【札幌近郊最大級！】「チューリップ・すずらんフェスタ2026」5/16（土）より開催！！(国営滝野すずらん丘陵公園）

5/16（土）より開催！「チューリップ・すずらんフェスタ2026」

一般財団法人 公園財団2026.05.12撮影：一部咲き始め（カントリーガーデン上段「彩の丘」）春の滝野を彩るフラワーシーズン到来！

札幌近郊最大級の品種数＆球数を誇る「チューリップ」や公園の名前の由来である「スズラン」の開花時期に合わせて、様々なイベントなどを開催します。

チューリップは5/12（火）現在で一部咲き始め。公園の丘を彩るチューリップと春のアウトドアシーズンを満喫できるイベントを楽しむことができます。

エリアごとの魅力を楽しもう！！

2026.05.12撮影：一部咲き始め（カントリーガーデン上段「彩の丘」）2026.05.12撮影：一部咲き始め（カントリーガーデン上段「彩の丘」）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/751_1_7655e199b13781d42703a352740ed43f.jpg?v=202605120651 ]チューリップ・すずらんフェスタ2026 :https://takinopark.com/tulipsuzurannfesta/カントリーガーデン

約23万球のチューリップが広大なカントリーガーデンを彩る風景をお楽しみください。

上段の彩の丘はカラフルな色が混ざり合うモザイクアートのようなお花畑、

下段の虹の丘は美しいアーチを描く虹のお花畑となります。

虹の丘

虹をイメージした計12色によるボーダーデザインで、各ボーダーに6品種を植栽！

見る角度によって、様々な見え方が楽しめます。

彩の丘

エリア毎にグラデーションが異なる10パターンの色の組み合わせを楽しめます。

花畑の中を通ったり記念写真を撮りやすいように、畑の中に園路を設けています。

KINOTOWN

今年も【令和7年度皇室献上品種】として選定されている富山県産チューリップ6品種が初登場！

どのような花風景になるかお楽しみ♪

黄小町白雲プリンスクラウス乙女のドレスワールドファボリットとやまレッドパレット花壇（カントリーハウス横）

様々な品種のチューリップが楽しめます。

ほのかに香る品種を集めた「フレグランスチューリップ」コーナー（1か所1品種）が今年も登場！

ぜひ香りをお楽しみください。

チューリップの香りは昼香性なので、昼間のほうが香りが強まる傾向があります。

香りのピークは7分から8分咲きがベスト！！

チューリップ木箱

2025年11月に開催した「チューリップを植えよう」にて、お客様に植えて頂いたチューリップ木箱を展示。

ご家族やお友達と一緒に植えたチューリップを

見てみよう！

チューリップ・すずらんフェスタおすすめイベント！！

今年の「チューリップ・すずらんフェスタ」は“学び”と“体験”をテーマとしたイベントを開催！

富山×滝野 たきのチューリップDay

チューリップについて詳しくなれる1日！

イベント限定のガーデンツアーやこの日しか開放しない場所からチューリップを眺めたり。他にも、飲食販売ブースも特別出店！滝野のチューリップを満喫しよう！！

協力：富山県花卉球根農業協同組合 / 有限会社コテージ・ガーデン

日程：5/19（火）

時間：10：00～15：00

料金：無料

定員：一部あり

場所：カントリーガーデン芝生広場他

【富山×滝野】たきのチューリップDay :https://takinopark.com/event/takinotulipday/チューリップクイズラリー

一面のチューリップが咲くガーデンを満喫しながらチューリップに詳しくなろう！

ラリー用紙は“チューリップ・すずらんフェスタ”のガイドにもなっているよ！！

日程：4/25（土）～5/31（日）

時間：9：00～17：00

料金：無料

定員：なし

場所：東口ゲート/中央口ゲート

チューリップクイズラリー :https://takinopark.com/event/tulipquiz/チューリップを上から見てみよう

普段は入れない【中央口屋上】から見えるカントリーガーデン“虹の丘”の景色は圧巻！！

特別な景色を見てみよう！

日程：5/23（土）・24（日）

時間：10：00～15：00（最終受付14：50）

料金：無料

定員：なし

場所：中央口A棟屋上

チューリップを上から見てみよう！ :https://takinopark.com/event/culipphotospot/チューリップ傘無料貸出

雨の日も晴れの日も楽しめる！

かわいいチューリップの傘を持ってガーデンを散策しよう！

一面のチューリップとかわいい傘を使ってお気に入りの写真を撮影してみよう！

日程：5/16（土）～5/31（日）

時間：9：00～17：00

料金：無料

定員：なし

場所：東口ゲート/中央口ゲート

チューリップ傘 無料レンタル :https://takinopark.com/event/tulip-umbrella/香りのチューリップ人気投票

チューリップの香りを嗅いだことはありますか？

フレグランスチューリップからお気に入りを選んで投票しよう！

おすすめの時間は昼間！！香りのピークは7分から8分咲きがベスト！！

日程：5/23（土）～5/31（日）

時間：9：00～17：00

料金：無料

定員：なし

場所：パレット花壇

香りのチューリップ人気投票 :https://takinopark.com/event/fragrancetulip/チューリップ掘り取り体験

掘り取りにもコツが！

スタッフの説明を聞いてきれいにチューリップを咲かせるように持ち帰ろう！

公園で咲いていたチューリップをお家でも咲かせてみよう！

日程：6/7（日）

時間：9:40～14:00（整理券配布 9:10～）

料金：無料

定員：当日先着2,000名

場所：カントリーガーデン中央口花畑

色とりどりの滝野の春 ～たきのフラワーリレー～

チューリップ掘り取り体験 :https://takinopark.com/event/horitori/早春の森を彩る山野草の女王“シラネアオイ”

様々な山野草を楽しめる「シラネアオイと春の野の花まつり」を5/9より開催中！札幌市内中心部から少しの移動だけで、大自然を満喫できる

滝野の森ゾーン・西エリア“自然博物園”ではこの時期、エリア全体で1500輪ほどの

花を咲かせる「シラネアオイ」をはじめ「ヒトリシズカ」や「エンレイソウ」などの

山野草の観賞や、野鳥観察をするお客様で賑わいます。

2026年度のシラネアオイは、雪解けが早かった影響などで

5/9に見頃を迎えました。また、今年度は5/9時点で約1,900輪の花・つぼみを確認しています。

開園以来最多の開花数となりました。見頃は5/17頃まで続く見込みです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/751_2_c9a06591d7bcc4fae1bc2ae2fad6393b.jpg?v=202605120651 ]シラネアオイと春の野の花まつり :https://takinopark.com/event/shiraneaoi-nono-hana/公園の名前を冠する可憐な“スズラン”

うつむきながら小さな花を咲かせる姿が魅力です。実は管理が難しい植物であり、

現在、植栽エリアを限定して集中的に管理を行っています。

お問い合わせ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/751_3_f4a9ceb6f17d3d994af6b0a56b237cdb.jpg?v=202605120651 ]

国営滝野すずらん丘陵公園

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画広報係

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

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