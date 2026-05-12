りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン 千葉ジェッツへの応炎に感謝！「千葉ジェッツ応炎ありがとう！」キャンペーンを開催！

三井不動産商業マネジメント株式会社三井ショッピングパークポイント山分け、プレゼントキャンペーン、シーズン報告会(選手登場予定) チケットの抽選販売など盛りだくさん！

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修)が運営する、三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAYは、2026年5月1日(金)～6月7日(日)の期間、地元船橋のプロバスケットボールチーム千葉ジェッツと共にシーズンを戦ったブースターの熱狂を地域経済の活性化へつなげるべく、応炎への感謝として、三井ショッピングパークポイント山分け、プレゼントキャンペーン、シーズン報告会チケットの抽選販売などをおこなう「千葉ジェッツ応炎ありがとう」キャンペーンを開催しております。

5月31日(日)には毎年恒例となったフライトクルーチアリーダーズ STAR JETS報告会(観覧無料)と選手4名が登場する「シーズン報告会」(抽選販売)も開催予定です。

(C)CHIBAJETS FUNABASHI

本リリースの概要

1.シーズン報告会

(1)選手4名による千葉ジェッツシーズン報告会 期間： 5月31日(日) 15：00予定(抽選販売)

(2)フライトクルーチアリーダーズ STAR JETS報告会 期間：5月31日(日) 13：00予定

2.「千葉ジェッツ応炎ありがとう！」キャンペーン 期間：5月1日(金)～6月7日(日)

(1)スペシャル応炎特典(１.三井ショッピングパークポイント山分け ２.おトクなショップ特典)

(2) 応炎39(サンキュー)プレゼントキャンペーン

(3)インフォメーション (１.千葉ジェッツPOPUPショップ ２.「イチ推しの1枚」パネル展示)

今年の選手報告会はTOHOシネマズでの特別開催！来場選手は後日発表！

■TOHOシネマズ ららぽーと船橋で初となる、選手4名による千葉ジェッツシーズン報告会を開催！

日時：5月31日(日) 千葉ジェッツ選手登壇 15：00～ 予定

場所：ららぽーとTOKYO-BAY西館3F TOHOシネマズ ららぽーと船橋 SCREEN4

参加条件：三井ショッピングパークチケット当選者に限ります。当日席はございません。

●千葉ジェッツ シーズン報告会 概要

選手4名による約30分のトークプログラム。

MCはマスク・ド・オッチー氏を予定しております！

報告会終了後、ゴールドチケット購入者の方は選手記念撮影プログラムに参加いただけます。

【チケット抽選販売詳細】

販売日程：5月1日(金)12：00 ～ 5月13日(水) ※当落発表：5月20日(水) 20：00～

三井ショッピングパークチケットにて下記チケットを抽選販売しております。

三井ショッピングパークメンバーズプログラム「プレミアム会員」は当選確率が優遇されます！

１.ゴールドチケット 10,000円(税込)

２.レッドチケット 2,500円(税込)

※クレジットカード決済のみ。

※登壇選手の情報は5月下旬に発表予定。

※座席を他者へ時間貸しする事や権利の譲渡、転売については禁止致します。

詳細はこちら→ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/3368596.html

■シーズン最後のフルメンバー!?フライトクルーチアリーダーズ STAR JETSシーズン報告会

日時：5月31日(日) 13：00～ 予定

場所：ららぽーとTOKYO-BAY North Gate 1F みどりの広場

参加条件：無料 ※優先エリアの整理券は当日9：30～配布となります。

●STAR JETS シーズン報告会 概要

STAR JETSが全員登場予定！

1年間の感謝を込めてチアパフォーマンスとトークショーで会場を盛り上げます！

約45分のステージプログラムにはジャンボくんも参加予定です。

(C)CHIBAJETS FUNABASHI

詳細はこちら→ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/3363043.html

※STAR JETSシーズン報告会の最新情報は5月22日(金)より掲載

1年間の応炎に感謝を込めて、ららぽーとTOKYO-BAY・ららテラスTOKYO-BAYが対象！

■「千葉ジェッツ応炎ありがとう！」キャンペーン

対象施設：ららぽーとTOKYO-BAY、ららテラスTOKYO-BAY

シーズン中の多大なる応炎(おうえん)への感謝を込めて、様々な特典やプレゼントキャンペーン、イベントをご用意いたしました。ららぽーとTOKYO-BAY、ららテラスTOKYO-BAYで開催中！

