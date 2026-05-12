【新宿高野×銀座NAGANO×安曇野市】 信州・安曇野 夏秋いちごセレクションを6/4に開催

長野県安曇野市

長野県安曇野市（市長：中山栄樹）はこのたび、老舗の果物専門店「新宿高野」と銀座NAGANOとのコラボイベントを開催します。テーマのフルーツは「安曇野産の夏秋いちご」です。

安曇野は、夏場の冷涼な気候と北アルプスからの冷たい地下水を生かした全国有数の夏秋いちごの産地。今回は、夏秋いちご３品種の食べ比べができるほか、旬の安曇野産の食材を使ったイベント限定のミニコースを提供します。収穫量が限定されている安曇野生まれの新品種「あまあづみ」が首都圏で食べられる貴重な機会です。

詳細を見る :https://www.ginza-nagano.jp/products/260604event

イベント概要

■ 日 時 ６月4日（木）１.11:00～12:30 ２.14:00～15:30

■ 場 所 銀座NAGANO(https://www.ginza-nagano.jp/pages/access)（東京都中央区銀座5丁目6-5 NOCOビル 1・2・5F）

■ 費 用 5,000円（税込）

■ 定 員 各24人（先着順）

■ 申し込み 銀座NAGANOホームページ(https://www.ginza-nagano.jp/products/260604event)から

内容

■ 夏秋いちごと安曇野食材を楽しむミニコース

メニューは夏秋いちご３品種と安曇野食材を楽しむ4品程度のミニコース。

甘くて酸味が少なく華やかな香りが特徴の「あまあづみ」、やさしい甘みと酸味のバランスが持ち味の「サマーリリカル」、爽やかでしっかりとした酸味が魅力の「すずあかね」の夏秋いちご３品種を食べ比べることができます。

締めはいちごパフェをお楽しみください。

■ フルーツクチュリエによる実演

タカノフルーツパーラーのフルーツクチュリエによる、フルーツカット実演やパフェの盛り付けなどをご覧いただけます。

山田太一さん

■ いちご生産者との交流

イベント当日は、安曇野で夏秋いちごを生産する山田太一さんから、栽培秘話や地元情報をたっぷりと聞けます。

あまあづみ

安曇野は「夏秋（かしゅう）いちご」と呼ばれる夏や秋に収穫できる「四季なり」のいちごの産地。約20年前から「ＪＡあづみ」を中心に、地域の特産品として生産振興に取り組んでいます。

通常、夏秋いちごは酸味があるため、暑い夏の時期でもさっぱり食べられ、ケーキなどの加工に使われることが多いのですが、新品種の「あまあづみ」は甘くて酸味が少なく、フレッシュで華やかな香りが特徴です。

誕生ストーリーなどの詳細は市HP(https://www.city.azumino.nagano.jp/site/oishi/126188.html)からご覧いただけます。

問い合わせ

安曇野生まれの新品種「あまあづみ」

長野県安曇野市 農林部 農政課

Mail：nousei@city.azumino.nagano.jp

TEL：0263-71-2430