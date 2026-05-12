【大阪高島屋】先行発売商品も登場！ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた「ポケピース POP UP STORE」を開催！
株式会社高島屋
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20260402143642/?category=event#contents
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ピカチュウ 2,640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ポッチャマ 2,640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／モクロー 2,640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ニャスパー 2,640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ミミッキュ 2,640円
ちょこんとつながるアクリルスタンド ～Mellow Heart～各種 各550円
ぴーすふるどーる ～はーとがいっぱい～(ピカチュウ/ポッチャマ/ニャスパー)各種 各1,650円
ハート缶バッジ2個セット(ピカチュウ・ピチュー&ポッチャマ/ヒバニー&モクロー・マホミル/ニャスパー&ワッカネズミ)各種 各935円
ハート2種アクリルキーホルダー(ピカチュウ&ピチュー/ポッチャマ&モクロー/ヒバニー&ニャスパー/マホミル&ワッカネズミ)各種 各935円
ぬいぐるみ(カラフルVer.) ピチュー 2,970円
ぬいぐるみチェーン付マスコット(カラフルVer.) ピチュー 2,640円
※絵柄はお選びいただけません。
※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
高島屋大阪店では、5月20日(水)から6月1日(月)までの13日間、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いたポケピースのPOP UP STORE「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を開催いたします。ポケピースは、ポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスを舞台に、のんびりきまま、自由な毎日が描かれています。ハートモチーフとポケモンたちがデザインされた、思わず笑顔になるキュートなビジュアルが特徴。会場内は、ポケピースの世界観を存分に楽しめる装飾でかわいくて楽しい空間になります。POP UP STORE先行発売商品をはじめ、ポケピースのアイテムも展開いたします。
詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20260402143642/?category=event#contents
【先行販売商品】
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ピカチュウ 2,640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ポッチャマ 2,640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／モクロー 2,640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ニャスパー 2,640円
ポケピース／ファニーフェイス／ボールチェーンマスコット／ミミッキュ 2,640円
【その他商品(一例)】
ちょこんとつながるアクリルスタンド ～Mellow Heart～各種 各550円
ぴーすふるどーる ～はーとがいっぱい～(ピカチュウ/ポッチャマ/ニャスパー)各種 各1,650円
ハート缶バッジ2個セット(ピカチュウ・ピチュー&ポッチャマ/ヒバニー&モクロー・マホミル/ニャスパー&ワッカネズミ)各種 各935円
ハート2種アクリルキーホルダー(ピカチュウ&ピチュー/ポッチャマ&モクロー/ヒバニー&ニャスパー/マホミル&ワッカネズミ)各種 各935円
ぬいぐるみ(カラフルVer.) ピチュー 2,970円
ぬいぐるみチェーン付マスコット(カラフルVer.) ピチュー 2,640円
【お買上げノベルティ】
期間中、会場にて税込3,300円以上お買上げごとに先着で、「オリジナルステッカー(全4種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。
※絵柄はお選びいただけません。
※お一人様1会計につき1点のお渡しとなります。お会計を分けることはいたしかねます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。
※レシートの合算はできません。
※当日の会計のみ有効です。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
※混雑状況により、販売・ご案内方法を変更させていただく場合がございます。
※写真はイメージです。