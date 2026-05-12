【想像以上の軽やかさ】『KACHIKA』新作＜軽量シリーズ＞が発売約15日でAmazonベストセラーを獲得

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド『KACHIKA（カチカ）』は、2026年4月12日に発売した「軽量シリーズ」のリュック・トートバッグが、Amazonベストセラーを獲得したことをお知らせいたします。（2026年4月28日時点）

■軽量シリーズについて

本製品は、“軽量” をコンセプトに開発された軽量シリーズです。約320gのリュック、約260gのトートバッグという軽量設計に加え、撥水加工や日本製の消臭テープによる消臭機能など、日常使いしやすい機能性を兼ね備えております。また、軽さだけでなく、シンプルで上品なユニセックスデザインにもこだわり、通勤・通学・普段使いまで幅広いシーンで使いやすい仕上がりとなっています。

リュック・トートバックともに発売から約15日でAmazonベストセラーを獲得し、軽さ・収納力・機能性を両立したバッグとして、多くのユーザーから支持を集めています。

■軽量シリーズ「リュック」

約320g。“背負っていることを忘れる軽さ”

軽量設計により、毎日の通勤・通学・外出時の負担軽減を実現した軽量リュックです。A4サイズやノートPC収納にも対応し、ビジネスシーンでも使いやすい仕様となっています。

また、撥水仕様に加え、フロント・サイド・内部ポケットを備えた多収納設計を採用。日本製の消臭テープによる消臭・抗菌機能も搭載し、通勤・通学・旅行・マザーズバッグ用途など、幅広いシーンで活用いただけます。

折りたたみ可能なため、サブバッグとしても持ち運びしやすく、シンプルなデザインでレディース・メンズ問わず使用可能です。

■商品情報

・カラー：オフホワイト / グレー / ブラック / オリーブ / ブルー

・サイズ：約32×40×16cm

・重量：約320g

・ユニセックスデザイン

・商品ページ：https://amzn.asia/d/0c7musHa

■軽量シリーズ「トートバック」

約260g。毎日使いたくなる軽量トート

肩や腕への負担を軽減する超軽量設計を採用したトートバッグです。A4サイズ対応に加え、内部ポケットやハンドルまとめストラップを備え、肩掛け時のズレ落ちを軽減するなど、日常使いしやすい仕様に仕上げました。

また、撥水加工素材を採用しており、急な雨でも安心して使用可能。通勤・通学はもちろん、マザーズバッグや旅行時のサブバッグなど、幅広いシーンで活用いただけます。

■商品情報

・カラー：ブラック / オリーブ / ベージュ

・サイズ：W45×H30×D18cm

・重量：約260g

・ユニセックスデザイン

・商品ページ：https://amzn.asia/d/08iD7RZZ

KACHIKAについて

「価値を、変える。価値で、変える。」

『KACHIKA』は、“ありきたりを作らない”をコンセプトに、本当に価値あるものを届けることを目指して誕生したプライベートブランドです。

いま、世の中には“どこかで見たような商品”があふれています。そんな時代だからこそ、KACHIKAは“本当に価値のあるもの”だけをかたちにしていきます。

日々の選択やこだわりの中で、皆さまの価値観にそっと寄り添い、“カチッ”と噛み合う瞬間をお届けします。

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/