事本賞に選出されました。

■大会結果

筆記および3種類の実技による白熱した競技の結果、総合成績では岡山県代表・岡山県立岡山朝日高等学校が、見事優勝の栄冠に輝きました。続く第2位には奈良県代表・東大寺学園高等学校、第3位には大分県代表・大分県立大分上野丘高等学校が選ばれました。

また、本大会では産学官の連携による科学技術人材の育成を目的として、弊社「リソー教育グループ賞」のほか、多くの企業賞が授与されました。全チームの成績および各賞の詳細は以下リンクのとおりです。

科学技術振興機構報 第 1837 号「『第 15 回科学の甲子園全国大会』岡山県代表 岡山県立岡山朝日高等学校が優勝」（URL：https://koushien.jst.go.jp/koushien/files/r07_result.pdf）

■競技について

事前公開競技を除き、課題は大会当日に発表されるため、高度な理系科目の知識に留まらず、問題を瞬時に理解する力、段取り力、仲間とのコミュニケーション能力が要求されます。

１．筆記競技

理科、数学、情報の中から、習得した知識をもとにその活用について問う問題。

２．実技競技

ものづくりの能力、コミュニケーション能力などを用いて課題解決能力を競う。

３．競技の形式

筆記競技は6人1チーム、実技競技は3～4人1チームで、課題を分担、相談するなど協力して成果を競い合います。

■大会概要

筆記競技の様子実技競技の様子１.実技競技の様子２.

大会名称：第15回 科学の甲子園全国大会

開催日程：2026年3月20日（金）～3月23日（月）

会場：茨城県つくば市（つくば国際会議場、つくばカピオ）

主催：科学技術振興機構（JST）

共催：茨城県、茨城県教育委員会、つくば市、高等学校文化連盟全国自然科学専門部

後援：文部科学省、公益社団法人日本理科教育振興協会

公式サイト：https://koushien.jst.go.jp/koushien/

■会社概要

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp