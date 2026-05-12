宮崎発の国産有機ライチ＆マンゴー　いちごポタジェ、完熟果実の夏ギフトお得な先行予約を開始

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

「いちごポタジェ株式会社」は、農業における生産事業への本格参入を目指し、宮交シティが2023年8月に設立した農業法人です。持続可能な農業を支える仕組みを作ることを目指し、宮崎市において活動を展開してまいりました。

このたび、7月に収穫期を迎えるライチとマンゴーの夏ギフトの先行予約を開始いたしましたので、お知らせいたします。宮崎県産の有機肥料を用いて丁寧に育てた、希少な国産果実です。完熟ならではの香りとみずみずしい味わいを、大切な方への夏の贈りものとしてぜひご活用ください。5月中にご注文いただくと、20％オフクーポンをご利用いただけます。

宮崎県は、一年中温暖な気候に恵まれ、日本有数の日照量を誇ります。

いちごポタジェは、生産事業に本格参入して以降、いちごを中心に、ライチ・マンゴー・バナナといった希少な国産果実や国産胡椒の栽培と直販、さらには商品開発、カフェ、観光農園などさまざまな取り組みを広げてまいりました。生産事業においては夏季収穫作物と冬季収穫作物を組み合わせることで、持続可能な農業生産事業の仕組みづくりに取り組んでおります。

このたび、宮崎の太陽の恵みをたっぷり浴びて育った、夏季収穫作物のライチとマンゴーが7月に収穫の最盛期を迎えるにあたり、夏のギフトの先行予約を開始いたしました。

いちごポタジェでは、未利用の資源を自家製肥料として農業に活用したり、生産現場で発生する廃棄物をできる限り削減・有効活用したりするなど、「循環型農業」に取り組んでいます。そうした想いを込めて、商品名は「めぐりマンゴー」と「めぐりライチ」といたしました。

日本のひなたと呼ばれる宮崎県で育った、みずみずしく香り高い果実を、ぜひこの機会にお楽しみください。

■ オンラインショップ取扱商品

糖度15度以上の「めぐりマンゴー」

めぐりマンゴー（化粧箱入り）税込

２Lサイズ2玉 6,480円

Lサイズ2玉 5,400円

樹上で完熟し、自然に落果した物だけを収穫しています。1玉ずつ計測した糖度ごとの企画で販売しています。

香りが良く濃厚な甘さが特長です。

真っ赤に完熟した「めぐりライチ」

めぐりライチ（化粧箱入り）税込

「特選」 1玉50ｇ以上12玉 6,480円

1玉40ｇ以上９玉 4,320円

1玉30g以上12玉 4,320円

3玉入3袋セット 3,240円

1年間丁寧に育てられたライチの収穫期間はわずか数週間。樹上で完熟したライチの濃厚な甘さと、生ライチならではのみずみずしくジューシーな味わいが特徴です。

いちごポタジェオンラインショップよりお買い求めいただけます。

5月中にご注文いただくと、表示価格より20％オフでご利用いただけます。

https://ichigopotager.stores.jp/?category_id=69cc81dbb4ac743ad6b6d5cb

クーポンコード：meguriLM20

■ 有機肥料へのこだわり

いちごポタジェでは、県内資源を活用したオリジナルの有機肥料による栽培にこだわっています。例えば、宮崎市内のお蕎麦屋さんから鰹節の出し殻を、また、お寿司屋さんからは昆布の出し殻をご提供いただき、有機肥料として活用しております。さらに、竹の発酵肥料や米ぬかといった未利用資源を活用することで、地域循環に取り組んでおります。

鰹節の出し殻いちごポタジェの有機肥料

■ いちごポタジェ株式会社代表取締役社長 田口 沙緒理 コメント

今年も無事にライチとマンゴーの販売をスタートできること、オンラインショップを通じて宮崎の恵みを皆さまのもとへお届けできることを、心より嬉しく思います。様々な形でご支援下さっている皆さまに心から感謝申し上げます。

私たちの農業は、多くの皆さまのご協力によって支えられています。自家製有機肥料づくりに賛同し素材をご提供くださる飲食店の皆さま、良質な土を届けてくださる県内事業者様、そして健やかな苗を育ててくださる生産者様。地域の力が循環し合うことで、持続可能な農業の基盤が築かれています。世界情勢が不安定さを増す中、国産作物を安定して作り続けることの重要性を改めて強く感じています。

まずは自社農園の継続性を確立し、地域全体の農業が持続するための仕組みづくりへと広げていくことが目標です。環境負荷を抑えた生産体制や地域資源の循環、次世代の担い手育成など、農業におけるサステナブルインフラの構築を通じて、宮崎のまちの持続可能性を高めていきたいと考えています。

まもなくライチとマンゴーが旬を迎えます。収穫期間が短く、鮮度が命の貴重な生果を味わっていただけるのは、この季節ならではの喜びです。宮崎の豊かな自然の恵みと地域の知恵、そして支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちが詰まった果実を、今年も多くの方に楽しんでいただければ幸いです。

■ 収穫の様子

【めぐりライチ】

【めぐりマンゴー】

■ いちごポタジェ株式会社について

いちごポタジェは、宮崎県下最大規模の商業施設「宮交シティ」を運営する株式会社宮交シティが、2023（令和5）年に設立した農業法人です。地域の農業が持続するために必要な仕組みづくりと、それらの実践を通じて、地域とつながり共に発展するサステナブルな農業の実現を目指しています。

いちごポタジェでは、イチゴを中心に、ライチ・マンゴー・バナナといった希少果実の栽培や直販、商品開発をはじめ、「COICH CAFE」の運営や、食育、物流サービスの開発など、「農」から「食」に関わるさまざまな取り組みに挑戦しています。

今後も、農業を軸とした地域循環型ビジネスの核として、サステナブルな農業モデルの展開を目指してまいります。

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515

いちごポタジェオンラインショップに関するお問い合わせ 0985-72-7315