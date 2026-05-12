音楽で心身の健康を育む「ロマンディスコ」2026年4月開催報告

エイベックス・アライアンス＆パートナーズ株式会社

音楽を通じて心身の健康増進を目指すイベント「ロマンディスコ」が、2026年4月12日・18日・19日の3日間にわたり開催されました。子どもから高齢者、障がいのある方まで多様な人々が参加し、音楽とダンスを通じて世代や立場を超えた交流と一体感を創出しました。

4/18（土） VISIONARY DAYS ×ロマンディスコ

■4/12（日）デイサービス 水のさんち ロマンディスコ

本開催ではデイサービス利用者の高齢者に加え、子どもたちの来場も多く、会場内には幅広い世代が集い、それぞれが自由に音楽を楽しむ光景が広がりました。世代を超えて同じ空間・同じリズムを共有することで、自然なコミュニケーションと一体感が生まれ、イベントの新たな価値創出につながりました。

また、音楽やダンスを通じて身体を動かす楽しさや感情を解放する体験を提供することで、来場者の心身のリフレッシュやウェルビーイングの向上にも寄与しました。子どもから大人までが一体となって楽しめる環境を通じて、音楽がもたらすポジティブな影響や健康的なライフスタイルの重要性を伝える機会となりました。

■4/18（土）VISIONARY DAYS ×ロマンディスコ

当日は、障がいのある方や高齢の方をはじめ、家族連れや若年層など多様な背景を持つ来場者が訪れ、延べ2,000名を超える来場者が集結しました。会場全体が一体となり、大きな盛り上がりを見せる一日となりました。

メインステージ「ロマンディスコ」では、ダンスを通じて身体を動かす参加型プログラムを実施。年齢や身体状況に関わらず参加できる内容とすることで、すべての来場者に無理のない形で関われる体験機会を提供しました。

「健康」というテーマを軸に、来場者同士が自然に声を掛け合い、共に身体を動かす中で交流が生まれ、単なる観覧型イベントにとどまらず、参加を通じて価値を共有する“共創型イベント”としての手応えが感じられる開催となりました。

■4/19（日）特別養護老人ホーム須磨浦の里 ロマンディスコ

関西初開催となった当日は、施設の利用者および職員ら約120名が参加しました。照明が落とされ、色鮮やかなライティングが空間を包み込むことで、日常の施設が一夜限りの「ディスコ空間」へと変貌しました。

プログラムでは、親しみのある楽曲を中心に構成。参加者は椅子に座りながらペンライトを振ったり、口ずさんだりと、それぞれのスタイルで音楽を楽しみました。

また、施設を支える職員も積極的に参加し、利用者とともに空間を盛り上げることで、会場全体に自然な一体感が創出されました。音楽を介して世代や立場を超えたつながりが生まれ、参加者の表情には笑顔が広がりました。

4/12（日） デイサービスみずのさんち ロマンディスコ4/12（日） デイサービスみずのさんち ロマンディスコ

4/12（日） デイサービスみずのさんち ロマンディスコ4/18（土） VISIONARY DAYS ×ロマンディスコ4/18（土） VISIONARY DAYS ×ロマンディスコ4/19（日）須磨浦の里 ロマンディスコ4/19（日）須磨浦の里 ロマンディスコ4/19（日）須磨浦の里 ロマンディスコ

ロマンディスコとは

介護福祉士でDJの大滝亮輔（GEN）氏とSU氏が、介護施設などで高齢者向けのダンスイベントとして実施しているものです。

光で彩られた非日常空間に、昭和から令和のヒット曲が流され、スクリーンには昔の街並みや、若い頃の自分たちの姿が投影されることで当時を思い出しながら一緒に歌ったり、音楽に合わせてペンライトを振ったり、体を動かすなど楽しみながら健康増進を図るイベントです。

「知って、肝炎プロジェクト」は2012年より、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性をわかりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎に対する正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目的として活動しています。また「健康一番プロジェクト」は、年齢を重ねても病気にならず、「心身ともに元気に生きる」ための健康づくりを推進するとともに、健康への関心をきっかけに肝炎対策の広報を効果的に行うことを目的とした、「知って、肝炎プロジェクト」の一環として実施されているプロジェクトです。

■開催概要１.

催事名 ：デイサービス 水のさんち ロマンディスコ

日時 ：2026年4月12日（日）

開催場所 ：デイサービス水のさんち（〒427-0102 静岡県島田市大柳南95 ）

出席者 ：SU氏

主催 ：介護福祉士 DJ GEN氏、VJ映像投影社

■開催概要２.

催事名 ： VISIONARY DAYS ×ロマンディスコ

日時 ：2026年4月18日（土）

開催場所 ：久屋大通公園メディア広場（〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目16 ）

出席者 ：SU氏

主催 ：介護福祉士 DJ GEN氏、VJ映像投影社

■開催概要３.

催事名 ：特別養護老人ホーム 須磨浦の里 ロマンディスコ

日時 ：2026年4月19日（日）

開催場所：特別養護老人ホーム 須磨浦の里（〒654-0076 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町3丁目3-21 ）

出席者 ：SU氏

主催 ：介護福祉士 DJ GEN氏、VJ映像投影社