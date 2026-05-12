【TEMU タイムセール 68%OFF】“泳ぎながら音楽を楽しむ”イヤホンDOOGEE BoneAirSwimが発売、IP68防水×64GB MP3内蔵×Bluetooth 5.4搭載 限定6996円
近年、日本国内のスポーツイヤホン市場では、「骨伝導イヤホン」「水泳イヤホン」「オープンイヤーイヤホン」への注目が急速に高まっています。
特にランニングやジム利用に加え、“泳ぎながら音楽を楽しみたい”というニーズの増加により、高防水性能を備えたスポーツ向けワイヤレスイヤホンの人気が拡大しています。
今回登場した最新モデルは、IP68防水性能、64GB MP3メモリ内蔵、Bluetooth 5.4対応を搭載した高機能骨伝導イヤホンDOOGEE BoneAirSwim。
耳を塞がないオープンイヤー設計に加え、柔軟性に優れたシリコン素材を採用することで、長時間でも快適な装着感を実現しました。
さらに現在、発売記念キャンペーンとして、通常価格21,963円（税込）のところ、期間限定で【68％OFF】となる6,996円（税込）で販売中です。
TEMU販売ページ：
https://www.temu.com/jp-en/g-606227400591214.html?utm_source=chatgpt.com
DOOGEE BoneAirSwimイメージ図
■ IP68防水対応、水泳中でも音楽を楽しめる
本製品最大の特徴は、IP68レベルの高い防水性能です。
汗や突然の雨はもちろん、水泳時の使用にも対応。
スポーツ・アウトドア向け骨伝導イヤホンとして、日本市場でも高い注目を集めています。
さらに、本体には64GBのMP3ストレージを内蔵。
スマートフォンを持ち込めないプール環境でも、イヤホン単体で音楽再生が可能です。
“泳ぎながら音楽を聴きたい”というユーザーのニーズに応える、水泳対応骨伝導イヤホンとして、今後さらなる需要拡大が期待されています。
■ Bluetooth 5.4＋MP3デュアルモード搭載
本モデルは、Bluetooth接続とMP3再生を自由に切り替えられる「デュアルモード」を採用。
Bluetoothモード
- スマートフォン接続
- 音楽再生
- 動画視聴
- ハンズフリー通話
- テレワーク
MP3モード
- 水泳
- ランニング
- ジム
- 屋外スポーツ
- スマホ不要のトレーニング
Bluetooth通信が不安定になりやすい環境でも、
MP3モードに切り替えることで、快適な音楽体験を実現します。
また、Bluetooth 5.4対応により、接続安定性・低遅延性能も向上。
スポーツ中でもストレスの少ないワイヤレス接続を提供します。
■ 耳を塞がない“オープンイヤー設計”
本製品は、骨伝導技術を採用したオープンイヤータイプ。
耳穴を塞がないため、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるのが大きな特徴です。
以下のようなシーンでも、安全性と快適性を両立します。
- ランニング
- サイクリング
- 通勤・通学
- ウォーキング
- ジムトレーニング
従来のカナル型イヤホンに比べ、耳への圧迫感が少なく、長時間使用でも疲れにくい設計となっています。
■ 柔らかなシリコン素材で快適フィット
本体には柔軟性に優れたシリコン素材を採用。
軽量かつフィット感に優れ、ランニングや水泳など動きの多いスポーツシーンでもズレにくい設計です。
長時間装着しても快適な使用感を維持できるため、日常使いから本格的なスポーツまで幅広く活躍します。
■ 日本市場で拡大する「骨伝導イヤホン」需要
現在、日本のEC市場では、以下のキーワード検索数が増加傾向にあります。
- 骨伝導イヤホン
- 水泳イヤホン
- Bluetooth 5.4
- MP3イヤホン
- オープンイヤーイヤホン
- スポーツイヤホン
- ランニングイヤホン
- 防水イヤホン
- 耳を塞がないイヤホン
- 高コスパ骨伝導イヤホン
特に、「安全性」「快適性」「防水性能」を重視するユーザーから、高い支持を集めています。
■ 製品仕様
IP68防水、64GB MP3内蔵、Bluetooth 5.4対応を兼ね備えた、高機能スポーツ骨伝導イヤホンとして、日本市場でさらなる注目を集めています。
■ こんな方におすすめ
水泳中でも音楽を楽しみたい方
ランニング中に周囲の音も聞きたい方
耳が痛くなりにくいイヤホンを探している方
ジムやスポーツ向けイヤホンが欲しい方
防水性能の高いイヤホンを探している方
コストパフォーマンス重視で選びたい方
■ 商品ページ
TEMU販売ページ
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