キャンペーンまとめ→ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/3363043.html

(1)スペシャル応炎特典

日程：5月29日(金)～6月7日(日)

１.三井ショッピングパークポイント山分けキャンペーン

対象施設にて三井ショッピングカードもしくはポイント用QRのご利用にて3,900円以上(税込・合算可)のお買物・お食事をされた方が対象です。エントリーした全員に総額390,000ポイントを山分けプレゼントいたします！さらに、千葉ジェッツがCS優勝すると総額1,390,000ポイントに大幅アップ！

２.おトクなショップ特典・サービス

対象の44店舗でおトクな特典やサービスをご用意しました。

お会計・ご注文時にららぽーとTOKYO-BAY公式Instagramの

フォロー画面をご提示ください。

さらに特典ご利用の方に各店先着で応炎シールプレゼント！

※店舗スタッフにお声がけください。

参加店舗はこちら→ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/3363043.html

※特典・サービス内容の詳細は5月22日(金)に掲載。

(2) 応炎39(サンキュー)プレゼントキャンペーン

日程：5月14日(木)～5月24日(日)

期間中に対象施設にて三井ショッピングパークポイントがたまるお買物・お食事3,900円以上(税込・合算可)をされた方が対象。目玉賞品は5月31日(日)TOHOシネマズ ららぽーと船橋で実施される選手報告会の特別席！ 選べる選手撮影権付のスペシャルな席です。その他、選手サイン入りグッズ・GiGO賞など。

詳細はこちら→ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/3368604.html(https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/3368604.html)

(3)インフォメーション

１.千葉ジェッツ POPUPショップ

日程：5月22日(金)～5月31日(日) 場所：南館3F LaLa Base

２.「イチ推しの1枚」選手画像パネル展示

日程：5月31日(日)～6月7日(日) 場所：西館1F 西の広場付近

※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。 ※画像はイメージです。

●三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAYについて

名称 ：三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY

所在地 ：千葉県船橋市浜町2-1-1

TEL 0570-012784(代表) 受付時間 10:00～18:00

開発・所有 ：三井不動産株式会社

運営 ：三井不動産商業マネジメント株式会社

オープン日 ：1981年4月

店舗数 ：約390店舗 ※一部改装中

駐車場 ：約7,200台

交通 ：JR線「南船橋」駅下車徒歩5分 / 京成線「船橋競馬場」駅下車徒歩5分

営業時間 ：物販・サービス 10:00～20:00(平日) 10:00～21:00(土日祝)

西館1Fハーバーダイニング 10:00～20:00(平日) 10:00～21:00(土日祝)

North Gate2F フードコート 11:00～20:00(平日) 11:00～21:00(土日祝)

上記以外の飲食店舗 11:00～21:00(平日) 11:00～22:00(土日祝)

施設ウェブサイト

応炎ありがとうキャンペーン総合ページ

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/3363043.html

ららぽーとTOKYO-BAY

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/

ららテラスTOKYO-BAY

https://mitsui-shopping-park.com/lalat-tokyobay/

※一部、営業時間の異なる店舗がございます。

※今後政府および自治体の協力要請などにより、急遽変更させていただく可能性がございます。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い申しあげます。

●千葉ジェッツについて

千葉ジェッツふなばしは、『千葉県をバスケットボール王国にする』というビジョンのもと、

地域に根差し、競技人口の増加を目的としたバスケットボールの普及ならびに地元から多くのプロを輩出することを目指した選手育成の強化、そしてブースターの皆さまや競技者たちに憧れを持ってもらえるような強く魅力的なトップチームを目指します。

また、これまで千葉ジェッツふなばしとして掲げていた

『千葉ジェッツふなばしを取り巻く全ての人たちと共にハッピーになる』という活動理念と13のミッション(存在意義)の精神も受け継ぎ、千葉ジェッツふなばしを100年続くクラブチームに出来るようブースターの皆さま、地域の皆さま、パートナー(スポンサー)の皆さまなど支えてくださる方々に感謝し、全ての方々と共にハッピーになれるよう心を尽くします。

千葉ジェッツふなばし公式HP

https://chibajets.jp/