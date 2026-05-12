お絵かき伝言ゲーム『Draw & Guess』基本プレイ無料のモバイル版が本日2026年5月12日（火）より配信開始！

松竹株式会社

松竹株式会社ゲーム事業室（以降、松竹ゲームズ）は、お絵かき伝言ゲーム『Draw & Guess』のモバイル版を、本日5月12日よりApple StoreおよびGoogle Playにて配信を開始したことをお知らせいたします。

本作は、ドイツのゲーム開発チームAcureusが2021年にSteamにて配信を開始し、アジアを中心に全世界販売本数が400万本を突破している注目のオンラインお絵かき伝言ゲームです。

このたび、好評発売中のデスクトップ版の大型アップデートに加え、新たにスマートフォン向けアプリとしてリリースいたしました。

『Draw & Guess』について

多彩なモードと自由なルールで遊べる、お絵かき伝言ゲームの決定版！

絵心がある人も、ひらめきや「勘違い」に自信がある人も(!?)、最大16人まで遊べるオンラインのお絵かき伝言ゲームです。

■５つのゲームモードと自由自在なカスタマイズ

本作は、プレイヤーのスタイルやプレイ人数に合わせて様々なモードで楽しむことができます。

伝言：各プレイヤーがお絵かきと答え合わせを繰り返す、標準的なゲームモード

ステージ：一人のプレイヤーが描く絵を早押しで推測するモード

ラウンジ：オンラインでリアルタイムにお絵かきを楽しむモード

ロボット：CPUに当てられやすい上手な絵を描くモード。オンラインで他のプレイヤーとともに複数のラウンドを勝ち抜きでプレイする「バトルロワイヤル」モードも楽しめます。

オンラインでプレイヤーを募集するもよし、プライベートでワイワイ盛り上がるもよし、シチュエーションに合わせて気軽にカスタマイズできることが本作の特徴です。

■自分だけのアートブックを作る、やりこみ要素が大幅にアップデート！

このたびの大型アップデートでは、アバターのスキンをカスタマイズできる「コレクション」や、描いたイラストを他のプレイヤーと共有できる「ギャラリー」など、ソーシャル機能を大幅に

追加いたしました。

伝言ゲームで体験した忘れられない瞬間や“勘違い”を残したり、自分のイラストを飾ったりといった、プレイヤーひとりひとりオリジナルのアートブックを作ることで、どんな人でも自由にお絵かきを楽しむことができます。

●App Storeからダウンロード：

https://apps.apple.com/jp/app/draw-guess/id6743962813(https://apps.apple.com/jp/app/draw-guess/id6743962813)

●Google Playで手に入れよう：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Acureus.DrawAndGuess&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Acureus.DrawAndGuess&hl=ja)

ゲーム概要

■タイトル：Draw & Guess（ドローアンドゲス）

■モバイル版リリース日：2026年5月12日（月）

■ジャンル：お絵かきパーティゲーム

■対応プラットフォーム：iOS（Apple Store）、Android（Google Play）、Steam

■プレイ人数：1-16人

■モバイル版価格：基本プレイ無料（課金モードあり）

■Steam版価格：800円（税込）

※Steam版は購入時にすべてのコンテンツが解禁されています

■開発：Acureus

■パブリッシャー：Acureus, Shochiku

■『Draw & Guess』ダウンロードページURL

App Store https://apps.apple.com/jp/app/draw-guess/id6743962813

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Acureus.DrawAndGuess&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Acureus.DrawAndGuess&hl=ja)

Steam https://store.steampowered.com/app/1483870/Draw__Guess/

(C) Acureus GmbH

Acureusについて

Acureusは、2021年に設立されたドイツを拠点とするゲームスタジオ。ヨーロッパとアジアを跨ぐ7名の精鋭チームが「ゲームを通じて新しい繋がりを作る」ことをミッションに、クリエイティブでソーシャルな体験を追求し続けています。

松竹ゲームズ（松竹株式会社ゲーム事業室）

2024年6月に松竹株式会社内のゲーム事業専門室としてスタート。PCおよびコンソール向けゲームを、日本やアジアを中心としたグローバル市場でパブリッシングしています。

https://game.shochiku.co.jp