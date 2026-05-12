営業AIは「導入」より「定着」が重要。GLキャリア、「SalesDNA AI」の導入支援体制と事業推進プロセスを公開

GLキャリア株式会社

GLキャリア株式会社（本社：東京都港区赤坂、代表取締役 CEO・CTO：小川 和紘）は、営業活動の再現性向上を支援する基盤「SalesDNA AI」について、導入検討企業向けに、導入支援体制および事業推進プロセスの考え方を公開いたします。

営業AIの活用に対する関心が高まる一方で、実際の導入検討においては、「何をどこまで設計するのか」「顧客企業側と提供側の責任分担はどうなるのか」「PoCから本番移行までの判断基準は何か」といった、運用定着に関わる論点が重要になります。

GLキャリア株式会社では、「SalesDNA AI」を単なるツール提供ではなく、要件定義、会話設計、事前検証、PoC運用、本番運用、継続改善までを一連の導入プロセスとして捉え、導入企業と共同で推進する支援体制を重視しています。

■ 背景

AIを活用した営業支援においては、機能そのものへの関心だけでなく、実運用の現場で成果につながる設計と定着プロセスが重要です。

特にBtoB営業領域では、商材特性、対象業界、受付突破の難易度、会話の分岐、アポイント獲得後の次回設計など、現場ごとに調整すべき論点が多く、汎用的なスクリプトや単発導入では十分な成果が出にくいケースがあります。

そのため、導入前の要件整理、導入時の責任分担、PoC段階での評価基準、本番運用後の改善サイクルまでを事前に明確化することが、導入判断や社内稟議において重要な要素となります。

■ 「SalesDNA AI」の導入支援プロセス

1．要件整理・対象業務定義

対象商材、対象顧客、営業上のKPI、導入対象範囲、運用上の制約条件を整理し、PoCおよび本番導入の前提を明確化します。この段階では、導入目的の明文化と、効果検証に必要な評価指標の設計を重視します。

2．会話設計・事前検証

トップ営業人材の実践知や現場運用の前提を踏まえ、会話構造、切り返し、分岐ロジック、次回アクション導線などを設計します。加えて、仮想顧客を前提とした事前シミュレーションを行い、PoC前に改善余地を洗い出します。

3．PoC試験運用・効果測定

限定的な条件下でPoCを実施し、受付突破率、会話継続率、アポイント到達率などの観点から効果を検証します。定性的な所感だけでなく、KPIベースでの評価を行い、本番導入可否を判断するための材料を整理します。

4．本番運用・継続改善

PoC結果を踏まえて本番運用へ移行し、運用データを基に継続的な改善を実施します。営業成果の再現性向上に加え、会話設計の高度化、人材育成との連動、対象業務拡張なども視野に入れた運用を想定しています。

■ 体制・責任分担の考え方

「SalesDNA AI」の導入においては、提供側のみで完結するのではなく、導入企業とGLキャリア株式会社が共同で判断・推進する体制が重要と考えています。

・顧客企業側の主な役割：対象商材、営業方針、顧客セグメントの提示／導入目的およびKPI方針の整理／法務、コンプライアンス、社内確認事項の整理／PoC評価基準および本番移行判断への参加

・GLキャリア株式会社側の主な役割：要件整理支援／会話設計、分岐設計、事前シミュレーション支援／PoC運用支援および改善提案／本番運用に向けた改善サイクルの設計支援

・共同で行う主な判断事項：PoC対象範囲の確定／評価指標、判定基準の合意／テスト条件、改善優先順位の整理／本番移行可否の判断

■ 企業導入における提供価値

「SalesDNA AI」は、単に営業AIを実装するための仕組みではなく、営業活動の設計思想、導入プロセス、責任分担、評価基準を含めて整理することで、導入後の定着と改善を見据えた支援を行う点に特徴があります。

これにより、導入検討企業においては、AI導入の可否だけでなく、「どのような体制で進めるのか」「誰が何を判断するのか」「PoCから本番移行までをどのように管理するのか」といった、実務上の論点を整理しやすくなります。

■ 今後の展開

今後は、導入を検討する企業に対し、対象業務や営業課題に応じた個別相談を通じて、PoC設計や導入体制の具体化を支援してまいります。

また、営業活動の再現性向上にとどまらず、営業設計、KPI設計、改善サイクル、人材育成との接続まで含めた事業推進基盤として、「SalesDNA AI」の提供価値を拡張してまいります。

■ 代表コメント

GLキャリア株式会社 代表取締役 CEO・CTO 小川 和紘

営業AIの導入においては、機能の新規性だけでなく、導入後に現場で運用できるか、定着できるかが重要であると考えています。

当社は、要件定義から会話設計、PoC、本番運用、継続改善に至るまでを一連のプロセスとして捉え、導入企業と共同で設計・推進することを重視しています。

「SalesDNA AI」を通じて、企業が安心して導入判断を行えるよう、実務に即した支援体制の整備を進めてまいります。

■ 会社概要

会社名：GLキャリア株式会社

設立：2018年12月

所在地：東京都港区赤坂2丁目5-8 ヒューリックJP赤坂ビル4F（受付3F）

代表者：代表取締役 CEO・CTO 小川 和紘

事業内容：人財育成・教育サービス、システム開発受託・保守サービス、ロボティクス開発・運用提供サービス、HR・IT・事業戦略コンサルティング

■ 本件に関するお問い合わせ先

GLキャリア株式会社

SalesDNA AI 事業担当

E-mail：salesdna-ai@glc.jp

URL：https://glc.jp/salesdna-ai/index.html