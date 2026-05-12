【大阪府茨木市】ゴウダ株式会社×おにクルみらい×茨木市Presents劇団四季ファミリーミュージカル［茨木のこどもたち無料招待］

茨木市

「茨木のこどもたちに創造的な経験の提供を」と、令和8年7月30日に、茨木市文化・子育て複合施設おにクルのゴウダホールで開催される劇団四季ファミリーミュージカル『はじまりの樹の神話～こそあどの森の物語～』に、茨木市内のこどもたち340名を無料で招待します。

今回の企画は、会社設立55周年記念事業の一環として、ゴウダ株式会社から寄附の申し出をいただいたことにより実現いたしました。

■概要（詳細はこちら(https://www.onikuru.jp/performance/29254/)）

劇団四季ファミリーミュージカル『はじまりの樹の神話～こそあどの森の物語～』

日時 令和8年7月30日（木）17時00分開演（16時15分開場）

会場 茨木市文化・子育て複合施設おにクル ゴウダホール

対象 茨木市内の小学4年生～中学生とその保護者1名まで

・小学生 保護者の同伴が必要

・中学生 友人同士やお一人等での申込み可

※申込み上限は5名まで。重複申込（代表者・同行者の入場含む）は無効。

付き添いの保護者は1世帯につき1名まで。

招待人数 340名（抽選）

座席 ゴウダホール2階席

申込 令和8年5月18日（月）23時59分までに、プレイガイド ローソンチケット（ https://l-tike.com/ ）でお申込みください。

◇Ｌコード：51628

※車いす席をご希望の方は、おにクルチケットセンターまで（電話0570-02-9696／10時から14時）

主催 茨木市文化・子育て複合施設おにクル指定管理者 おにクルみらい

共催 茨木市

特別協賛 ゴウダ株式会社