「不自然にまっすぐ」の違和感は過去へ美容室Ashで″自然な縮毛矯正″が拡大

株式会社アルテジェネシス

美容室チェーンを約370店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 大澤 祐二朗）は、従来の課題を解消した“自然な仕上がり”の縮毛矯正を提案します。

■“自然な”縮毛矯正について

近年、「自然な仕上がり」を重視した縮毛矯正への関心が高まっています。従来の縮毛矯正は直線的にまっすぐ整える仕上がりが主流でしたが、Ashが提供する「自然な縮毛矯正」は、髪本来の流れや動きを活かしながら整えることで、過度に伸ばしすぎない柔らかなカーブと自然なボリューム感を実現する点が特長です。顔周りや前髪の立ち上がりにも配慮したデザインが可能で、スタイリングのしやすさを保ちながら、よりナチュラルな印象に仕上げることができます。

特集ページ： https://ash-hair.com/special/straighthair2026/

■梅雨前に需要ピーク、5～6月は月1万件超

Ashにおける縮毛矯正は年間を通じて安定した需要で、2025年の年間施術件数は約92,600件にのぼります。なかでも、湿気が増える梅雨シーズンを前にした5月・6月は需要が高まる傾向にあり、いずれの月も月間1万件を超える施術実績となりました。

こうした需要の高まりは、縮毛矯正に対するお客様の意識変化を反映しています。かつての“くせを伸ばす施術”というイメージから、今や“自然に整えるヘアデザイン”として捉えられるようになり、日常的なヘアケアの一環として定着しつつあります。特に女性のお客様からは、「湿気による広がりやうねり、浮き毛」「根元は自然に、毛先には柔らかい動きがほしい」といったご要望が多く寄せられており、年齢とともに変化する髪質への対応として取り入れるケースも増えています。

■広がる縮毛矯正の裾野、男性需要も拡大

縮毛矯正の需要は、近年女性にとどまらず男性にも広がりを見せています。特に支持されているのが、ビジネスシーンにも自然になじむ仕上がりです。過度にまっすぐになりすぎず、本来の髪質を生かした質感が高く評価されています。男性のお客様からは、「寝癖がつきにくく、ドライヤーだけで整うので朝の時間に余裕ができた」「清潔感が出た」といった声が多く寄せられています。ナチュラルな仕上がりで見た目に違和感がないことから、就職活動中の学生などから社会人まで幅広い層に支持されており、縮毛矯正はいまや性別・世代を超えたヘアケアとして浸透しています。過去5年分の男性縮毛矯正件数では、コロナ明け直後の2023年の約14,700件から、約16,500件と約1,800件施術件数が増加しており、男性市場が拡大していると考えられます。

こうしたトレンドを後押ししているのが、薬剤や施術技術の進化です。髪への負担を抑えながら自然な仕上がりを実現できるようになったことで、これまで縮毛矯正に踏み出せなかった層にも選択肢が広がっています。

Ashでは今後も、"まっすぐにする"から"自然に整える"へと進化した縮毛矯正を通じて、季節やライフスタイルに寄り添ったヘアデザインを提案してまいります。性別や年代、シーンを問わず、一人ひとりの髪質や日常に向き合いながら、すべてのお客様が「自分らしい髪」で「毎日が少し楽になる」-そんなヘアスタイルを届けてまいります。

■レディース 縮毛矯正

Point 01

髪質に合わせたオーダーメイド施術

クセの強さ・髪の太さ・ダメージレベルに合わせて、

薬剤・アイロン温度・工程を細かく調整。

薬剤にもこだわっています。

担当スタッフ

ヘア担当

Ash 中目黒店 高橋臣介

URL: https://ash-hair.com/staff/16237/

メイク担当

Ash 長津田店 石橋美宙

URL: https://ash-hair.com/staff/20210150/

Point 02

ツヤを壊さないアイロンワーク

伸ばすのではなく、

“整える”ためのアイロン操作。

担当スタッフ

ヘア担当

Ash 瑞江店 小野隼広

URL：https://ash-hair.com/staff/20170121/

メイク担当

Ash 長津田店 石橋美宙

URL: https://ash-hair.com/staff/20210150/

Point 03

毛先まで計算した仕上げ

根元は自然に、毛先はやわらかく動く質感へ

担当スタッフ

ヘア担当

Aejon 三鷹店 鈴木啓太

URL：https://ash-hair.com/staff/20220175/

メイク担当

Ash 長津田店 石橋美宙

URL: https://ash-hair.com/staff/20210150/

■メンズ 縮毛矯正

Point 01

自然さ重視

家でも再現できるナチュラルな仕上がり。

清潔感が続く

クセ戻りしにくく、印象が崩れにくい。

担当スタッフ

ヘア担当

Rolka 池袋店 池田大成

URL: https://ash-hair.com/staff/20200040/

メイク担当

Ash 大森店 越智小梅

URL: https://ash-hair.com/staff/20240070/

Point 02

セット不要でもキマる

ドライだけで形になる設計。

校則・職場も安心

ナチュラルな仕上がりだから、

学生・社会人問わず対応可能。

担当スタッフ

ヘア担当

a.lot 溝の口店 坂口叶汰

URL: https://ash-hair.com/staff/20240026-2/

メイク担当

Ash 大森店 越智小梅

URL: https://ash-hair.com/staff/20240070/

【株式会社アッシュについて】

本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8F

創業会長：吉原 直樹

代表取締役社長：大澤祐二朗

設立：2006年7月1日

Tel：045-663-6120

URL：https://ash-hair.com/

事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社スタイルデザイナー

https://www.styledesigner.net/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院