北海道限定ビール「サッポロ　クラシック」の誕生日を祝う「サッポロ　クラシック 生誕祭！」6月12日（金）サッポロビール園にて開催

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、北海道限定ビール「サッポロ クラシック」の誕生日である6月12日を記念し、「サッポロ クラシック 生誕祭！」を2026年6月12日(金)、サッポロビール園 開拓使館(北海道札幌市)で開催します。本イベントでは、抽選で200名様にご参加いただけます。(参加費：税込8,000円)

1985年の発売以来、「サッポロ クラシック」は北海道の皆さまに支えられ、今年で41周年を迎えます。本イベントは、日頃のご愛顧への感謝とともに、「サッポロ クラシック」の誕生日を皆さまとともに祝う特別な一夜として企画しました。

当日は、生誕祭を祝うために用意した飲み放題付のオリジナルコース料理をお楽しみいただけるほか、サッポロ クラシック応援団長 杉谷拳士さんをスペシャルゲストに迎え、乾杯やトーク、全員参加型のイベントなどで会場を盛り上げます。

■開催概要・応募方法について

1.開催日時

2026年6月12日(金)18:30～20:30



2.開催会場

サッポロビール園 開拓使館 1階（札幌市東区北7条東9丁目2-10）

※地下鉄東豊線「東区役所前」駅の4番出口より徒歩10分、JR苗穂駅北口より徒歩8分



3.募集人数

200名

※応募多数の場合は抽選となります。



4.参加費用

8,000円(税込)

5.内容

飲み放題付のオリジナルコースほか、杉谷拳士さんとの乾杯やトーク、全員参加型のイベントを実施予定です。

6.応募期間

2026年5月12日(火)10:00 ～ 5月25日(月)17:00

7.応募方法

下記専用応募ページよりご応募ください。

https://www.sapporobeer.jp/campaign/hokkaido/20260512/

※応募条件や当選連絡等の詳細は応募ページをご確認ください。

■スペシャルゲスト

サッポロ クラシック応援団長 杉谷 拳士氏

1991年2月4日生まれ 東京都練馬区出身。

小学校時代から野球を始め、帝京高等学校では甲子園に春夏通算で3度出場。08年ドラフト6巡目指名を受けて北海道日本ハムファイターズに入団。

11年に一軍昇格をつかみ、フレッシュオールスターで優秀選手に選出され、15年には先発出場を増やし、打率.295と活躍。

翌2016年に背番号を「2」に変更。スイッチヒッターで内外野のポジションを守れるユーティリティープレイヤーとして活躍後、2022年に引退。2023年株式会社ZENSHIN CONNECTを設立。

■「サッポロ クラシック」について

北海道で生まれ育ったサッポロビールが、地域限定ビールの先駆けとして1985年に北海道への感謝の気持ちを込めてつくった北海道限定ビールです。北海道産ホップ、北海道産大麦麦芽を一部使用し、副原料を一切使わない麦芽100％で、北海道の食や気候と

〇サッポロ クラシック ブランドサイト https://www.sapporobeer.jp/classic/



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800