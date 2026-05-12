AI検索調査サービス「AIOリサーチ」をアップデート～ChatGPT・Geminiなど主要5つのAIツール分析に対応～

アウンコンサルティング株式会社

AIマーケティング*、グローバルマーケティング**などのマーケティング事業を展開しているアウンコンサルティング株式会社（東証スタンダード市場：2459、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太明、以下「アウンコンサルティング」）は、提供中のAI検索最適化調査サービス「AIOリサーチ」の内容を更新いたしました。



* AIO（AI最適化：AIO×SEO）［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/solutions/aio/］

** 国内外向けSEO（検索エンジン最適化）、国内外向け広告［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/service/］

■アップデートの背景

現在、生成AIの普及に伴い、従来のキーワード検索に加え、AIチャットを通じた「対話型検索」という新たな選択肢が加わり、ユーザーの検索行動は多様化しています。こうした環境下では、AIが「信頼できる情報源」として自社ブランドを特定し、回答内で適切に引用・推奨されることがますます重要になっています。今回の更新では、2025年4月14日に発表した従来のGoogle「AI Overviews」単体の引用・言及分析から、主要な5つのAIツールへと対象を拡大しております。

また、業務提携先である株式会社AI Hackが提供するAIO分析ツール「AI Hack」を活用し、キーワード・プロンプト単位での多角的分析ができるようになりました。AI検索における自社の影響度を可視化し、競合比較するAI Hack独自の「AIOスコア」の算出や、ページ別の課題抽出と具体的な改善提案の提示を含む、AI検索対策を早期かつ手軽に開始できるサービス内容へ刷新しました。

前回（2025年4月）のリリースはこちら(https://www.auncon.co.jp/press/release/2025-04-14-1/)をご覧ください。

■ 「AIOリサーチ」の主な特徴

1. 主要5つのAIツールに対応

GoogleのAI検索機能（AI Overviews、AI Mode）、Gemini、ChatGPT、Perplexityの5つのAIツールを調査対象としています。各AIツールによる回答特性や引用元の違いを比較・分析します。

2. AIO分析ツールによる多角的分析

AIO分析ツール「AI Hack」を活用し、特定のキーワードやプロンプトに対する各AIツールの回答内容を分析・報告します。それぞれの回答テキストの中で、「自社情報がどの程度優先的に言及されているか」「AIが自社サイトの情報を引用しているか」といった観点で、AI Hack独自の「AIOスコア」に基づく多角的分析を実施します。競合他社と比較した自社の現状を数値で把握することができます。

表. AI Hackスコア

3. 世界各国の多言語調査・海外向けウェブサイトへの対応

海外ユーザーが日本語以外の言語でAI検索を利用した際の回答内容や引用元など、自社ブランドの影響度合いを調査します。北米、ヨーロッパ、アジア圏の主要25カ国を対象とし、AI回答や引用状況の傾向を把握し、グローバル展開におけるブランド認知・AI検索上の影響度を確認することができます。

4. ページ別課題と改善提案の提示

調査結果に基づき、AIOの観点からページ別の課題と改善提案を提示します。定期的な現状把握と施策への反映を支援します。変化の大きいAI検索市場において、客観的なデータに基づいた優先度の高い施策から着手することができるようになります。

5. 検索エンジン・生成AI市場動向レポートの提供

Googleなどの主要な検索エンジンのアルゴリズム更新情報や、生成AI市場の重要なニュースをレポートとして報告します。急速に変化する検索環境のトレンドをいち早く把握し、中長期的な戦略策定に役立てることができます。

■ サービス料金（基本金額）

※分析対象キーワード・プロンプト点数は合計20点までです。

※分析対象AIツール数は最大3ツールまでです。

※単発レポートプランには、AIO分析レポートおよび改善提案（3点まで）が含まれます。

※継続モニタリングプランでは、毎月のAIO分析レポートと改善提案に加え、検索エンジン・生成AI市場動向レポートが含まれます。

※継続モニタリング（1カ月ごとの自動更新）プランは、初回契約2カ月、その後1カ月ごと自動更新です。

※対象国や商材に応じて、料金を調整する場合があります。

■ レポートサンプル（イメージ）

■サービスに関する詳細・お問い合わせ

サービスに関する詳細*は、こちらよりご覧ください。

https://www.auncon.co.jp/solutions/aio/

*本サービスに関するお問い合わせは、詳細ページ内の専用フォームより承っております。内容を確認の上、担当者より折り返しご連絡いたします。