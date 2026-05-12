石川県・和倉温泉で新スポット「わくらポケモン足湯」がオープン！

七尾市

一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団(東京都港区六本木、理事長：石原恒和)と七尾市は、「湯っ足りパーク」内の足湯施設をリニューアルし、ポケモンの足湯として生まれ変わった「わくらポケモン足湯」を2026年5月12日(火)正午に開業しました。

七尾市に設置された「ポケふた」にも、この施設に登場している、ギャラドス・ニョロモ・ニョロトノが描かれています。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

開業に伴い、5月12日(火)に除幕式が行われました。

式典には地元の保育園児も参加し、完成したばかりの足湯を体験しました。

ポケモンに囲まれた温かな湯船で小さな足を揺らしながら楽しむ姿は、まさに地域の明るい未来を照らす光景となりました。

足湯施設について

営業時間 7:00～19:00 ※天候により休業する場合があります。

料金 無料

場所 石川県七尾市和倉町ひばり

駐車場 あり

和倉温泉の復興状況について

令和6年能登半島地震により、地域の観光・経済を支える多くの施設が甚大な被害を受け、休業を余儀なくされました。

一時は全館が休業状態にありましたが、現在は全19軒の旅館のうち9軒が営業を再開。

さらに地域の交流拠点である総湯や商店も順次営業再開を果たしています。

完全復興には依然として時間を要する状況にありますが、「わくらポケモン足湯」が地域に元気を与え、また、同足湯体験を目的として観光客が多く訪れることにより、復興につながるものと捉えております。