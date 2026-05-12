DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』★5スタイル確定ガチャチケがもらえる「2.5周年キャンペーン第2弾」＆新メモリー獲得できるイベント「聖鐘は花嫁を迎えに鳴り響く」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新たなキャンペーンとゲーム内イベントの開催およびピックアップガチャの開催をお知らせいたします。

■「2.5周年キャンペーン 第2弾」開催！

開催期間：2026年5月12日(火) 16:00～

サービス開始から2.5周年を記念したキャンペーンの第2弾を開催いたしました。

クエストの獲得銀貨などの倍率アップや、ミュージアム内にレアキャラ「ウルル」の出現、

工房での「創作完了数」に応じて、「★5スタイル確定ガチャチケット」など様々な報酬が獲得できる

「2.5周年創作ミッション 第2弾」など、様々な催しを実施いたします。

2.5周年を記念したお得なパックも販売中です。

■イベント「聖鐘は花嫁を迎えに鳴り響く」開催！

開催期間：2026年5月12日(火) 16:00～2026年5月24日(日) 12:59

ポイント収集型イベント「聖鐘は花嫁を迎えに鳴り響く」を開催いたしました。

期間中解放されるイベント限定ステージをクリアするとイベント専用アイテムを獲得できます。

獲得したイベント専用アイテムは、交換所にて様々な報酬と交換することができます。

また、バトルステージをクリアしてもらえる「ストーリーキー【聖鐘は花嫁を迎えに鳴り響く】」で、イベントストーリーを解放していきましょう！

＜イベントの目玉報酬「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「両手に花嫁を連れて」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

なにやら様子のおかしいフェルメールを

目撃した館長とモリゾ。

その裏には大きな事件がありそうで……

■「聖鐘は花嫁を迎えに鳴り響くピックアップガチャ」開催！

開催期間：2026年5月12日(火) 16:00～2026年5月24日(日) 12:59

イベント「聖鐘は花嫁を迎えに鳴り響く」の攻略に役立つスタイルがピックアップされた

「聖鐘は花嫁を迎えに鳴り響くピックアップガチャ」を開催いたします。

＜フェルメール★5スタイル【サムシングブルー】＞

＜モリゾ★5スタイル【Wedding Gong】＞

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/girlscreation

▼『ガールズクリエイション』公式サイト

https://girlscreation.com

▼『ガールズクリエイション』公式X

https://x.com/girlscreationPR

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版、クラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。