【ウェルフェス2026】札幌で福祉のイベント。2026年5月24日（日）in エア・ウォーターの森

特定非営利活動法人あえりあ

さぁ、福祉のこれからを、一緒につくろう。

福祉は、決して特別な誰かのためだけのものではない。

人材不足、サービスの在り方、社会との距離様々な課題を抱えながらも、現場には確かな想いと技術があり、社会を支え続けている。

しかし、本来、誰かの人生を支え、社会の形をなめらかにする大切な役割であるにもかかわらず、その価値は語られきれていない。

だからこそ、現場の熱量を可視化し、想いを言葉にし、可能性と出会う場が必要だ。

「想い」と「可能性」と「未来」が交錯する、札幌の福祉がいちばん熱くなる日。

未来をつくるのは、いつだって人の熱量と行動だ。

その一歩を、ここから。

ウェルフェス2026

【日時】

2026年5月24日（日）11:00～17:00



【会場】

エア・ウォーターの森

（札幌市中央区北8条西13丁目28番地21）



【入場料】

無料

（一部有料コンテンツあり）

１．イベントホール

※イベントホールは事前チケット制：お申し込みはこちら(https://peatix.com/event/4928440)

２．体験コーナー・「福祉のすゝめ展」３．ブース出店協賛

※敬称略

エア・ウォーター北海道株式会社(https://www.hokkaido-awi.co.jp/)

株式会社ココロにハルを・ShigMa(https://cocoharu.co.jp)

縁結び そりん(日本仲人協会加盟)(http://marriage-sorin.com)

NPO法人楽園プロジェクト(https://rakuenproject.com)

介護付き旅行サービス夢たび(https://www.yume-tabi.jp/)

瀧本貴俊

株式会社ソレイユ・cafe&barコ.コレル(https://cocolelu.com/smart/)

株式会社S.Eエンジニア(https://www.se-engineer.jp/)

北海道パフォーマー派遣サービス(https://www.hokkaido-performer.com/)

有限会社アイデザイン

Lovin’Life(https://lovinlife.jp/)

NPO法人コミュニティシンクタンクいんくるらぼ(https://npo-inclulabo.com/)

株式会社トーヨープルーフ

株式会社ユニコロン(https://unicolum.co.jp)

SOCIAL CONNECTION(https://socialconnection-wellbeing.com)

ゆめのたね放送局 北の音-Kitanone(https://www.yumenotane.jp/kitanone)

高石美菜

合同会社せじまる

今井利恵

多機能型事業所とらいわーく

平田俊輔（テキサス）

蝦夷village(https://www.facebook.com/profile.php?id=61554656260391)

後援

札幌市、札幌市社会福祉協議会

助成金

さっぽろ総合福祉推進助成金

主催

▶︎NPO法人あえりあ

メール：contact@aeria-npo.org

ホームページ：https://aeria-hp.com/

▶︎一般社団法人fanfare

メール：fanfare615@gmail.com

ホームページ：https://www.fanfare-sapporo.com/