ブレイクマイケース初の全員歌唱曲『BREAK MY PHASE』を発表
株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、 ゲームアプリ『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）で、出演キャスト21名による全員歌唱曲『BREAK MY PHASE』のCD発売が決定し、あわせてYouTubeにて同曲のMVを公開したことをお知らせします。
ブレイクマイケース初の21人での歌唱曲『BREAK MY PHASE』CD発売決定！
『ブレイクマイケース』初のAporiaスタッフ21名で紡ぐ『BREAK MY PHASE』のCD発売が決定いたしました。
coly storeほか、各CD取扱店舗にて予約受付を開始しております。
本CDには、Aporiaスタッフ21人での歌唱による『BREAK MY PHASE』に加え、各部署ごとのドラマパートを収録しております。
さらに、ジャケットイラストを使用した57mm丸型缶バッジのほかイベント応募用シリアルナンバーやアプリ内特典引換券も同梱された豪華仕様となっております。
詳細は下記公式サイトおよび公式Xアカウントよりご確認ください。
https://breakmycase.com/news/post-101
https://x.com/breakmycase
商品概要
『ブレイクマイケース BREAK MY PHASE』
■発売日
2026年8月15日（土） 「4th Conference」物販会場にて先行販売予定
2026年8月26日（水）一般販売予定
■価格
\7,000（税抜\6,364）
■商品仕様
品番：BMCD-0063
封入特典：
１.缶バッジセット（全6種）
２.差し替えジャケット×3枚（両面印刷／全6種）
３.イベント応募用シリアルナンバー×1枚
４.ジャケットイラストを使用したアプリ内カード引き換えシリアルコード（※）
※「ブレイクマイケース」アプリ内で使用可能なXRカードが入手できます。このカードは、後日別の方法でアプリ内で入手可能となる可能性がございます。
■店舗別特典
・coly store/coly more!各店
https://coly-shop.com/item/detail/9851
ステッカー6枚セット
・アニメイト（通販含む）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3470059/
L判ブロマイド6枚セット
・Amazon.co.jp
https://amzn.asia/d/0hGywsab
メガジャケ
・ステラワース
https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=TVbXvlvhXhX
ましかくブロマイド
CD発売に先駆けて、圧巻の10分超えミュージックビデオを公開中
さらに、CD発売に先駆けて、ブレイクマイケース公式YouTubeチャンネルにてミュージックビデオを先行公開中です。
21人の過去・今・未来が一本の糸で繋がるオールスタッフソングを、エモーショナルな映像、ドープなサウンドと共に楽しもう。
【MV】BREAK MY PHASE / All-Aporia Staff【ブレイクマイケース】（Youtube）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YdFa2NAdt3g ]
製品情報
タイトル：ブレイクマイケース
プラットフォーム：App Store / Google Play
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV
権利表記：(C)coly
公式サイト:https://breakmycase.com
公式Xアカウント: https://twitter.com/breakmycase
公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official
【株式会社coly 会社概要】
商号：株式会社coly
代表者：代表取締役社長 中島杏奈
所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階
設立：2014年２月
事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営
MD（マーチャンダイジング）
資本金：19億1,030万円（2026年1月末）
証券コード：東京証券取引所グロース市場4175
URL：https://colyinc.com/