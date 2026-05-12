DXのスキルを学ぶオンライン講座の受講企業を募集します

神奈川県神奈川県リスキリング人材育成事業

神奈川県では、生産性向上や業務の効率化に取り組む中小企業等のDXを推進するため、経営者や従業員が時間や場所を選ばず、無料で受講できるオンライン講座の受講企業を募集します。

１ オンライン講座の概要

企業の課題に合わせた学習計画の策定から、個々のスキル診断に基づいた最適な学習カリキュラムの提供、プログラム修了後の振り返りまでを伴走支援します。

（１）講座内容 次のコースから選択（1コース60時間程度）

（２）学習期間 令和8年7月から令和9年2月

※フルオンラインで時間や場所を選ばず、自分のペースで受講可能

（３）受講料 無料

※受講のための通信環境は受講者側にてご準備いただきます。

２ 募集の概要

（1）募集期間 令和８年５月12日（火曜日）から令和８年６月25日（木曜日）まで

（２）対象者 県内の中小企業等150社

※1社3名（経営者、管理者層、従業員等を対象）。書類審査により受講者を決定します。

（３）説明会 令和８年５月26日（火曜日）12時から13時まで ※オンライン（Zoom）

（４）応募方法 県のホームページから募集の詳細をご確認のうえ、ご応募ください。

URL：https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0606/dx-reskilling/

＜参考：令和8年度神奈川県リスキリング人材育成事業チラシ＞

問合せ先

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1513-c19b216d45de2cd81fd2fcd0efff66a7.pdf

神奈川県産業労働局労働部産業人材課 課長 田中 電話045-210-5700

調整グループ 保田 電話045-210-5705