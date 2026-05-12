「あそびの中に、学びがある。」-TBSホールディングス、EDIX東京2026に初出展75年間のエンタメ力を、教育へ

株式会社 TBSテレビ

TBSホールディングスは、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の教育展示会「第17回 EDIX（教育総合展）東京（以下「EDIX」）」に初出展します。

「あそびの中に、学びがある。」

この言葉は、今、私たちが掲げている大事なテーマです。これまで75年間にわたり、ドラマ、バラエティ、報道、スポーツ――あらゆるジャンルで追究してきた「なぜ？」や「面白い！」などTBSのクリエイティビティやエンタメ力を学びの現場に活かしたい、その強い思いで、昨年7月からエデュテインメント事業に本格的に取り組んでいます。

■ AIが、授業を変えるとしたら？ 「AI for School」デモ体験実施

ニュースコンテンツというTBS系列局（JNN28局）の資産を学びの素材として活用したAI学習支援ツール「AI for School」を開発。2025年度文部科学省委託事業「学びの充実など教育課題の解決に向けた教育分野特化の生成AIの実証研究事業」において、全国6自治体・13校で実証を行いました。90%以上の子どもたちが「普段よりおもしろい」と回答し、先生方からも「実際の授業でも活用したい」という声が寄せられています。EDIXのTBSブースでは、「AI for School」のデモ体験を実施します。ぜひ、現場の先生方に直接触れていただければと思います。



■ 教育業界の第一線のみなさんとTBSが、問いを立てます。その答えは、会場で。

鈴木寛、秋田喜代美、工藤勇一、鳥羽和久ら教育業界のみなさんと、小川彩佳、ジェーン・スーらTBSの顔たちが、AIの活用から探究学習、日本の教育が抱える問題まで真剣に語り合います。3日間・全8本のトークセッションをTBSブース特設ステージで開催します。お楽しみに！

■特任執行役員（エデュテインメント事業化コンテンツ担当）熊埜御堂朋子 コメント

今回のEDIXは、私たちが全国の自治体・学校・教育関係者のみなさまと直接出会い、議論し、未来につなげる最初の場です。エデュテインメントの力で人の心が動き、新しい学びが始まると信じて、これからも取り組んでまいります。全国の学校・教育関係者のみなさまのご来場を心よりお待ちしております。

TBSエデュテインメント公式サイト：https://www.tbs.co.jp/tbs-edutainment/

■展示会概要

［展示会名］第17回 EDIX（教育総合展）東京

［会期］2026年5月13日（水）～15日（金）

［時間］午前10:00～午後6:00 ※最終日のみ午後5時終了

［会場］東京ビッグサイト

展示会場：東1・2・3ホール

TBSブース：No.21-20

［主催］EDIX実行委員会（RX Japan 合同会社）

［EDIX公式サイト］https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html