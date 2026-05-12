属人化を防ぎ組織の武器となる　調査×AI　分析フローの作り方

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、5月19日（火）にセミナーを開催いたします。



詳細・お申込みはこちら

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260519(https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260519)



■セミナー内容

昨今、調査業務においても「データの分析に生成AIを活用したい」という機運が高まっています。

しかし、いざデータを読み込ませても、「表面的な一般論しか返ってこない」「調査データだけ集計しても次の施策に繋がらない」といった壁にぶつかるケースが後を絶ちません。

AIから実務で本当に使えるアウトプットを引き出し、ビジネス成果に繋げるためには、単一のプロンプトに頼るのではなく、調査の意図やビジネスの背景、社内に眠る「暗黙知」をAIに正しくインプットし、分析プロセス全体を言語化・型化することが鍵となります。

これにより、以下のような成果を実現する先行事例が生まれています。

・ブランド調査の分析を内製化・高速化し、最速で次の一手をプランニング

・独自のマーケティングフレームワークをAIに適用し、属人的な解釈のブレを防止

・定型調査の結果レポートをPowerPoint形式で自動生成し、組織全体の対応力を向上

本セミナーでは、実際のデータと分析プロセスをお見せしながら、生成AIがいかにして調査ビジネスに成果をもたらすのかを具体的に解説いたします。



■プログラム

- 生成AI×調査データ分析の現在地と「つまづきやすいポイント」- 【実演解説】バラバラのデータがAIで「1つのインサイト」に変わるまで- 属人化を防ぎ、暗黙知を組織の成果に変える「分析の型化」アプローチ- 【今後の展望】進化する生成AIは調査分析業務に何をもたらすか？

■このような方にオススメ

- 調査部の目線で生成AIをうまく活用し、自社ビジネスの成果創出につなげたい方- AIで分析するとは具体的にどういうことか、実物を見て理解したい方- 調査データの分析に生成AIを活用していきたいが、なかなか上手くできてない方

■開催概要

名称：【実演解説】調査×AIで「使える」ビジネス成果を出すには？属人化を防ぎ、組織の武器となる分析ワークフローの作り方

日時：2026年5月19日（火）14:00～15:00

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260519

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

※当社では、調査AI分析プロセスを型化するプロンプト＆運用フローの立ち上げ支援「リサーチAIスターター」を行っております。詳細は下記をご覧ください。

https://www.cross-m.co.jp/service/data-marketing/research-data-genai-analysis

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。

【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社クロス・マーケティング セミナー事務局

seminar@cm-group.co.jp