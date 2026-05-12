新潟最大級の学生コミュニティ「次世代BASE」が創立2周年。株式会社ネオシームを設立し、一生涯新潟と繋がり続ける地域インフラ「One Seam Niigata」構想を始動。

株式会社ネオシーム

新潟県最大級の学生コミュニティ「次世代BASE」（共同代表：江連鹿楽、岩田文月）は、創立2周年を機に、活動を新フェーズへと移行いたします 。若者の流出という課題の本質である「ライフステージの変化による地域との断絶」を解消するため、一生涯新潟と繋がり続けられるプラットフォーム「One Seam Niigata」を構築 。あわせて、本構想を持続可能なものとするため、運営主体として「株式会社ネオシーム」を設立いたしました 。

次世代BASE2026キックオフ「個人のやりたい」が「地域の価値」に変わる、自律分散型のコミュニティ運営

4名の学生から始まった「次世代BASE」が、わずか2年で300名のコミュニティへ、総フォロワー6,000名規模のネットワークへと急成長した背景には、学生一人ひとりの「やりたい」を起点に、地域社会へ実装する独自の仕組みがあります 。

従来の「ボランティア」や「教育プログラム」の枠組みを超え、約9つのファッション、食、防災、メディアといった多角的な専門プロジェクトが同時並行で動くことで、学生は自身のスキルを磨きながら地域との接点を創出 。この「自律分散型」の活動スタイルが、新潟県内外30大学以上の学生を惹きつける高いエンゲージメントの源泉となっています 。

次世代BASEのメンバーへのアンケートによる集計（2025年12月実施）【2026年からの新展開】「どこにいても新潟と関わり続ける」

これまでの大学生中心の活動から、より広く、深い繋がりを目指します 。

1.AOIRO BASE（高校生版）の始動： より早期からのキャリア観・地域愛を醸成 。

2.関東コミュニティの設立： 県外進学後も新潟との接点を維持する仕組みを強化 。

3.One Seam Niigataの構築： 卒業後も世界中どこからでも新潟と関われる、地縁・血縁を超えた新しい地域コミュニティの再構築 。

4.県外学生団体との関係強化： 山形、宮城、奈良、石川、長野、群馬、東京、関西等の学生・学生団体との関係構築を強化 。

ニイガタブランチング

地域と若者がゆるっと繋がり産学で新潟の未来創造

学生団体サミット

全国の学生団体が集まるピッチ（東京開催）にて受賞

鈴木大臣へ共同提言

農業のイメージ刷新へ、東北経済連合会と共同で提言

【新拠点】次世代ハウス

新潟大学前に新しく活動拠点「次世代ハウス」を設置

リーダー研修＆合宿

主体性の醸成とコミュニケーションを向上する企画

IRフォーラム座談会

新潟県上場企業の会と連携した経営者と学生の座談会

【企業連携】流しそば

地域企業と学生がお互いを知り、地域を知る企画

【行政連携】山形×新潟

山形県庄内庁舎と連携した若者と地域の交流企画

株式会社ネオシームの設立と業務提携

「次世代BASE」が挑戦機会の提供を継続する一方、株式会社ネオシームは、資本主義社会における持続可能な運営主体として、Media、HR、R&D、Platformの4領域で事業を展開します 。

・株式会社be U：

学生の「価値」を可視化する就活支援および組織変革支援学生時代に熱中した「ガクチカ」やスキルを正しく評価し、企業の組織変革と結びつけることで、ミスマッチのない若者の地域定着を促進します。

・株式会社想結び：

学生・自治体・企業を巻き込んだ「共創型」の地域・事業開発、学生の自由な発想とまちづくりの専門性を掛け合わせ、地域課題の解決や企業間・地域間の新たな連携プロジェクトを創出します 。

・株式会社温糀：

実践的な「商品開発」を通じた地域資源の循環を目指します。「誰もが安心して美味しく栄養を摂れる“栄養平等社会”」の実現を目指し、糀（こうじ）スイーツ等の共同開発・販売支援を通じ、地域の農産物や発酵文化を活かした商品開発を通じて、「食」と「農」をつなぎ、新潟の食文化の魅力を未来へ繋げます。

創立2周年記念イベント開催概要

「This is ZISEDAI BASE」

・日時： 2026年8月6日(木) 14:00~20:00

・場所： 新潟モノリス

（新潟市中央区南万代町1-11）

・詳細・申込： [https://luma.com/xzria081]

・来場予定： 約200～300名

（学生100～200名 / 社会人100名）

・内容：

【第1部】What is 次世代BASE？

（15:30～18:00）

＜1階：次世代BASEを知る・体験するフロア＞

＜2階：共創を「深める」フロア＞

【第2部】二周年記念パーティー

＜感謝とこれからを伝える交流の場＞

～地域を創る、一つの繋ぎ目～～学生に繋がりと挑戦のきっかけを～

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団体概要

・団体名：次世代BASE

・代表者：共同代表 江連鹿楽、岩田文月

・所在地：新潟県新潟市中央区万代3丁目1番1号

新潟日報メディアシップ6階

「SANKAKU」

・公式HP：https://zisedai-base.com/

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～すべての人にWOW！を届ける～

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会社概要

・会社名：株式会社ネオシーム

・代表者：代表取締役 岩田文月

・所在地：新潟県新潟市中央区万代3丁目1番1号

新潟日報メディアシップ6階

「SANKAKU」

・事業内容：メディア、HR、事業開発、Platform

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【本件に関するお問い合わせ先】

・次世代BASE 運営本部 （担当：諸橋）

Email：info＠zisedai-base.com

・株式会社ネオシーム内

OneSeamNiigata事務局 （担当：橋本）

Email：contact@neoseam.com