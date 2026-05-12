【川奈ホテル】Summer Cloud Shake　～海を望む絶景ラウンジで、夏空色のひんやりシェイク～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

1936 年の開業以来、数々の歴史を刻んできた川奈ホテル（所在地：静岡県伊東市川奈 1459、総支配人：和田恵里）は、開業 90周年アニバーサリープロジェクトの一環として、夏季限定スイーツ「Summer Cloud Shake（サマークラウドシェイク）」を、海を望むラウンジ「サンパーラー」にて販売いたします。サンパーラーの大きな窓の向こうに広がるのは、芝を渡る風のようなやさしい緑、澄みわたる夏空の青、そして朝焼けから夕暮れへと移ろう淡い桃色。そんな夏空の美しいグラデーションを 3 種のシェイクに落とし込みました。ラインナップは、メロンの豊かな風味を軽やかに楽しむ「Melon Mist（メロンミスト）」、バニラの甘さからパッションフルーツの爽やかな酸味へ、混ぜて味わいの変化を楽しめる「Vanilla Sky Passion（バニラスカイパッション）」、そしてヨーグルトの酸味ですっきりとした後味に仕上げた、夕景のように美しい「Peach Cloud（ピーチクラウド）」の 3 種。クラシックホテルの絶景空間で、パティシエがこだわり抜いた視覚と味覚のハーモニーをお届けいたします。相模灘や伊豆七島を望む特等席で、世代を超えて心がほどける、涼やかなひとときをお過ごしください。

さらに本商品はコースターキャンペーンの対象商品です。夏限定デザインのコースターをご用意しており、春・夏・秋・冬すべてのコースターを集めていただくと、川奈ホテル 90 周年ロゴデザインの T シャツを着たテディベアや抽選特典もご用意しております。四季を巡る楽しみもあわせてご体験いただけます。

今年の夏は、川奈ホテルでしか味わえない「Summer Cloud Shake」とともに、絶景のティータイムをぜひお楽しみください。

空を飲む、特別な夏。 Summer Cloud Shake海を望む絶景空間「サンパーラー」四季を巡る、思い出のピースを集めて(写真はイメージ)

「Summer Cloud Shake～海を望む絶景ラウンジで、夏空色のひんやりシェイク～」 概要

【期 間】 2026 年 6 月 22 日（月）～2026 年 8 月 31 日（月）

【時 間】 11:00A.M.～4:30P.M.(シェイクのラストオーダー)

【料 金】 各種 \2,900(税込)

【場 所】 サンパーラー

【メニュー】 「Melon Mist（メロンミスト）」

「Vanilla Sky Passion（バニラスカイパッション）」

「Peach Cloud（ピーチクラウド）」

【予 約】 本商品は予約制ではございません。ご注文いただいてから提供までお時間をいただく場合がございます。

また、仕入の状況により売り切れとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

☎お客さまからのお問合せ先 川奈ホテル直通：0557‐44-6060

URL https://www.princehotels.co.jp/kawana/plan/sunparlor/summer_shake_2026

※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（15%）を加算させていただきます。

※写真はイメージとなり、実際とは異なる場合がございます。

※テディベアが着ている T シャツの色は実際とは異なります。

90 周年記念の年をともに祝う、限定コースターキャンペーンを開催

2026 年は、川奈ホテル開業 90 年を迎えるアニバーサリーイヤーとなります。これを記念し、「四季の彩り」をテーマにしたメニューの提供と、シーズンごとに異なるデザインの限定コースターを展開いたします。春に引き続き夏企画「Summer Cloud Shake」をお召しあがりいただいたお客さまへ、キーホルダー型のコースターケースをプレゼントいたします。夏雲をあしらった夏限定デザインのコースターを、キーホルダーとしてお持ち歩きいただける仕様です。また、春・夏・秋・冬、すべての限定コースターをお集めいただいたお客さまに川奈ホテル90周年ロゴデザインのTシャツを着たテディベアをプレゼントいたします。さらに、抽選で川奈ホテル内の施設をご利用いただけるご招待券が当たるキャンペーンです。限定コースターを集めながら、バッグタグとして持ち歩いたり、飾ったりと、さまざまな形でお楽しみいただき、川奈ホテルの 90 周年をともに盛りあげていただけましたら幸いです。

川奈ホテルの思い出を、日常にそっと忍ばせて(夏 Ver.)四季の彩りをテーマに展開するコースター(写真はイメージ)

【実施概要】 季節ごとのコースター付き対象商品をご注文いただき、春・夏・秋・冬すべてのコースターをお集めいただいたお客さまにテディベアをプレゼント。さらに、抽選で賞品が当たるホテル開業 90 周年特別企画を実施いたします。四季のコースターを 4 枚すべて集めたお客さまは、サンパーラー従業員にお声がけください。

【実施期間】 2027 年 3 月 31 日(水)までの間、各シーズンごとに期間を設けて実施いたします。

【抽選期間】 冬企画実施期間中、春・夏・秋・冬のコースターをご持参いただいたお客さまを対象に、その場で抽選を行います。

【抽選賞品】

１.川奈ホテルツインルーム 1 室 2 名さま 1 泊室料朝食付きご招待券

２.マリリン・モンローが 2 晩連続で召しあがったというエピソードが残る、オムライスを味わえるご招待券(サンパーラーにて提供)

３.アフタヌーンティー1 セット 1 名さま分ご招待券

４.ケーキセット 1 セット 1 名さま分ご招待券

１.静かに時が流れる、癒しの客室２.川奈ホテル伝統のオムライス３.時を忘れるアフタヌーンティー４.選べるオリジナルケーキ

※秋以降のメニューの詳細につきましては、今後のリリースにてご案内いたします。

※写真はイメージとなり、実際とは異なる場合がございます。

※コースターの紛失・破損による再配布は行いません。あらかじめご了承ください。

※テディベアが着ている T シャツの色は実際とは異なります。