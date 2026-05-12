【第110回日本選手権】大会1ヶ月前記念、劇場アニメ『ひゃくえむ。』コラボPV公開！　主題歌Official髭男dism「らしさ」使用バージョン ～ナンバーワンだけが、見られる景色がある～

公益財団法人日本陸上競技連盟

2026年6月12日（金）～14日（日）、パロマ瑞穂スタジアム（愛知・名古屋）で開催する「第110回日本陸上競技選手権大会（https://www.jaaf.or.jp/jch/110/）」（兼 愛知・名古屋 2026 アジア競技大会 日本代表選手選考競技会）。

本大会は、劇場アニメ『ひゃくえむ。』とのコラボレーションを実施しています。

先日、描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズの販売や、作品の世界観を再現した会場装飾、映画楽曲を大会演出に使用するなど、作品の世界観を現地で体感できる企画を展開することを発表いたしました。



>>劇場アニメ『ひゃくえむ。』日本陸上競技選手権大会 コラボレーション ーそういう景色を見ようぜー が開催決定！（https://www.jaaf.or.jp/jch/110/news/article/23307/）



大会開催まであと一か月となる本日、プロモーション映像の第2弾として、『ひゃくえむ。』の主題歌であるOfficial髭男dismの「らしさ」を使用したプロモーションビデオを公開しました！

■プロモーションビデオ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=JuGoXGWtqDg ]

■“競う理由”を描くアニメとの共鳴

本プロモーションビデオは、陸上競技・男子100mをテーマにした劇場アニメ『ひゃくえむ。』とのコラボレーションにより制作。

競技に向き合うアスリートの内面を描く作品の世界観と、日本一を懸けて戦う日本選手権のリアルが重なり合い、競うことの本質を映像として表現しています。

■注目選手にフォーカス

第2弾では、日本一を競う日本選手権で優勝（ナンバーワン）した選手をはじめとする注目選手にフォーカス。トラック・フィールドそれぞれの戦いの緊張感、一瞬に懸ける集中、そして勝敗の分かれ目となる“わずかな差”。

ナンバーワンだけが見られる景色へ挑む姿を描いています。

■主題歌「らしさ」が描く、すべての挑戦者へ

BGMには、劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌であるOfficial髭男dismの「らしさ」を使用。本楽曲は、競争の中での葛藤や挫折に立ち向かうすべての人へのエールを込めた歌詞が特徴で、メンバーが原作マンガに感銘を受けて生まれた一曲です。

その世界観が選手たちの姿と重なり、映像に強いメッセージを与えてくれています。



Official髭男dism「らしさ」歌詞（リリース日：2025年8月6日）

誇るよ全部 僕が僕であるための要素を

好きだよ全部 君という僕の黒い部分も

恵まれなかった才能も 丈夫じゃない性格も

だけど大それた夢をちゃんと描く強かさも



焦るよいつも 足音の群衆が僕の努力を

引き裂いて何度 君という闇の世話になったろう

オンリーワンでもいいと

無理やりつけたアイマスクの奥で一睡もしやしない自分も見飽きたよ



「現実的、客観的に見れば 絶望的。絶対的1位はきっと取れないな」

分かってる 分かっちゃいるんだけど

圧倒的、直感的に僕は 納得出来ちゃいない

ああ なんでこんなにも面倒で 不適合な長所を宿してしまったんだろう



らしさ そんなものを抱えては 僕らは泣いてた 笑ってた 競い合ったまま

大好きな事に全て捧げては 何度も泣くんだ 笑うんだ

メチャクチャなペースで



何度勝っても それはそれで未来は苦しいもの

ああ まじでなんなの？ 負けて負けて負けまくった時ほど

思い出話が僕の歩みを遅めてしまうよ 過去の僕と君からの最低のプレゼント



打算的で消極的な面は 僕を守る絆創膏 怖くてきっと剥げないな

分かってる 分かっちゃいるんだけど

プライドは新品のままで白くふやけ痒がっている

ああ どちらも僕で君だから どちらも本心だからたちが悪いよな



「始めたのが遅いから」「世界はあまりにも広いから」

「天才はレベルが違うから」「てかお前が楽しけりゃいいじゃん」

ああ うるさいな それでもなんか君に負けてしまう日もあった

まあ そりゃそっか ブレない芯や思想なんて僕らしくはないや

でも今の僕は もう限界だ 君の言いなりになってたまるか

僕はやっぱ 誰にも負けたくないんだ そんな熱よどうか

消えてなくなるな！



らしさ そんなものを抱えては 僕らは泣いてた 笑ってた 競い合ったまま

大好きな事に全て捧げては まだまだ泣くんだ 笑うんだ

位置についたなら さあ、本気で勝負だ



らしさ そんなものを抱えては 喜び悲しみ 不安期待 絶望絶頂

君と僕のものだよ全部

らしさ そんなものを抱えては ああ 息絶えるまで泣くんだ 笑うんだ

「本当に良かった」 ああ 生きてて良かったな

■大会概要

名称：第110回日本陸上競技選手権大会

兼 愛知・名古屋 2026 アジア競技大会 日本代表選手選考競技会

日時：2026年6月12日（金）～14日（日）

※男子100m予選・準決勝は12日（金）、決勝は13日（土）

会場：パロマ瑞穂スタジアム（愛知・名古屋）

公式サイト：https://www.jaaf.or.jp/jch/110/

■チケット情報

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▶チケットはこちらから

https://www.jaaf.or.jp/jch/110/ticket/

■関連情報

・劇場アニメ『ひゃくえむ。』コラボニュース第1弾

劇場アニメ『ひゃくえむ。』日本陸上競技選手権大会 コラボレーション ーそういう景色を見ようぜー が開催決定！

https://www.jaaf.or.jp/jch/110/news/article/23307/



・プロモーションビデオ第1弾

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=OPHblDaFAOQ ]