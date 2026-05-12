CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は、株式会社斎藤企画（本社：埼玉県さいたま市、以下「斎藤企画」）との業務提携の一環として、当社が日本国内の総代理店として事業展開を進める「POCA i」について協業することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

業務提携について

2024年３月18日付「株式会社斎藤企画との業務提携に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、当社は株式会社斎藤企画との連携を通じ、カプセルトイおよびエンターテインメント関連筐体の拡大を推進しています。

斎藤企画は、玩具自販機領域において、販売・設置・保守・運営支援に至るまで全国規模のオペレーション体制を有しており、長年にわたり多数の導入実績を積み重ねております。

また、斎藤企画は、全国約1,500ロケーション・約15,000台規模のカプセルトイ設置ネットワークを展開しており、商業施設、アミューズメント施設、量販店等における豊富な導入ノウハウと運営実績を有しております。

当社は、IP・エンターテインメント領域におけるリアル接点強化を成長戦略の一つとして位置付けており、斎藤企画との連携は、これを推進するための重要なパートナーとして連携を継続しております。

「POCA i」に関する協業について

また当社は、2026年５月７日付「株式会社ノリコンガンJapanとの総販売代理店契約締結のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、K-POPフォトカード「POCA i」および専用筐体の国内展開を推進しております。

「POCA i」は、K-POPアーティストのフォトカードをリアル店舗で購入・収集できる体験型コンテンツとして、国内外で高い人気を有するフォトカード市場を背景に、今後の市場拡大が期待されております。本事業においては、商業施設、アミューズメント施設、量販店等への迅速な筐体導入、および安定的な運営体制の構築が重要となります。

このたび当社と斎藤企画は、業務提携の一環として本事業における協業を開始いたしました。

今回の協業により、斎藤企画が展開する全国規模のカプセルトイ設置ネットワーク、導入ノウハウ、保守体制およびオペレーション網を活用することで、「POCA i」の導入スピード向上および全国展開の加速を図ってまいります。

また、当社は本事業を単なる筐体販売事業ではなく、継続的なフォトカード販売を軸としたストック型ビジネスとして成長させる方針であり、今後はK-POP領域に加え、アニメ・ゲーム・キャラクターIP等への展開も視野に入れております。

今後の展望

当社は、「POCA i」事業を中長期的な成長ドライバーの一つとして位置付けております。

今後、筐体導入拡大に伴い、

- 筐体販売収益- フォトカード販売収益- FC（フランチャイズ）収益

など、多面的な収益機会の創出を見込んでおります。

また、斎藤企画との連携を通じ、全国規模での導入・運営体制を強化するとともに、当社のオフラインプラットフォームを構築し、エンターテインメント領域に限らず、今後あらゆる商材の流通展開を推進することで、当社の事業基盤拡大および企業価値向上に努めてまいります。