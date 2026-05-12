ブレイクマイケース初の全員歌唱曲『BREAK MY PHASE』を発表

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株式会社coly

　




株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、 ゲームアプリ『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）で、出演キャスト21名による全員歌唱曲『BREAK MY PHASE』のCD発売が決定し、あわせてYouTubeにて同曲のMVを公開したことをお知らせします。


ブレイクマイケース初の21人での歌唱曲『BREAK MY PHASE』CD発売決定！



　『ブレイクマイケース』初のAporiaスタッフ21名で紡ぐ『BREAK MY PHASE』のCD発売が決定いたしました。


　coly storeほか、各CD取扱店舗にて予約受付を開始しております。



　本CDには、Aporiaスタッフ21人での歌唱による『BREAK MY PHASE』に加え、各部署ごとのドラマパートを収録しております。


　さらに、ジャケットイラストを使用した57mm丸型缶バッジのほかイベント応募用シリアルナンバーやアプリ内特典引換券も同梱された豪華仕様となっております。



詳細は下記公式サイトおよび公式Xアカウントよりご確認ください。


https://breakmycase.com/news/post-101


https://x.com/breakmycase


商品概要

『ブレイクマイケース BREAK MY PHASE』



■発売日


2026年8月15日（土）　「4th Conference」物販会場にて先行販売予定


2026年8月26日（水）一般販売予定



■価格


\7,000（税抜\6,364）



■商品仕様


品番：BMCD-0063


封入特典：


１.缶バッジセット（全6種）


２.差し替えジャケット×3枚（両面印刷／全6種）


３.イベント応募用シリアルナンバー×1枚


４.ジャケットイラストを使用したアプリ内カード引き換えシリアルコード（※）


※「ブレイクマイケース」アプリ内で使用可能なXRカードが入手できます。このカードは、後日別の方法でアプリ内で入手可能となる可能性がございます。



■店舗別特典


・coly store/coly more!各店


https://coly-shop.com/item/detail/9851


ステッカー6枚セット



・アニメイト（通販含む）


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3470059/


L判ブロマイド6枚セット



・Amazon.co.jp


https://amzn.asia/d/0hGywsab


メガジャケ



・ステラワース


https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=TVbXvlvhXhX


ましかくブロマイド


CD発売に先駆けて、圧巻の10分超えミュージックビデオを公開中

　さらに、CD発売に先駆けて、ブレイクマイケース公式YouTubeチャンネルにてミュージックビデオを先行公開中です。





21人の過去・今・未来が一本の糸で繋がるオールスタッフソングを、エモーショナルな映像、ドープなサウンドと共に楽しもう。





【MV】BREAK MY PHASE / All-Aporia Staff【ブレイクマイケース】（Youtube）




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YdFa2NAdt3g ]



製品情報

タイトル：ブレイクマイケース


プラットフォーム：App Store / Google Play


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV


権利表記：(C)coly


公式サイト:https://breakmycase.com


公式Xアカウント: https://twitter.com/breakmycase


公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official





【株式会社coly　会社概要】


商号：株式会社coly


代表者：代表取締役社長　中島杏奈


所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階


設立：2014年２月


事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営


MD（マーチャンダイジング）


資本金：19億1,030万円（2026年1月末）


証券コード：東京証券取引所グロース市場4175


URL：https://colyinc.com/