「WHITEÂGE」より新シリーズ「AUORBE（オーブ）」が登場

株式会社サックスバーホールディングス

株式会社サックスバーホールディングス（本社：東京都葛飾区、代表取締役社長執行役員：木山剛史）は、オリジナルブランド「WHITEÂGE（ホワイタージュ）」より、新シリーズ「AUORBE（オーブ）」を、2026年5月13日（水）より公式オンラインストアおよびサックスバーグループ一部店舗にて発売いたします。

また、同日より2026年6月2日（火）まで、伊勢丹新宿店メンズ館地下1階 バッグ/ラゲッジにて「AUORBE」をメインとしたPOPUPを開催いたします。

本シリーズは、WHITEÂGEはとして初となるスーツケースを中心に、旅から日常までを横断するラインとして展開されます。

■「AUORBE」シリーズについて

「AUORBE」は、走行時の衝撃や振動を抑えるキャスターを採用し、静かで滑らかな移動を実現。さらに、軽量かつ高い強度を兼ね備えたフレーム構造により、移動時の負担を軽減します。

内部は、荷物の量や用途に応じて仕切りを変えることができる構造を採用し、フロントからの取り出しと全面開閉の両方に対応。シーンに応じた使い分けが可能です。

バックパックやショルダーバッグには、身体への負担を軽減する設計を取り入れ、長時間の移動でも快適な使用感を実現しています。

■展開アイテム

・AUORBE Suitcase Flexbox

AUORBE Suitcase Flexbox S：約35L／\63,800AUORBE Suitcase Flexbox XL：約91L／\88,000

・AUORBE Backpack Force

AUORBE Backpack Force L：約28L／\58,300AUORBE Backpack Force XL：約38L／\63,800

・AUORBE Shoulder Bag

AUORBE Shoulder Bag L：約9L／\29,150AUORBE Shoulder Bag XL：約11L／\33,000

・AUORBE Packable Tote

AUORBE Packable Tote：約30L／\19,250／BLACKGRAY

・AUORBE Packable Boston

AUORBE Packable Boston（約45L／\19,800）

※価格はすべて税込

■販売概要

【発売日】

・2026年5月13日（水）

【取扱店舗】

・WHITEÂGE公式オンラインストア（ https://whiteagebag.com/ )

・伊勢丹新宿店メンズ館地下1階 バッグ/ラゲッジ（POPUP STOREは、2026年6月2日（水）まで）

・サックスバーグループ一部店舗

■WHITEÂGEについて

ファッション的なデザイン性とUXデザイン思考によるデザイン設計に、伝統的な手法から最先端のハイテクノロジーに至るまで、意欲的に技術を取り入れ "ものづくり" に昇華することで、 "人" と "もの" を超えた、"新しいつながり" を創る。

■株式会社サックスバーホールディングス

6社のグループ会社と全国約570店舗、直営オンラインストアを展開するファッショングッズ業界のリーディングカンパニーです。

ものづくりに優れた国内人材と高い品質を守りながら、産業や文化の持続可能性を意識した事業運営を行なっています。

また、業態や販売手法の進化、OMOの導入、SDGsや福祉に配慮した企業活動にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名： 株式会社サックスバーホールディングス

代表取締役社長執行役員：木山剛史

所在地（本社）： 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-48-14 第3デリカビル

公式サイト： https://www.sacs-bar.co.jp/