【TEMU タイムセール 68%OFF】“泳ぎながら音楽を楽しむ”イヤホンDOOGEE BoneAirSwimが発売、IP68防水×64GB MP3内蔵×Bluetooth 5.4搭載 限定6996円

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近年、日本国内のスポーツイヤホン市場では、「骨伝導イヤホン」「水泳イヤホン」「オープンイヤーイヤホン」への注目が急速に高まっています。

特にランニングやジム利用に加え、“泳ぎながら音楽を楽しみたい”というニーズの増加により、高防水性能を備えたスポーツ向けワイヤレスイヤホンの人気が拡大しています。

今回登場した最新モデルは、IP68防水性能、64GB MP3メモリ内蔵、Bluetooth 5.4対応を搭載した高機能骨伝導イヤホンDOOGEE BoneAirSwim。

耳を塞がないオープンイヤー設計に加え、柔軟性に優れたシリコン素材を採用することで、長時間でも快適な装着感を実現しました。

さらに現在、発売記念キャンペーンとして、通常価格21,963円（税込）のところ、期間限定で【68％OFF】となる6,996円（税込）で販売中です。

TEMU販売ページ：

https://www.temu.com/jp-en/g-606227400591214.html?utm_source=chatgpt.com

■ IP68防水対応、水泳中でも音楽を楽しめる

DOOGEE BoneAirSwimイメージ図

本製品最大の特徴は、IP68レベルの高い防水性能です。

汗や突然の雨はもちろん、水泳時の使用にも対応。

スポーツ・アウトドア向け骨伝導イヤホンとして、日本市場でも高い注目を集めています。

さらに、本体には64GBのMP3ストレージを内蔵。

スマートフォンを持ち込めないプール環境でも、イヤホン単体で音楽再生が可能です。

“泳ぎながら音楽を聴きたい”というユーザーのニーズに応える、水泳対応骨伝導イヤホンとして、今後さらなる需要拡大が期待されています。

■ Bluetooth 5.4＋MP3デュアルモード搭載

本モデルは、Bluetooth接続とMP3再生を自由に切り替えられる「デュアルモード」を採用。

Bluetoothモード

- スマートフォン接続- 音楽再生- 動画視聴- ハンズフリー通話- テレワーク

MP3モード

- 水泳- ランニング- ジム- 屋外スポーツ- スマホ不要のトレーニング

Bluetooth通信が不安定になりやすい環境でも、

MP3モードに切り替えることで、快適な音楽体験を実現します。

また、Bluetooth 5.4対応により、接続安定性・低遅延性能も向上。

スポーツ中でもストレスの少ないワイヤレス接続を提供します。

■ 耳を塞がない“オープンイヤー設計”

本製品は、骨伝導技術を採用したオープンイヤータイプ。

耳穴を塞がないため、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるのが大きな特徴です。

以下のようなシーンでも、安全性と快適性を両立します。

- ランニング- サイクリング- 通勤・通学- ウォーキング- ジムトレーニング

従来のカナル型イヤホンに比べ、耳への圧迫感が少なく、長時間使用でも疲れにくい設計となっています。

■ 柔らかなシリコン素材で快適フィット

本体には柔軟性に優れたシリコン素材を採用。

軽量かつフィット感に優れ、ランニングや水泳など動きの多いスポーツシーンでもズレにくい設計です。

長時間装着しても快適な使用感を維持できるため、日常使いから本格的なスポーツまで幅広く活躍します。

■ 日本市場で拡大する「骨伝導イヤホン」需要

現在、日本のEC市場では、以下のキーワード検索数が増加傾向にあります。

- 骨伝導イヤホン- 水泳イヤホン- Bluetooth 5.4- MP3イヤホン- オープンイヤーイヤホン- スポーツイヤホン- ランニングイヤホン- 防水イヤホン- 耳を塞がないイヤホン- 高コスパ骨伝導イヤホン

特に、「安全性」「快適性」「防水性能」を重視するユーザーから、高い支持を集めています。

■ 製品仕様

IP68防水、64GB MP3内蔵、Bluetooth 5.4対応を兼ね備えた、高機能スポーツ骨伝導イヤホンとして、日本市場でさらなる注目を集めています。

■ こんな方におすすめ

水泳中でも音楽を楽しみたい方

ランニング中に周囲の音も聞きたい方

耳が痛くなりにくいイヤホンを探している方

ジムやスポーツ向けイヤホンが欲しい方

防水性能の高いイヤホンを探している方

コストパフォーマンス重視で選びたい方

■ 商品ページ

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