DXのスキルを学ぶオンライン講座の受講企業を募集します
神奈川県
神奈川県リスキリング人材育成事業
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1513-c19b216d45de2cd81fd2fcd0efff66a7.pdf
神奈川県リスキリング人材育成事業
神奈川県では、生産性向上や業務の効率化に取り組む中小企業等のDXを推進するため、経営者や従業員が時間や場所を選ばず、無料で受講できるオンライン講座の受講企業を募集します。
１ オンライン講座の概要
企業の課題に合わせた学習計画の策定から、個々のスキル診断に基づいた最適な学習カリキュラムの提供、プログラム修了後の振り返りまでを伴走支援します。
（１）講座内容 次のコースから選択（1コース60時間程度）
（２）学習期間 令和8年7月から令和9年2月
※フルオンラインで時間や場所を選ばず、自分のペースで受講可能
（３）受講料 無料
※受講のための通信環境は受講者側にてご準備いただきます。
２ 募集の概要
（1）募集期間 令和８年５月12日（火曜日）から令和８年６月25日（木曜日）まで
（２）対象者 県内の中小企業等150社
※1社3名（経営者、管理者層、従業員等を対象）。書類審査により受講者を決定します。
（３）説明会 令和８年５月26日（火曜日）12時から13時まで ※オンライン（Zoom）
（４）応募方法 県のホームページから募集の詳細をご確認のうえ、ご応募ください。
URL：https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0606/dx-reskilling/
＜参考：令和8年度神奈川県リスキリング人材育成事業チラシ＞
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1513-c19b216d45de2cd81fd2fcd0efff66a7.pdf
問合せ先
神奈川県産業労働局労働部産業人材課 課長 田中 電話045-210-5700
調整グループ 保田 電話045-210-5705