令和8年度の健康経営度調査に向けたポイントを解説岡田邦夫氏×健康経営銘柄・ホワイト500企業登壇ウェビナー【5月14日開催】

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、人事・総務・健康経営ご担当者様へ向けたウェビナー、「健康経営度調査 令和7年度の振り返りと令和8年度最新情報」を５月14日(木)にオンラインにて開催いたします。

近年、企業を取り巻く経営環境が大きく変化する中で、従業員の健康を経営戦略の一環として捉える「健康経営」への取り組みは、人的資本経営や企業価値向上の観点から、企業にとって重要な経営課題の一つとなっています。特に「健康経営度調査」は、企業価値向上や人的資本経営を推進する指標として、多くの企業が注目しており、評価基準や設問内容の変化を正しく理解し、自社の取り組みにどう反映させるかが重要なテーマとなっています。

本ウェビナーでは、健康経営推進検討会委員であり、特定非営利活動法人健康経営研究会理事長の岡田邦夫氏をお招きし、健康経営度調査について令和7年度の振り返りと令和8年度の最新情報について解説します。

さらに、令和7年度の健康経営銘柄・ホワイト500に選出されました株式会社ツムラ、日清食品ホールディングス株式会社を迎え、今年度の健康経営度調査に向けた検討や情報収集の参考となる具体的な取り組みについてご紹介いたします。

◆ウェビナー概要

日時：

2026年5月14日（木）14:00～15:30

場所：

オンライン開催

料金：

無料

内容：

第1部 基調講演

「健康経営度調査 令和7年度の振り返りと令和8年度最新情報」

第2部 最前線企業のお取り組み紹介

お申込み：

https://info.pasona.co.jp/event_input/MED/20260514



お問い合わせ：

p-seminar@pasona.co.jp