【川奈ホテル】星空プールサイド BAR ～海風を感じながら、夜のプールサイドで楽しむカクテルタイム～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

1936 年の開業以来、数々の賓客の語らいを見守り、時代を紡いできた川奈ホテル（所在地：静岡県伊東市川奈 1459、総支配人：和田恵里）のメインバーは、開業 90 周年を迎える今夏、その伝統ある品格を夏の海風とともに楽しむ「星空プールサイド BAR」を夏季限定でオープンいたします。重厚な歴史が漂う空間からランタンの灯りを手に一歩外へ踏み出せば、穏やかな時間の中でホテルの窓灯りやプールの煌めきが水面に溶け合う、幻想的な景色が広がります。受け継がれてきた伝統のカクテルはもちろん、バーテンダーが趣向を凝らした 3 種のノンアルコールカクテルも、その日の気分で自由にお選びいただけます。歴史ある川奈ホテルだからこそ叶う贅沢な「大人の納涼時間」をお届けするとともに、潮騒を BGM に都会の喧騒を離れて自分自身を解き放つ、まさに川奈でしか出会えない至福のナイト・エスケープをご体感いただけます。

海風感じる、大人のナイト・エスケープ潮騒を BGM に伝統の一杯を酔わずに酔いしれる 3 色の涼(イメージ)

「星空プールサイド BAR～海風を感じながら、夜のプールサイドで楽しむカクテルタイム～」 概要

【期 間】 2026 年 7 月 18 日(土)、19 日(日)、25 日(土) の 3 日間

2026 年 8 月 1 日(土) ～ 29 日(土) 毎日開催予定

※雨天・荒天時は中止となります。

【時 間】 7:30P.M.～10:30P.M.（ラストオーダー 10:00P.M.）

【場 所】 川奈ホテル メインバー、プールサイド

【料 金】 「星空プールサイド BAR」チャージ料無料

※お飲み物はメインバーにて別途ご注文（有料）となります。

【利用方法】

1.ホテル内「メインバー」ご利用者のみ「星空プールサイド BAR」をご利用いただけます。

2.安全上の理由でプール内に足以外を入れることはお控えください。

3.お持ち込みでのご利用はご遠慮ください。

4.メインバーよりそのままプールサイドへ行くことができます。ご利用の旨はメインバースタッフにお声がけください。

5 足元が暗いのでランタンをお貸出しいたします。ご移動の際はランタンを手に持ってご移動ください。

6.席はプールサイドであればどこでも自由です。お好きな場所でお楽しみください。

7.予約は不要ですが、ご利用人数の制限として 8 名さままでとさせていただきます。

☎お客さまからのお問合せ先 川奈ホテル直通：0557‐44-6060

URL https://www.princehotels.co.jp/kawana/plan/mainbar/night_pool_side_bar_2026/

※別途会計時にサービス料（15%）を加算させていただきます。

※仕入の状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

※写真はイメージとなり、実際とは異なる場合がございます。