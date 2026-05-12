「ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD」2026年９月に東京・2027年１月に大阪にて開催決定！HPオープン＆展示ビジュアル解禁！
『ボボボーボ・ボーボボ』の展示イベント「ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD」が東京・大阪の2都市で開催されることが決定しました！
東京会場は2026年9月30日（水）から10月17日（土）まで池袋・サンシャインシティ 展示ホールDにて開催。
大阪会場は2027年1月8日（金）から1月24日（日）まで、ATC・ ITM棟4F 特設会場にて開催されます。
★展示ビジュアルが解禁！
展示タイトルは「ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD」。ボーボボの世界観への没入を表すスタイリッシュな英文字が、新しいボーボボイベントを想起させます。
また、展示情報解禁にあたりティザービジュアルが解禁！本作の主人公であり、7代目鼻毛真拳伝承者・現キング・オブ・ハジケリストであるボボボーボ・ボーボボのクールなビジュアルです。TVアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』第1話で毛狩り隊Gブロック隊長、ハーゲンを倒したワキ毛真拳「毛魂(スパークリング)」を決めるボーボボの残像は、ビビッドカラーでカラフルに輝いています。「脱・意味(ナンセンス)への覚醒」というキャッチコピーに誘われながら、続報をお待ちください。
★気になる展示内容とは…！
情報解禁と同時にオープンしたHPには、以下の文章が掲載されています。
チターニ！チターニ！チターニ！
モジャモジャ♪モー♪
ピロッチ!!ピロッチ!!ピロッチ!!ピロピロピロピロピロピロガタポン
メダニチヨ!!!!セダガルーニ!!!!セダガルーニ!!!!
チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ
チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ
クルックー!!!!クルックークルックークルック!!!!
ボーボボ！じゃんけん占いだ～！
本企画は、意味や正解に縛られた現代人の魂を解放するための「ハジケリスト養成プログラム」です。
さあ、考えるのをやめて、あなたもハジケリストになりましょう。
それが、現代を生きる我々の明日を生き抜くエネルギーとなるはずです。
本会場では皆さんにハジケリストたちの戦跡をその目で学び、発散し、伝説を目撃していただきます。
これらを潜り抜けた後には、壮大なハジケが広がっているでしょう。
今-あなたのハジケが試される。
展示内容については今後、順次解禁予定。お楽しみに！
公式HP：https://www.toei-anim.co.jp/lp/bo-bobo/world/
公式X：https://x.com/bo_bobo_ten
ハッシュタグ：#ボボ展 #BOBOBOWORLD
＜東京会場＞
開催期間：2026/9/30(水)～10/17(土)
開催時間：11:00～19:00（最終入場18:00）
※最終日10/17(土)のみ17:00閉場（最終入場16:00）
開催場所：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル２F 展示ホールD
（東京都豊島区東池袋3-1-4）
主催：「ボボボーボ・ボーボボ展」東京実行委員会
＜大阪会場＞
開催期間：2027/1/8(金)～1/24(日)
開催場所：ATC・ITM棟4F特設会場
（大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10）
主催：「ボボボーボ・ボーボボ展」大阪実行委員会
★チケット情報
前売券は6/7(日)12:00より発売！
ハジケリストを目指す者たちのために…スペシャルな先行チケットも準備中。
また、グッズ付きチケットのグッズは6/7(日)に詳細解禁予定。乞うご期待！
グッズ付きチケット：4,800円(税込) ※先着順・数量限定
前売券：2,000円(税込)
当日券：2,300円(税込)
■東京会場 券売スケジュール
前売券販売期間：2026/6/7(日)12:00～9/29(火)23:59
当日券販売期間：2026/9/30(水)0:00～10/17(土)15:30
大阪会場の券売スケジュールは後日お知らせいたします。
【ボボボーボ・ボーボボとは？】
＜あらすじ＞
300X年地球はマルガリータ帝国に支配される時代を迎えていた。
マルガリータ帝国皇帝ツル・ツルリーナ4 世は己の権力の象徴として
全人類をツルツルボーズ頭にすべく全世界で、毛狩り隊による“毛狩り”を開始した。
そんな時代に、毛の自由と平和を守るためマルガリータ帝国に立ちむかう1人の男がいた。
その男の名はボボボーボ・ボーボボ！
鼻毛真拳の使い手ボーボボはビュティ、首領パッチらとともに毛の平和のため（？）旅に出る！！！
＜作品情報＞
『ボボボーボ・ボーボボ』は「週刊少年ジャンプ」にて2001年から2007年まで連載された、澤井啓夫氏による伝説の不条理ギャグバトル漫画。コミックス全28巻の累計発行部数は700万部を突破。2003年にテレビ朝日系列で2年間アニメ放送。2024年には舞台第1弾、2026年舞台第2弾の上演が決定。
▼「ジャンプ＋」漫画第１話はこちら
https://shonenjumpplus.com/app/episode/ew247
▼アニメは各サービスで好評配信中!!
https://www.toei-anim.co.jp/tv/bo-bobo/streaming/
▼アニメ全話みるなら東映アニメチャンネル
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FP3N8HW8/
公式HP：https://www.toei-anim.co.jp/tv/bo-bobo/
公式X：https://x.com/bo_bobo_info
(C)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション
【舞台情報：『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』】
＜公演概要＞
『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』
原作：澤井啓夫「ボボボーボ・ボーボボ」(集英社 ジャンプコミックス刊)
脚本・演出：川尻恵太（SUGARBOY）
出演：加藤 将/工藤晴香/樋口裕太/兎(ロングコートダディ)/鯨井康介/成松 修/岸 みゆ
(声の出演)小松準弥/(ナレーション)太田真一郎 他
公演期間：2026年6月12日（金）～6月21日（日）
会場：シアターGロッソ（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）
チケット（全席指定・税込）：ただいま絶賛販売中！
超ハジケシート 33,000 円（最前列シート・非売品特典付き）
S席 11,000円
A席 8,800円
舞台公式サイト：https://bo-bobo-stage.jp
舞台公式 X：https://x.com/bo_bobo_stage
ハッシュタグ：#ボボステ
主催：ボボステ製作委員会(東映ビデオ/東映アニメーション/アプル)
(C)澤井啓夫/集英社・2026ボボステ製作委員会