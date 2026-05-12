5月12日「看護の日」に法人向けサイトをリニューアル：メディカルアパレルブランド「クラシコ」

クラシコ株式会社

テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業：2008年 / 所在地：東京都港区 / 代表取締役CEO：大和 新（おおわ あらた）】は、2026年5月12日「看護の日」に合わせ、法人向けサイトを全面リニューアルいたしました。

看護師の皆様におすすめの商材や、医療機関への導入事例を体系的にご覧いただける構成へと刷新。

あわせて、看護師の方々の働き方や日々の暮らしに寄り添うコンテンツとして、自社オンラインストアにて女性看護師に特化した特集記事の公開、ライフスタイルメディア「Nurse Life Mix（ナースライフミックス）」を通じた情報発信も引き続き強化してまいります。

背景：「看護の日」にあたって

5月12日「看護の日」は、近代看護の礎を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ、看護への理解を深めることを目的に制定された記念日です。

クラシコは「医療現場に、感性を。」をミッションに掲げ、医療従事者の皆様の日々の働きに敬意を込めて、ユニフォームをはじめとした商品・サービスをお届けしてまいりました。

看護の日にあたり、看護師の皆様の現場と暮らしの双方を支えるための取り組みをご紹介いたします。

1. 法人向けサイトのリニューアル

医療機関のご担当者様向けに運営している法人向けサイトを、5月12日に全面リニューアルいたしました。

＜リニューアルのポイント＞

看護師の皆様に推奨する商材を体系的に紹介。

動きやすさ・ストレッチ性・機能性・着心地など、看護業務の特性に即した観点から、おすすめ商材を整理してご覧いただけます。

導入・実例紹介の拡充

クラシコのユニフォームをチームで導入いただいている医療機関の事例を、より多角的にご紹介します。導入経緯・現場での評価・選定の決め手などをご担当者様の声とともに掲載しています。

法人ニーズに即したタグ機能で検索性を向上

「リース可否」「耐久性」など、法人のご検討プロセスで重視される観点に沿ったタグを商品に付与。導入条件や用途に合わせて、目的の商材を見つけやすい設計に刷新いたしました。

最新情報をトップページのファーストビューで随時発信

更新した情報をトップページのファーストビューに掲出する仕様とし、新商品情報や導入事例の追加など、新規性の高い情報をタイムリーにお届けいたします。

デジタルカタログのオンライン公開(予定)

近日中に、製品カタログをデジタル版として公開。これまで以上に多くのご担当者様に、オンラインで手軽にカタログをご覧いただけるようになります。

URL：https://sp.clasic.jp/

2. 看護師の皆様に向けたその他の取り組み

法人向けサイトのリニューアルとあわせ、看護師の皆様を多面的にお支えするための取り組みとして、クラシコでは以下のコンテンツも展開しております。

＜自社オンラインストアにて、特集記事を公開中＞

看護師の皆様、特に女性看護師の方々に向けて、日々の業務を支える機能性と、毎日まとうものとしての心地よさ・気分の高まりを両立する仕事着の選び方をご紹介する特集記事を公開しています。

「動きやすさ・着心地・働くモチベーション」を軸に、以下の構成で看護師の皆様の一着選びをサポートいたします。

URL：https://www.clasic.jp/blog/detail?product_id=4030&tp_category_id=355(https://www.clasic.jp/blog/detail?product_id=4030&tp_category_id=355)

＜看護師の毎日を応援するライフスタイルメディア『Nurse Life Mix』のご紹介＞

医療ウェアは「着心地が悪いもの」「堅苦しさを感じるもの」というイメージを、デザインと機能の力で変えてきた私たちが、次に目指したのは「情報」によるサポート。

看護師としてのキャリアや働き方、そして一人の人間としての暮らし。そのすべてに寄り添うメディアとして「Nurse Life Mix (ナースライフミックス)」を運営しております。

命と向き合う現場で、誰かのために走り続ける皆様へ、ふとした瞬間に心が軽くなるような、あるいは新しい自分に出会えるような。

そんな日々の選択肢を広げる“きっかけ”を、ここからお届けしています。

URL：https://nurselifemix.jp/

クラシコ株式会社について

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています 。

日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています 。

さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています 。(*2)

クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています。

*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。

*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。

会社名：クラシコ株式会社

代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2F

コーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/

日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/

オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/