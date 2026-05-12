【ウェルフェス2026】札幌で福祉のイベント。2026年5月24日（日）in エア・ウォーターの森
さぁ、福祉のこれからを、一緒につくろう。
福祉は、決して特別な誰かのためだけのものではない。
人材不足、サービスの在り方、社会との距離様々な課題を抱えながらも、現場には確かな想いと技術があり、社会を支え続けている。
しかし、本来、誰かの人生を支え、社会の形をなめらかにする大切な役割であるにもかかわらず、その価値は語られきれていない。
だからこそ、現場の熱量を可視化し、想いを言葉にし、可能性と出会う場が必要だ。
「想い」と「可能性」と「未来」が交錯する、札幌の福祉がいちばん熱くなる日。
未来をつくるのは、いつだって人の熱量と行動だ。
その一歩を、ここから。
ウェルフェス2026
【日時】
2026年5月24日（日）11:00～17:00
【会場】
エア・ウォーターの森
（札幌市中央区北8条西13丁目28番地21）
【入場料】
無料
（一部有料コンテンツあり）
１．イベントホール
※イベントホールは事前チケット制：お申し込みはこちら(https://peatix.com/event/4928440)
２．体験コーナー・「福祉のすゝめ展」
３．ブース出店
協賛
※敬称略
エア・ウォーター北海道株式会社(https://www.hokkaido-awi.co.jp/)
株式会社ココロにハルを・ShigMa(https://cocoharu.co.jp)
縁結び そりん(日本仲人協会加盟)(http://marriage-sorin.com)
NPO法人楽園プロジェクト(https://rakuenproject.com)
介護付き旅行サービス夢たび(https://www.yume-tabi.jp/)
瀧本貴俊
株式会社ソレイユ・cafe&barコ.コレル(https://cocolelu.com/smart/)
株式会社S.Eエンジニア(https://www.se-engineer.jp/)
北海道パフォーマー派遣サービス(https://www.hokkaido-performer.com/)
有限会社アイデザイン
Lovin’Life(https://lovinlife.jp/)
NPO法人コミュニティシンクタンクいんくるらぼ(https://npo-inclulabo.com/)
株式会社トーヨープルーフ
株式会社ユニコロン(https://unicolum.co.jp)
SOCIAL CONNECTION(https://socialconnection-wellbeing.com)
ゆめのたね放送局 北の音-Kitanone(https://www.yumenotane.jp/kitanone)
高石美菜
合同会社せじまる
今井利恵
多機能型事業所とらいわーく
平田俊輔（テキサス）
蝦夷village(https://www.facebook.com/profile.php?id=61554656260391)
後援
札幌市、札幌市社会福祉協議会
助成金
さっぽろ総合福祉推進助成金
主催
▶︎NPO法人あえりあ
メール：contact@aeria-npo.org
ホームページ：https://aeria-hp.com/
▶︎一般社団法人fanfare
メール：fanfare615@gmail.com
ホームページ：https://www.fanfare-sapporo.com/