遠野ひかる SHOWCASE「SWITCH TONO『ぴ』」～ON! OFF!～グッズラインナップを解禁！本人手書きデザインのアイテムや複製サイン入りアクリルボードなど豪華展開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、2026年5月16日(土)にSHIBUYA DIVEにて開催される、所属声優・遠野ひかるのソロライブイベント『遠野ひかる SHOWCASE「SWITCH TONO『ぴ』」～ON! OFF!～』のオフィシャルグッズ情報を解禁いたしました。

今回のグッズは、ライブのコンセプトである「ON」と「OFF」をテーマにした撮り下ろしビジュアルを使用。さらに、遠野ひかる本人の手書きデザインによるリングライトなど、ファン必携のアイテムが揃っております。

また、現在公式サイトにて一般販売中のライブチケットは、昼公演・夜公演ともに残席が残り僅かとなっております。販売期間は2026年5月15日(金)23:59までとなりますので、あわせてご確認ください。

【公演名】

・昼公演：遠野ひかる SHOWCASE「SWITCH TONO『ぴ』」～ON!～

・夜公演：遠野ひかる SHOWCASE「SWITCH TONO『ぴ』」～OFF!～

【日程】

2026年5月16日(土)

【会場】

SHIBUYA DIVE（〒150-0011 東京都渋谷区東2-22-5）

【グッズラインナップ】

・ぴーしゃつ（XLサイズ）：\4,800

・リングライト（ON/OFF 2種）：各\1,000 ※デザインは本人の手書き！

・回転アクリルスタンド（ON/OFF 2種）：各\2,500

・ランダム星型缶バッジ（全6種）：\600

・ランダムカード（ノーマル6種＋シークレット1種）：\500

・箔押し複製サイン入りアクリルボード（ON/OFF 2種）：各\9,000

※価格はすべて税込です。

【チケット情報】

現在、公式サイトにて一般販売中です。完売間近となっておりますので、お早めにお買い求めください。

販売期間： 2026年5月15日(金)23:59まで（※先着順、なくなり次第終了）

公式サイトURL： https://hikaru-tono-sololive.com/

【公式X】

https://x.com/hikaru_tonop?s=20

【遠野ひかるXサブスク会員の登録はこちら】

https://x.com/hikaru_tono/creator-subscriptions/subscribe

【遠野ひかるプロフィール】

3月5日生まれ。声優事務所「響」所属。

主な出演作：『mono』敷島桜子役、『ウマ娘 プリティーダービー』マチカネタンホイザ役、『負けヒロインが多すぎる！』八奈見杏菜役など。

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)BMO (C)HiBiKi

※キービジュアルをご使用の際は、下記の記載をお願いいたします。

photo by 小島マサヒロ