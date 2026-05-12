マーケティングカンパニー「波屋」と提携：日本のプロダクト・サービスの海外展開をサポートする 「Global Market Design」を開始

合同会社SemiLattice

グローバルコミュニティカンパニー・合同会社SemiLattice（以下「セミラティス」、 CEO：鎌田薫）は、マーケティングカンパニーである株式会社波屋（本社：東京都目黒区、代表取締役：菅原拓実 / 森本進一、以下「波屋」）と戦略的提携し、日本企業のプロダクトやサービスの海外展開をローカライズ支援するパートナー事業「Global Market Design」を開始いたします。

SemiLatticeは「グローバルコミュニティカンパニー」を掲げる通り、世界54か国・約3,800人に住む日本人とのネットワークを持っており、展開先のローカルな文化やトレンドの感覚・コネクション等を活かせるチーム編成が可能。また、メンバーも、広告PR会社出身、新聞記者、旅行代理店等と様々な専門性を持っており、ローカルインサイトとスキルを掛け合わせながら、各プロジェクトに応じて最適なメンバーをアサインいたします。

また、提携先マーケティングカンパニー「波屋」は、商品やサービスが市場で受け入れられるためのポジショニングやメッセージングの戦略設計力を強みとしており、セミラティスのメンバーが持っている知見やコネクションを、現地適合していくための戦略設計を担当します。

第一弾として、代表・鎌田も在住する英国・ロンドンにて、日本産抹茶の仕入れ・販売事業を開始いたします。ロンドン市内の複数のカフェ・レストランへの卸販売を通じ、日本産抹茶の現地拡大を本格化しています。プロジェクトのご依頼も受付中ですので、ご興味のある方はお問い合わせください。

※実績の詳細は、リリース最後のお問い合わせ先よりご連絡ください。

■ 実施背景について

アニメ、抹茶、相撲など、近年海外では日本のサービスやプロダクト、さらには文化全体までも徐々に注目されつつあります。一方で、在外邦人が多く所属するセミラティスでは「日本の良いものが、もっと伝われば良いのに」と歯痒い思いをする場面も数多くあります。

また企業の視点でも、海外展開の際に、海外現地のローカルの視点がないために市場で受け入れられなかったり、逆にビジネスで通用する戦略がないために展開に失敗したりという問題点に直面するということも多く耳にします。

インサイトと戦略、片手落ちではうまくいかない部分を、今回の提携により補強し、日本のサービスやプロダクトを現地市場に適合させ、販路構築から販売までを担い、現地での売上創出までを戦略的に一気通貫で実現します。

また、海外展開には人的・金銭的に多くのリソースが必要でしたが、中小企業にも魅力的なサービスやプロダクトが数多くあります。

少子化により日本市場が縮小していく中で、多くの企業にとって海外展開の重要性は高まっています。一方で、海外に進出しても現地で売上をつくり、事業として成立させることの難易度は依然として高い状況にあります。 現地法人がない企業や、大企業でなくとも海外展開が可能な世の中を作っていき、少しでも日本の魅力を世界に伝えることに貢献していきたいと考えています。

■ サービス例

マーケティングカンパニー「波屋」では、プロダクトの戦略設計コンサルティングを強みとし、今までも日本国内を中心に新商品開発や話題化、世の中のパーセプションチェンジなどを手がけてきました。

一方「セミラティス」は、世界54か国・約3,800人のネットワークを有するグローバルコミュニティカンパニーです。これまで、メンバーの強みや専門性を活かし、ロンドンにおける和太鼓公演の企画・実施や、英国で開催された「UK駅伝」における日本文化発信プロジェクトの広報支援など、海外市場における多様なプロジェクトを推進してきました。さらに、日本企業の海外進出における広報・ブランディング支援や事業化支援などを通じ、グローバル環境におけるプロジェクト推進およびチームビルディングの知見を蓄積しています。

本提携により、波屋の「戦略設計力」と、セミラティスの「グローバルネットワークおよび人材基盤」を掛け合わせ、海外市場における実行体制を構築します。各プロジェクトに応じて適切な人材を選定し、現地チームとして編成。市場特性やフェーズに応じた柔軟なチーム構築を行うことで、戦略の実行精度とスピードを高めます。

