株式会社ワコム

株式会社ワコム（以下、ワコム）および傘下の株式会社リクロスエクスパンション（以下、リクロス）は、酒類販売・配達の「なんでも酒やカクヤス」を運営する株式会社ひとまいる（以下、ひとまいる）と共同で、配送・店舗業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）に手書きデータを取得・処理するデジタルインク技術を活用した実証実験を 2026年7月より開始します。

ワコムは、ペンタブレット市場をけん引しながら、ペンソリューションの OEM 事業を展開し、手書きデータを取得・処理するデジタルインク技術の研究開発を推進してきました。この度、ワコムの Android OS搭載ペン入力タブレットをベースに、デジタルインク技術を活用した業務システムを開発し、リクロスとともに提供します。

■背景と課題

ひとまいるは、既存の酒類の販売・配送事業を「なんでも酒やカクヤス」で展開するとともに、様々な商材の受注から配送、請求・決済までをワンストップで提供する物流システム事業を推進しています。

カクヤス店舗では現在、酒類販売・配達業務で POS 端末やデータ管理に多種類のデバイスを使っており、2027 年に予定しているシステム更新に合わせてデバイス構成を簡素化する計画があります。この更新に際し、ワコムのデジタルペンおよびデジタルインク技術を導入し、店舗スタッフの業務効率化と働きやすさの向上、配送ドライバーの体調の変化のモニタリングの強化、およびシステムセキュリティの向上を目指します。

■実証実験の概要と目的

今回の共同実証実験では、2026年7月よりひとまいるの北区王子本社近傍の拠点店舗にて検証を開始します。段階的に検証を進め、その結果をもとに 2027年3月を目処に全店舗への展開を目指しています。

本実証実験では、「書く」という直感的な行為をデジタル資産へと変換することで、以下の領域で現場の生産性と顧客・従業員体験の最大化を検証します。

- 手書き入力を活用した店舗DXの推進- セキュアな認証とオペレーション改善：筆跡の動的特性（筆順、筆圧、空中動作、記入速度など）を用いたバイオメトリクス認証により、パスワードの失念リスクをなくし、瞬時かつセキュアなレジへのログインを実現します。- B2B 取引のペーパーレス化と証跡管理： 飲食店向けの納品サイン等をデジタル化し、ワコム独自の技術で精細に取得された電子サインデータに加えて、電子署名、タイムスタンプなどを付与することで、真正性を担保しつつ、紙の管理コストと保管スペースを削減します。

2. 配送業務における安全・体調管理の高度化

- ドライバーの配送業務において、日報記入やサイン認証の際に生成される筆跡データをデジタルインク技術で収集・解析します。筆圧や速度の変化などから疲労や体調変化の兆候を把握する可能性を検証し、法令に基づくアルコールチェック結果と組み合わせてモニタリングすることで、安全運転の実現を支援します。（※現段階では可能性の検証であり、医療的な診断を行うものではありません）

■ワコムの技術を導入する優位性

キーボードやマウス操作では分断されがちな顧客との対話を、ポータブルなAndroid OS搭載ペン入力タブレットを用いることでシームレスにつなぎます。形の模倣は可能でも複製が極めて困難な「筆跡の動的特性」を高精細に捉えるワコムの技術により、強固なセキュリティの構築と、人間に最も近い直感的なインターフェースの両立を実現します。

本取り組みに対する代表者コメント

「ワコムはデジタルペンの技術を核に、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを統合した「ペンとインクの体験」を提供しています。デジタルインクが持つ固有の筆跡データは、業務認証にとどまらず、人の心身状態をも映しえます。今回のリクロスとの共同での実証実験を通じて、新しいサービス価値を生み出し、安全な配送の実現にも貢献したいと考えています。」

-株式会社ワコム 井出信孝 （代表取締役社長 CEO）

「店舗の従業員の働きやすさ、配送員一人ひとりの安全と健康をも守りながら、より高品質な物流サービスを提供するための仕組みづくりを、ワコム・リクロスとともに推進していきたい。」

-株式会社ひとまいる 村山智輝 （グループシステム企画開発部・グループシステムサービス部管掌 執行役員）

●ワコムとリクロスについて

「共創のDNAで、未来のユースケースを自らけん引する存在へ」

地域社会との深い関わりを軸に、住民や自治体、企業と共に課題解決策を実装してきたリクロス。2014 年の設立以来、彼らが貫いてきた「共創」の歩みは、コンサルティング事業、 IT システム事業、そしてそこから派生した社会貢献型のスピンオフ事業へと発展し、結実しています。

ワコムはこの「共創」のDNAを分かち合うことで、単なる製品や技術の提供者を超え、中期経営計画「Wacom Chapter 4」が描くユースケースを自ら牽引（ドライブ）する存在へと進化します。

そしてその進化の過程で現場から得たフィードバックを、ワコムがフォーカスする事業領域「創る (Creation)」「学ぶ／教える (Learning&Teaching)」「働く／楽しむ その先へ (Work/Play&Beyond)」「より人間らしく生きる (Well-being)」といったあらゆるコミュニティへと繋ぎ、既存の枠組みを塗り替えながら、事業の基盤をより強固にしていくことを目指します。

●ワコムについて

株式会社ワコム（東証プライム：6727）は、日本発の企業としてデジタルペンの技術を核に、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを融合した「ペンとインクの統合体験」を提供する「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」です。1983 年の創業以来、一貫して表現者の想いに寄り添う「道具屋」として、独自の技術を磨き続けてきました。

ワコムのペンタブレット製品は、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しむ方まで、多様な表現者のクリエイティブ制作を支えています。

また教育、医療、金融など、さまざまな分野で活用が広がっているほか、世界をリードするデバイスメーカーへデジタルペン技術をOEM 提供しており、多くの PC やスマートフォンにワコムのテクノロジーが搭載されています。