新型RAV4専用｜車内装のモチーフをデザインに取り込んだ、収納アクセサリー3種登場

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、好評の"まるで純正"コンセプトより、トヨタ 新型RAV4専用に設計した「ドリンクホルダー 運転席用/助手席用」「ティシューケース」「ETCカバー」を4月22日（水）に公式オンラインストア他、ECサイトにて発売しました。内装に馴染むデザイン・質感と機能性を兼ね揃え、RAV4での快適なドライブを提供します。各製品の特長等詳細は以下をご覧ください。

各製品詳細

ドリンクホルダー 運転席用/助手席用

エアコン吹き出し口上部のフィンに固定する、新取り付け方法を採用

運転席用（NZ274K）助手席用（NZ275K）

・内装に合わせたカラーやシボ加工を採用し、“まるで純正”のような一体感を実現

・エアコン吹き出し口上側のフィンにフックを引っ掛け、粘着テープで固定（下写真左）。製品を取り付けた状態でもエアコンフィンの調節が可能（特許出願済）

・金属バネを使用した可動式アームが様々なドリンクをしっかりホールド（下写真右）

※直径もしくは対角の長さが53～74mmの容器に対応

・走行中にドリンクのガタつきを抑えるため、ホルダー底面にスポンジクッションを採用

・工具不要で簡単に取り付け可能

エアコンフィンに取り付けないため、風向調節が可能可動式のアームが様々な形状のドリンクに対応

ティシューケース

ディスプレイ裏のデッドスペースを活用。走行中のカタカタ音を軽減する静音設計

ティシュー取り出し口小物入れとしても活用できる

・運転席と助手席の双方から手が届きやすい、ディスプレイ裏に設置するティシューケース

・ティシュー取り出し口があるフタを中に備え、ティシューケース・小物入れの2通りの使い方が可能（上写真）

※H45mm×W200mm×D125mmまでの袋タイプのティシューに対応

・ディスプレイの高さより低い設計で視界を遮らず、走行中フタを閉じればティシューのフロントガラス映り込みを防止

・センターコンソールのトレイなどに施されたデザインを、ケース内側の意匠として採用（下写真）

・Oリングの配置を工夫し多方向からの干渉を緩和。走行中のカタカタ音を抑える静音設計（特許出願済）

※Oリングとは：断面が円形（O字型）のゴム製部品です。一般的には密閉用途に用いられますが、本製品では静音性を実現するための重要な役割を担っています。

シフトノブ奥のトレイにある格子柄2つあるフタのそれぞれ2か所に最適サイズのOリング（赤丸部分）を配置

ETCカバー

車内デザインのエッセンスをいれたカバーが、盗難リスクを軽減

・ETC車載器を覆うことで視覚的に隠し、ETCカードの盗難リスクを軽減。運転席周りをスッキリとした印象に

・フタのオモテ面には、駐車券などを挟めるチケットクリップを装備

・内装に施されたデザインと合わせ、車両の雰囲気と調和する仕上がりに（上写真）

・工具不要で簡単に取り付け可能

製品スペック・ラインアップ

フタオープン時チケットクリップを装備NZ274KNZ275KNZ276KCX527K

各製品の詳細は、以下品番のリンク（公式オンラインストア）よりご確認ください。

・価格は全てオープン

・発売日：2026年4月22日

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/289_1_b155d8e65203a48181983cc139e77cbe.jpg?v=202605120851 ]

●上記製品は以下車種の右ハンドル車専用です。

トヨタ RAV4

型式 ： AXAN62 / AXAN64 / AXAP62 / AXAP64 系

年式 ： 2025（令和7）年12月～

※調査日（2025年12月）以降の仕様変更車には適合しない場合があります。

関連プレスリリース・製品情報

＜プレスリリース＞

・RAV4専用ドリンクホルダー コンソール取り付け(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000017074.html)（2021年10月）

＜製品情報＞

・RAV4専用アクセサリー一覧(https://ps.carmate.co.jp/c/car/exclusive/rav4)

読者様お問い合わせ先

カーメイト

TEL：03-5926-1212

URL：https://www.carmate.co.jp/

●プレスリリース記載の他社商標については以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.carmate.co.jp/trademark/

●プレスリリースに記載された製品の仕様、お問い合わせ先などにつきましては、発表日現在のものです。