まずは英国国内での取引拡大を進めるとともに、今後は欧州・北米・アジアへも展開予定です。

【サービス例】※英国の場合- PRコンサルティング現地に実際に暮らすことでしかわからない、現地の文化・慣習・トレンドの感覚等を活かし、日本人と現地の両方の視点を持ちながら、現地の市場で受け入れられるポジショニングやメッセージ等のアプローチを提案します- テストマーケティングのサポート本格的に展開前に、現地の方を招いて試食等を開催、インタビューや調査を行うことで、インサイトの深掘りをサポートします- 輸入・営業代理事業輸入～実際に現地の販売先への営業まで、現地に住むバイリンガルスタッフが密にコミュニケーションを取り、現地での販売展開を代理します。- メディアプロモートローカルとのメディアコネクションを活かし、プレスリリースの発信や取材依頼、イベントへのメディア招待などを行います。

※上記は一例です。ご希望に応じてサービスを設計・提案可能ですので、ぜひお問い合わせください。

■ 代表コメント

・合同会社SemiLattice CEO 鎌田薫

「国境を越えて事業をつくる上で本質的に重要なのは、“戦略”だけでなく、“誰とやるか”だと考えています。セミラティスのネットワークと人材の力を通じて、現地で機能するチームを構築し、実行まで伴走することで、日本企業の海外展開に新しい選択肢を提示していきます。」

・株式会社波屋 代表取締役 菅原拓実

「これからの時代、より多くの日本企業が海外で販路を築き、外貨を稼いでいくことが不可欠だと考えています。そのためには、現地で挑戦し、PDCAを回しながらトライアンドエラーを重ね、そのプロセスを知見として蓄積・還元していく必要があります。私たちはまず自らその挑戦を実行し、日本企業の海外展開や成長に還元できるノウハウを生み出していきます。」

■ SemiLattice のサポート事業「SemiLattice Project Studio」について

グローバル人材のネットワークを豊富に抱えるSemiLatticeでは、人財提供などを通して企業をサポートする「SemiLattice Project Studio」という部門を持っています。このProject Stuidoでは、海外展開や新規事業を行いたい企業様やに対して、企業に所属するという形ではなくプロジェクト単位で人財等を支援する「プロジェクト型サポート」を行っています。

プロジェクトスタジオの領域は、セミラティスのネットワークでできるものであれば何でも可能で、過去にも、Web制作や、メディア立ち上げ、自動車事業のプロジェクト支援などを支援してまいりましたが、今回、波屋との提携で「Global Market Design」を開始し、PR・営業機能が強化されることになりました。

「Global Market Design」をはじめ、セミラティスでは54か国・約3,800人のグローバルネットワークを活用し、今後ともプロジェクト型の海外展開サポートの拡大を目指します。

※過去の企業提携については下記をご覧ください

Puzzle Ring Factory：グローバルコミュニティSemiLatticeと協業

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000145467.html

■ 株式会社波屋について

「世界を動かす、波を起こす。」をミッションに掲げ、「意味と伝達のアップデート」を通じて、企業やブランドの成長をつくる会社です。

所在地 ：東京都目黒区下目黒1-2-18 横河ビルヂング2F

代表者 ：代表取締役 菅原拓実 / 森本進一

設立 ：2024年12月

URL ：https://namiya-tokyo.jp/



■ 合同会社SemiLatticeについて

「人と人の縁をつなぎ、世界中の日本人の強みとワクワクを起点に挑戦の場をつくる」ことをビジョンに掲げるグローバルコミュニティカンパニー。世界54か国・約3,800人のネットワークを有し、自己実現支援から共創プロジェクトの立ち上げ、企業との協働による事業推進までを一貫して支援しています。

所在地：オンライン（日本・英国・フランス・ノルウェー・米国・香港・ジャカルタ他）

代表者 ：CEO 鎌田薫

URL ：https://semilatticeworld.com/about

お問い合わせ先：info@semilatticeworld.com