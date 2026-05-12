株主優待制度拡充に関するお知らせ

ウェルス・マネジメント株式会社

ウェルス・マネジメント株式会社（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長：千野和俊、東証スタンダード市場、証券コード：3772）は、2026年6月末日（基準日）以降の株主優待制度の拡充を決定しましたので、お知らせいたします。

当社の株主優待制度は、日ごろよりご支援いただいている株主の皆さまへの感謝の気持ちをお伝えするとともに、当社グループ事業をより身近に感じていただき、実際にご利用いただくきっかけ作りとしてご提供させていただいております。そして、多くの方に当社の魅力を知っていただき、株主の皆さまに長く保有していただくことを目指しております。

このたび、トータル・シェアホルダーズ・リターンの向上を通じて、株主の皆さまに当社株式をより魅力的に感じていただけるよう、400株以上600株未満の枠の新設および株主優待金額の増額、600株以上1000株未満の枠の株主優待金額を増額することといたしました。

株主優待制度変更の内容

今後も既存の株主の皆さまはもとより、当社株式への投資をご検討いただく方にとっても、長期的に魅力を感じていただける株主優待制度となるよう、継続的な検討と改善を行ってまいります。

当社株主優待制度について

当社の株主優待券は、当社グループホテルでのご利用および、ホテルでのご利用が難しい株主様や遠方にお住まいの株主様のご利用機会拡大を目的とした株主優待メニューの購入にご利用いただけます。

商品の詳細や最新の受付状況については、下記よりご確認ください。

https://www.wealth-mngt.com/ir/return.html

◇株主優待券利用可能ホテル

宿泊の他、レストラン、ショップでもご利用いただけます。

- ホテルエミシア札幌北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目5-25- ホリデイ・イン＆スイーツ札幌大通公園北海道札幌市中央区南2条西8-6-1- ギャリア・二条城 京都京都府京都市中京区市之町180-1- シックスセンシズ 京都京都府京都市東山区妙法院前側町431- ダーワ・悠洛 京都京都府京都市東山区三条通大橋東入大橋町84- バンヤンツリー・東山 京都京都府京都市東山区清閑寺霊山町7番地- フォションホテル京都京都府京都市下京区難波町406- イビス大阪梅田大阪府大阪市北区小松原町1-5シックスセンシズ 京都バンヤンツリー・東山 京都◇株主優待メニュー- フォションホテル京都 商品詰合せ- バンヤンツリー・エッセンシャルズ 商品詰合せ- JA中野市ブランド農産物- OSMIC FIRST（フルーツトマトブランド）フォションホテル京都 商品詰合せJA中野市ブランド農産物

※上記写真はイメージです。

＜ウェルス・マネジメント株式会社（ウェルス・マネジメントグループ）について＞

ウェルス・マネジメント株式会社【証券コード：3772】は、東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場し、持株会社としてグループ会社の経営管理を行うほか、グループ会社が組成するファンドスキームへの自己投資を行っています。現在は、子会社で主に不動産事業とアセットマネジメント事業を営むリシェス・マネジメント株式会社と、ホテル経営・運営・開発事業を行うワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社、不動産投資運用事業を担うウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社と連携して不動産の取得・開発・運用・売却までを一気通貫で展開しております。当社グループでは、日本の魅力を世界に発信するべく、日本各地で7軒のホテル開発を進めております。

- ウェルス・マネジメント株式会社 公式HP：https://www.wealth-mngt.com/- リシェス・マネジメント株式会社 公式HP：https://www.rich-mngt.com/- ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社 公式HP：https://wbc-hr.com/- ウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社 公式HP：https://www.wealth-mngt.com/real-mngt/