【トランスコスモスオンラインセミナー】Amazonプライムデーを成長機会に変えるを6月10日（水）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナーAmazonプライムデーを成長機会に変える～AI×データで実現するトータル売上最大化戦略～を6月10日（水）に開催します。

プライムデーは年々重要度が高まる一方、広告費や値引き率の上昇により、売上は伸びても利益が残らないという課題が顕在化しています。本セミナーでは、広告成果を単なるROASで終わらせず、AIやAMCを活用して「事業売上」として可視化する考え方と実践手法を解説します。広告運用自動化やVOC活用を含め、短期施策を年間戦略につなげるためのポイントを整理し、成長機会へと転換するヒントをお伝えします。

※AMC：Amazon Marketing Cloud

※ROAS：Return On Advertising Spend(広告費用対効果)

※VOC：Voice of Customer

商談希望者特典：Amazonテキストレビューから評価理由や不満の原因を整理して商品やページ改善の示唆を導く分析サービス「レビュー分析mini」を無償提供

セミナーハイライト

●プライムデー成果を事業売上で可視化

●AIとAMCでのTotal ROAS改善と脱・手運用

●商品レビューデータ活用による新視点

このような方が対象です

●Amazon広告の投資判断に迷う担当者

●広告運用の属人化を解消したい方

●商品レビューデータを活用したい方

●セミナー概要

日時： 2026年6月10日（水）14:00～15:00

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL：https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260610.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

14：00～14：05 開会の挨拶

14：05～14：25 【第一部】売れている理由は“声”にある ― VOC×広告・商品画像

14：25～14：45 【第二部】データで差がつく ― AI×AMCで挑むプライムデー

14：45～15：00 質疑応答～閉会の挨拶

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・187の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp