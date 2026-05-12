淡路島の旬を味わい尽くす！おばんざいレストラン「収穫食祭」

南あわじ市淡路島の食材をふんだんに使ったおばんざいメニュー

収穫食祭では、1階の産直市場に並ぶような地元・淡路島の農家さんから直送された旬の新鮮な食材を、おばんざいという形でお楽しみいただけます旬菜たっぷりのおばんざいビュッフェは常時15種類あり、素材本来の旨みや地元ならではの食べ方を味わえるのが魅力です。

南あわじのおばんざい15品 サラダ・ご飯・パン・お汁物などが食べ放題（おばんざいの内容は季節によって変わります）

建物２階のこの暖簾が目印です広々とした店内畑のおばんざいビュッフェ淡路牛とえびすもち服のハンバーグ 和風ソース季節野菜の天ぷら淡路島の薬塩添えお子様用の食事もご用意しています！写真は、お子様ハンバーグメニュー

食べて納得し、1階でお買い物。 レストランでお気に入りを見つけ、そのまま下の市場で同じ食材を買って帰る、このスムーズな連携と相乗効果こそが、南あわじ市が大切にしている地産地消のカタチです。

生産する人、販売する人、調理する人、そして食べる皆さんの食への思いがめぐる場所で、島の恵みを再発見しませんか？

収穫食祭（しゅうかくしょくさい）

ホームページ：https://syukakushokusai.com/

住所：南あわじ市八木養宜上1408（2階）

営業時間：11:00 ～ 16:00（ラストオーダー 15:00）

定休日：毎週火曜日

兵庫県最大級産直市場「美菜恋来屋」

兵庫県最大級産直市場「美菜恋来屋」外観産直市場店内の様子農畜水産物から加工品まで充実した商品ラインナップ

ひとくちで、淡路島に恋をする 美菜恋来屋

（ひとくちで あわじにこいする みなこいや）

豊かな自然の中で、生産者の情熱と愛情で育んだ自慢の野菜、肉、魚。

そんな美しい食材（恋人）に会うために、何度もここへ来てほしい。

「美菜恋来屋」という名称には、そんな思いが込められています。

私たちは「淡路島の美味しい」を、どこよりも新鮮な状態で皆様にお届けしたい。そんな想いで毎日、生産者さんと一緒にお店をつくっています。

毎朝、農家さんが直接運んでくる野菜や漁師が水揚げし港から直送される鮮魚。市場を介さない産直だからこそ叶う「抜群の鮮度」と「お手頃納得価格」には、都市部のスーパーでは見られない淡路島の旬の魅力が詰まっています。

「安いねー」「美味しかったよー」「また買いに来たよー」

その一言が、私たちの、生産者さんの何よりの励みになります。

淡路島の豊かな食事を食卓へ、もっと身近に、もっと贅沢に。

本日も最高の食材を揃えて、皆様のご来店をお待ちしております。

南あわじ市の取り組みを全国の皆様に応援いただければ幸甚です。

〇寄附で応援 ふるさと納税直営サイト（https://furusato-373awaji.jp/）

同じ返礼品でも直営サイトでは感謝の気持ちをさらに大きく表した寄附額になって

います。

〇買って応援 南あわじ市マルシェ（https://marche-373awaji.jp/）

淡路島の特産品のほか、ふるさと納税返礼品で人気の品や現地でしか買えないも

のをラインナップ。

〇訪れて応援 兵庫県最大級産直市場「美菜恋来屋」

ホームページ：https://www.minacoicoiya.com/

住所：南あわじ市八木養宜上1408

営業時間：9:00～18:00

定休日：毎週火曜日（臨時営業あり）