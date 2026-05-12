ブレイクマイケース初の全員歌唱曲『BREAK MY PHASE』を発表

株式会社coly

株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、 ゲームアプリ『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）で、出演キャスト21名による全員歌唱曲『BREAK MY PHASE』のCD発売が決定し、あわせてYouTubeにて同曲のMVを公開したことをお知らせします。

ブレイクマイケース初の21人での歌唱曲『BREAK MY PHASE』CD発売決定！

『ブレイクマイケース』初のAporiaスタッフ21名で紡ぐ『BREAK MY PHASE』のCD発売が決定いたしました。

coly storeほか、各CD取扱店舗にて予約受付を開始しております。

本CDには、Aporiaスタッフ21人での歌唱による『BREAK MY PHASE』に加え、各部署ごとのドラマパートを収録しております。

さらに、ジャケットイラストを使用した57mm丸型缶バッジのほかイベント応募用シリアルナンバーやアプリ内特典引換券も同梱された豪華仕様となっております。

詳細は下記公式サイトおよび公式Xアカウントよりご確認ください。

https://breakmycase.com/news/post-101

https://x.com/breakmycase

商品概要

『ブレイクマイケース BREAK MY PHASE』

■発売日

2026年8月15日（土） 「4th Conference」物販会場にて先行販売予定

2026年8月26日（水）一般販売予定

■価格

\7,000（税抜\6,364）

■商品仕様

品番：BMCD-0063

封入特典：

１.缶バッジセット（全6種）

２.差し替えジャケット×3枚（両面印刷／全6種）

３.イベント応募用シリアルナンバー×1枚

４.ジャケットイラストを使用したアプリ内カード引き換えシリアルコード（※）

※「ブレイクマイケース」アプリ内で使用可能なXRカードが入手できます。このカードは、後日別の方法でアプリ内で入手可能となる可能性がございます。

■店舗別特典

・coly store/coly more!各店

https://coly-shop.com/item/detail/9851

ステッカー6枚セット

・アニメイト（通販含む）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3470059/

L判ブロマイド6枚セット

・Amazon.co.jp

https://amzn.asia/d/0hGywsab

メガジャケ

・ステラワース

https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=TVbXvlvhXhX

ましかくブロマイド

CD発売に先駆けて、圧巻の10分超えミュージックビデオを公開中

さらに、CD発売に先駆けて、ブレイクマイケース公式YouTubeチャンネルにてミュージックビデオを先行公開中です。

21人の過去・今・未来が一本の糸で繋がるオールスタッフソングを、エモーショナルな映像、ドープなサウンドと共に楽しもう。

【MV】BREAK MY PHASE / All-Aporia Staff【ブレイクマイケース】（Youtube）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YdFa2NAdt3g ]製品情報

タイトル：ブレイクマイケース

プラットフォーム：App Store / Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV

権利表記：(C)coly

公式サイト:https://breakmycase.com

公式Xアカウント: https://twitter.com/breakmycase

公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official

【株式会社coly 会社概要】

商号：株式会社coly

代表者：代表取締役社長 中島杏奈

所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階

設立：2014年２月

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営

MD（マーチャンダイジング）

資本金：19億1,030万円（2026年1月末）

証券コード：東京証券取引所グロース市場4175

URL：https://colyinc.com/