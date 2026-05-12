5月17日は「お茶漬けの日」！どんぶり居酒屋 喜水丸 天神ソラリアステージ店限定SNS投稿で「お持ち帰り用 鯛茶漬け」を先着20名様にプレゼント

有限会社アズリ

福岡・博多の旬の魚介を提供する「どんぶり居酒屋 喜水丸 天神ソラリアステージ店」（運営：有限会社アズリ）は、5月17日の「お茶漬けの日」を記念し、店舗で提供した鯛茶漬けをSNS投稿していただいたお客様に、当店自慢の「お持ち帰り用 鯛茶漬け」をプレゼントする特別キャンペーンを実施いたします。キャンペーンに伴い、5月14日（木）に鯛茶漬けのメディア向け事前試食会を行いますので、メディア関係の方はご連絡いただき、ぜひご参加ください。（鯛茶漬けお土産付き）

「鯛茶漬け（お持ち帰り）」1,390円（税込）※ネット通販でも販売中 https://www.kisuimaru.jp/喜水丸の鯛茶漬け

【名称】鯛茶漬け

【内容量】1人前（鯛のごまだれ漬け80g、スープの素60g、わさび2g、焼きのり0.3g）

【賞味期限】冷凍保存で約6ヶ月

【保存方法】要冷凍（-18℃以下）

【販売者】有限会社アズリ（福岡県福岡市上川端町11-1）

【製造者】詳細は商品パッケージ参照

・栄養成分表示

（1人前あたり）

熱量：184kcal＋97.8kcal＝約282kcal

タンパク質：13g＋0.72g＝約13.7g

脂質：1.1g＋1.56g＝約2.7g

炭水化物：約30g前後

食塩相当量：約5.3g



＜キャンペーン概要 ＞

■5月17日（日）限定お茶漬けの日キャンペーン

5月17日（日）「お茶漬けの日」当日にご来店いただき、店舗で提供した鯛茶漬けをInstagramに投稿していただいたお客様を対象に、自宅でも喜水丸の味を楽しめる「お持ち帰り用 鯛茶漬け」をプレゼントします。合計20名様にプレゼント※当日、スタッフに投稿画面をご提示ください。

１.朝食営業キャンペーン（7:30～）２.通常営業キャンペーン（11:00～）

それぞれ【先着10名様】Instagramへの投稿で「お持ち帰り用 鯛茶漬け」を1パック贈呈



■実施の背景

5月17日は、お茶漬けの素を日本で初めて発売した株式会社永谷園様が制定した「お茶漬けの日」です。当店では、博多名物として親しまれている「鯛茶漬け」をより多くの方に知っていただき、ご家庭でもその美味しさを体感していただきたいという思いから、本キャンペーンを企画いたしました。



■店舗情報

店名：どんぶり居酒屋 喜水丸 天神ソラリアステージ店 公式Instagram：@kisuimaru_tenjinten

住所： 福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージビル B2F

営業時間： 朝食：7:30～10:30（L.O. 10:00）／通常：11:00～22:30（L.O. 21:30）

＜どんぶり居酒屋 喜水丸 天神ソラリアステージ店 鯛茶漬けキャンペーン事前試食会＞

日時：5月14日（木） （受付は開始時間の15分前）

１.15:00～16:00 ２.16:30～17:30 ３.19:30～20:30

定員：各5組10名様（予定） ※リリース3枚目の申込書をご返送ください。

場所：どんぶり居酒屋 喜水丸 天神ソラリアステージ店

（福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージビル B2F）



鯛茶漬けキャンペーン事前試食会に参加をご希望のメディア関係の方は、

5/13（水）15:00迄にメールでお申込みください。