不動産特化型クラウドファンディング『OwnersBook』、投資家への配当総額が30億円を突破【ロードスターグループ】

ロードスターキャピタル株式会社

「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」をミッションとするロードスターキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩野達志、東証プライム市場・3482）の子会社であるロードスターインベストメンツ株式会社が運営する『OwnersBook（オーナーズブック）』において、この度、投資家の皆様への配当総額が30億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

また、直近約1年間で配当を受けた投資家の動向を分析した結果、配当受領から30日以内に次案件への再投資を行ったユーザーは3名に2名（約67％）に上り、配当を速やかに次の運用につなげる積極的なご利用状況を確認いたしました。

■『OwnersBook』配当総額の推移

不動産特化型クラウドファンディング『OwnersBook』配当総額の推移【配当総額推移の概要：過去最短の24か月で10億円を積み上げ】

『OwnersBook』では四半期毎に投資家の皆様への配当を行っております。2015年1月の初回配当以来、取扱案件数の増加とともに配当総額も着実に積み上がり、2021年10月に10億円、2024年4月に20億円に到達し、この度30億円を突破いたしました。

今回10億円を積み上げるのに要した期間は24か月と、前回の約30か月からさらに短縮され、過去最短のペースで配当支払いが拡大しております。

【2022年3月の配当急伸について】

『OwnersBook』では、安定的なインカムゲインを目指す貸付型案件に加え、物件売却に伴うキャピタルゲインも期待できるエクイティ型案件も提供しております。

2022年3月には、エクイティ型の「秋葉原オフィスビル」案件の物件売却に伴う利益分配の一部実行があったため、配当総額が大きく伸長いたしました。尚、「秋葉原オフィスビル」案件の最終的なリターンは、出資額の2.06倍となりました。

―――

・案件名：秋葉原オフィスビル

・U R L： https://www.ownersbook.jp/project-detail/index/1115

・投資実行日：2018年8月24日

・出資総額：2億6,140万円

・配当総額：2億7,645万6,766円

・確定利回り（年換算・内部収益率）：22.8％

・確定運用期間：45ヶ月

―――

■投資家のご利用状況について

『OwnersBook』での投資経験を有する投資家のうち、75％（４名に３名）が複数回投資を行うリピーターであり、継続利用率は大変高い水準となっております。

特に、2025年4月1日～2026年4月20日の間に配当を受けた投資家のデータを分析すると、配当受領後30日以内に新案件へ投資した方の割合は約67％（3名に2名）に達しました。これは、待機資金を作らずスピード感をもって効率的に次の運用へ繋げようとする、個人の積極的な投資姿勢を裏付ける結果となりました。

■不動産特化型クラウドファンディング『OwnersBook』について

『OwnersBook』は、ロードスターグループが「個人もプロ向け不動産投資案件に少額から投資参加できる世界の実現」を目指して2014年9月に開始した、日本初の不動産特化型クラウドファンディングサービスです。不動産クラウドファンディングの中でも金融商品取引法の適用を受け、厳格な内部統制とコンプライアンス基準のもと、過度な条件提示をせず、リスク・リターンのバランスを見極めた堅実な運用、及び透明性の高いサービス運営に努めていることが特徴です。

『OwnersBook』の2026年4月末時点の実績は、貸付型・エクイティ型を合わせて

・投資実行済案件数：423件、

・累計投資額：782億円超

となっております。

【２つの商品性】（１）貸付型

『OwnersBook（ https://www.ownersbook.jp/ ）』案件のほとんどを占めるタイプで、一口1万円からご投資可能です。資金需要のある法人への融資資金をオンラインで募り、融資先からの利息を投資家への配当原資として分配することを目的とした投資商品です。安全性を高めるため全案件に不動産担保をつけ、担保不動産及び融資先の評価を綿密に行うことで安定的な配当の支払いに努めており、実績利回り（年換算・内部収益率）は4％～6％中心です。

貸付型イメージ図（２）エクイティ型

不動産信託受益権等を購入する際の自己資金（エクイティ）に当たる部分をオンラインで募るものです。投資対象資産が生み出す収益および売却益を投資家への配当原資として分配することを目的とした投資商品です。第1号案件の対象不動産は2021年9月に売却を行い、利回り（年換算・内部収益率）は 22.8％となりました。

エクイティ型イメージ図

※本図は、不動産信託受益権を投資対象資産とした場合のイメージ図です。

■今後の予定

当社グループは今夏、これまで『OwnersBook』の運営で培ってきた少額投資サービスの知見を活かして新たにセキュリティトークン案件の提供を開始する予定です。

引き続き取扱案件の大型化や多様化などを通じて、投資家の皆様の多様な資産形成ニーズに応えるサービスを提供し、一層の成長を目指してまいります。

■ロードスターキャピタルについて

https://www.loadstarcapital.com/

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15446/table/95_1_8aa228098381753d7cff015bbca15c30.jpg?v=202605120851 ]

以上