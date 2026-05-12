【中学受験】小１～小３生徒・保護者対象　中学受験のトレンド「生活教養」をテーマにした親子参加型イベントを開催

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社駿台ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は2026年5月16日（土）、小１～小３の生徒および保護者を対象に「スペックＴＯＭＡＳ 中学入試ガイダンス」を開催いたします。

近年中学入試で重視されている「生活教養」に注目し、「自分だけの街づくり」をテーマに生活に根ざした社会の仕組みを学ぶ、親子参加型イベントです。

（特設ページ：https://www.tomas.co.jp/spec/guidance/）

近年、首都圏の中学入試は過熱の一途をたどり、受験者数・受験率はともに右肩上がりで上昇しています。入試問題も20～30年前と比較して記述量が格段に増え、“思考力”や“表現力”を問うものが多くなりました。

単なる知識の暗記ではなく、生活に根ざした一般常識や社会の仕組みを問う「生活教養」の問題も増えています。本ガイダンスではこうした生活教養をテーマに、中学入試で問われる力についてお伝えします。

■テーマ ─ 街を作ろう (対象:小1～小3の生徒・保護者)

最近の中学入試では「生活教養」の知識が重視されます。机上の学習に留まらず、社会の仕組みに興味を持つことが合格への一歩です。今回は学校や病院、警察署などの「施設カード」を使い、マップ上に自分だけの街を創造します。「なぜこの場所に建てるのか」という論理的思考を養い、生きた知識を身に付けましょう。

■開催概要

日時：2026年5月16日（土）10:30-11:45

会場：駿台現役フロンティア 自由が丘校（東京都目黒区緑が丘2丁目16－22）

お申し込み：こちら(https://www.tomas.co.jp/spec/guidance/#form-area)のフォームからお申し込みください

※ お急ぎの方はフリーダイヤル0120-65-1359（受付時間10：00～20：00）までお申し込みください。

■会社概要

株式会社 駿台ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.sundai-tomas.co.jp/

事業内容：最難関校受験対策に特化した進学個別指導塾

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp