ペット保険データを用いた歯周病リスクに関する大規模研究成果が国際学術誌に掲載

アニコム損害保険株式会社

ペット保険シェアNo.1（※）のアニコム損害保険株式会社（東京都新宿区、代表取締役 野田真吾、以下 アニコム損保）は、日本全国のペット保険請求データを用い、犬および猫における歯周病リスクの加齢による変化と品種差を解析した研究成果が、国際学術誌「Frontiers in Veterinary Science」に掲載されたことをお知らせいたします。本研究は、アニコムグループの研究者を中心に実施されました。

※シェアは、各社の2025年の契約件数から算出。(株)富士経済発行「2026年ペット関連市場マーケティング総覧」調査

■研究の概要

本研究では、アニコム損保が保有する匿名化されたペット保険請求データを活用し、主に2023年に保険契約が開始された犬約69万頭、猫約19万頭を対象に解析を行いました。

その結果、犬・猫ともに歯周病関連の請求リスクは加齢とともに増加する傾向がみられました。また、その増加の程度や基礎的なリスク水準には、種差および品種差が存在することが明らかとなりました。

特に犬では、猫と比較して基礎的なリスク水準および加齢に伴うリスク増加の程度のいずれも高い傾向が確認されています。

■主な研究結果

●犬における品種グループ別のリスクパターン

犬では、小型犬、超小型犬では若齢期の歯周病リスクが特に高いことが先行研究と変わらず確認されました。また新たに、品種グループごとに歯周病リスクの年齢変化の特徴が異なり、以下の4つのパターンに分類されることが示されました。

・若齢期からリスクが高いが、加齢による増加は比較的緩やかなタイプ

・若齢期のリスクは比較的低いが、高齢化に伴い急増するタイプ

・若齢期からリスクが高く、加齢によっても急増するタイプ

・基礎的リスクおよび増加率ともに平均的なタイプ

これらの結果は、歯周病の発症と進行が、犬種ごとに異なる要因の影響を受けている可能性を示唆しています。

●猫における品種グループ別のリスクパターン

猫では、品種間における基礎的なリスク差は比較的小さい一方で、加齢に伴うリスク増加の程度には違いがみられました。

ネコ51品種のうち、加齢によるリスク増加率が最も高かったのはシャムであり、加えてエキゾチック、ヒマラヤン、ペルシャ（7位）の短頭種において高い傾向が認められました。

■研究の意義

本研究により、歯周病は単に「高齢期に注意すべき疾患」であるだけでなく、品種や体格によってリスクの現れ方が異なることが明らかとなりました。

これらの知見は、若齢期からの適切なケアの重要性を示すものであり、獣医療現場における診療方針の検討や、飼い主さまへの適切な情報提供に寄与することが期待されます。

アニコムグループは、今後もペット保険データを活用した研究を通じて、伴侶動物医療の発展と、ペットと飼い主さまのより良い暮らしの実現に寄与してまいります。

■論文情報

掲載誌：

Frontiers in Veterinary Science（https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2026.1764413/full）

論文タイトル：

Species-and Breed-Associated Heterogeneity in Age-Related Increases in Periodontal Disease Risk among Dogs and Cats Based on Japanese Insurance Claim Data

著者：

秋山礼良（アニコム損害保険株式会社）

松本悠貴（アニコム損害保険株式会社、麻布大学）

堀江亮（アニコム損害保険株式会社）