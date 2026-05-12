共同自動化システム「AutoTaylor System」 初出展のお知らせ

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長兼CEO 竹内 在）のグループ会社で天竜精機株式会社（本社：長野県駒ヶ根市 代表取締役社長 岩田正樹 以下、天竜精機）およびセレンディップ・ロボクロス株式会社（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長 和田正信 以下、ロボクロス）は、2026年5月19日（火）・20日（水）に開催される「DXPO 名古屋 2026」において、共同自動化システム「AutoTaylor System（オートテイラー・システム）」を初出展いたします。

■ AutoTaylor System （オートテイラー・システム）とは

「人員を増やす余地がない」「多品種対応でラインを組み替える投資・スペースの余裕がない」といった製造現場の課題を解決する、次世代の自動化プラットフォームです。天竜精機の専用機ユニットとロボクロスの協働ロボットを自在に組み合わせることで、既存工程にフィットした自動化を実現。さらにユニットの入れ替えにより、段階的に導入・拡張できるため、リスクを抑えながら生産性向上を可能にします。

■顧客への提供価値[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/140_1_661fb5bc5ef00c2351c0c881fd334b43.jpg?v=202605120851 ]■ 今回の出展について

本出展では、AI外観検査に強みを持つウィンズソフト株式会社の「Roxy AI(https://www.winsft.jp/main-solution/ai/)」を組み込んだシステムを展示ブースにて実機デモおよび個別相談会を実施いたします。天竜精機およびロボクロスが担うハードウェア領域と、ウィンズソフトが強みとするAIソフトウェアを組み合わせることで、生産工程から検査工程までを一体化した高度な自動化ラインの構築が可能となります。これにより、多様化する製造ニーズに対して、より柔軟かつ高精度に対応できるソリューションをご提供いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/140_2_9f6f711ad7a4ac86d15c64069558ce76.jpg?v=202605120851 ]

セレンディップ・ホールディングス株式会社

本 社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番地 11 号

設 立 ： 2006年8月

代 表 者 ：代表取締役社長兼 CEO 竹内 在

事業内容 ：経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

URL :https://www.serendip-c.com/

天竜精機株式会社

本 社：長野県駒ヶ根市東伊那5650

設 立：1959年12月28日

代表者 ：代表取締役社長 岩田 正樹

事業内容：電子部品他各種自動機、表面実装関連設備の開発・設計・製造・販売

URL：https://www.tenryuseiki.co.jp/ (https://www.tenryuseiki.co.jp/)

セレンディップ・ロボクロス株式会社

本 社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番 11 号

設 立 ： 2018 年 7 月

代 表 者 ：代表取締役社長 和田 正信

事業内容 ：協働ロボット、AMR などの販売、レンタル、開発・導入コンサル

URL :https://www.serendip-rxm.com/