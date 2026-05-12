「ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD」2026年９月に東京・2027年１月に大阪にて開催決定！HPオープン＆展示ビジュアル解禁！

東映アニメーション株式会社

『ボボボーボ・ボーボボ』の展示イベント「ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD」が東京・大阪の2都市で開催されることが決定しました！

東京会場は2026年9月30日（水）から10月17日（土）まで池袋・サンシャインシティ 展示ホールDにて開催。

大阪会場は2027年1月8日（金）から1月24日（日）まで、ATC・ ITM棟4F 特設会場にて開催されます。

★展示ビジュアルが解禁！

展示タイトルは「ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD」。ボーボボの世界観への没入を表すスタイリッシュな英文字が、新しいボーボボイベントを想起させます。

また、展示情報解禁にあたりティザービジュアルが解禁！本作の主人公であり、7代目鼻毛真拳伝承者・現キング・オブ・ハジケリストであるボボボーボ・ボーボボのクールなビジュアルです。TVアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』第1話で毛狩り隊Gブロック隊長、ハーゲンを倒したワキ毛真拳「毛魂(スパークリング)」を決めるボーボボの残像は、ビビッドカラーでカラフルに輝いています。「脱・意味(ナンセンス)への覚醒」というキャッチコピーに誘われながら、続報をお待ちください。

★気になる展示内容とは…！

情報解禁と同時にオープンしたHPには、以下の文章が掲載されています。

チターニ！チターニ！チターニ！モジャモジャ♪モー♪ピロッチ!!ピロッチ!!ピロッチ!!ピロピロピロピロピロピロガタポンメダニチヨ!!!!セダガルーニ!!!!セダガルーニ!!!!チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロクルックー!!!!クルックークルックークルック!!!!ボーボボ！じゃんけん占いだ～！

本企画は、意味や正解に縛られた現代人の魂を解放するための「ハジケリスト養成プログラム」です。

さあ、考えるのをやめて、あなたもハジケリストになりましょう。

それが、現代を生きる我々の明日を生き抜くエネルギーとなるはずです。

本会場では皆さんにハジケリストたちの戦跡をその目で学び、発散し、伝説を目撃していただきます。

これらを潜り抜けた後には、壮大なハジケが広がっているでしょう。

今-あなたのハジケが試される。

展示内容については今後、順次解禁予定。お楽しみに！

公式HP：https://www.toei-anim.co.jp/lp/bo-bobo/world/

公式X：https://x.com/bo_bobo_ten

ハッシュタグ：#ボボ展 #BOBOBOWORLD

＜東京会場＞

開催期間：2026/9/30(水)～10/17(土)

開催時間：11:00～19:00（最終入場18:00）

※最終日10/17(土)のみ17:00閉場（最終入場16:00）

開催場所：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル２F 展示ホールD

（東京都豊島区東池袋3-1-4）

主催：「ボボボーボ・ボーボボ展」東京実行委員会

＜大阪会場＞

開催期間：2027/1/8(金)～1/24(日)

開催場所：ATC・ITM棟4F特設会場

（大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10）

主催：「ボボボーボ・ボーボボ展」大阪実行委員会

★チケット情報

前売券は6/7(日)12:00より発売！

ハジケリストを目指す者たちのために…スペシャルな先行チケットも準備中。

また、グッズ付きチケットのグッズは6/7(日)に詳細解禁予定。乞うご期待！

グッズ付きチケット：4,800円(税込) ※先着順・数量限定

前売券：2,000円(税込)

当日券：2,300円(税込)

■東京会場 券売スケジュール

前売券販売期間：2026/6/7(日)12:00～9/29(火)23:59

当日券販売期間：2026/9/30(水)0:00～10/17(土)15:30

大阪会場の券売スケジュールは後日お知らせいたします。

【ボボボーボ・ボーボボとは？】

＜あらすじ＞

300X年地球はマルガリータ帝国に支配される時代を迎えていた。

マルガリータ帝国皇帝ツル・ツルリーナ4 世は己の権力の象徴として

全人類をツルツルボーズ頭にすべく全世界で、毛狩り隊による“毛狩り”を開始した。

そんな時代に、毛の自由と平和を守るためマルガリータ帝国に立ちむかう1人の男がいた。

その男の名はボボボーボ・ボーボボ！

鼻毛真拳の使い手ボーボボはビュティ、首領パッチらとともに毛の平和のため（？）旅に出る！！！

＜作品情報＞

『ボボボーボ・ボーボボ』は「週刊少年ジャンプ」にて2001年から2007年まで連載された、澤井啓夫氏による伝説の不条理ギャグバトル漫画。コミックス全28巻の累計発行部数は700万部を突破。2003年にテレビ朝日系列で2年間アニメ放送。2024年には舞台第1弾、2026年舞台第2弾の上演が決定。

▼「ジャンプ＋」漫画第１話はこちら

https://shonenjumpplus.com/app/episode/ew247

▼アニメは各サービスで好評配信中!!

https://www.toei-anim.co.jp/tv/bo-bobo/streaming/

▼アニメ全話みるなら東映アニメチャンネル

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FP3N8HW8/

公式HP：https://www.toei-anim.co.jp/tv/bo-bobo/

公式X：https://x.com/bo_bobo_info

(C)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション

【舞台情報：『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』】

＜公演概要＞

『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！～』

原作：澤井啓夫「ボボボーボ・ボーボボ」(集英社 ジャンプコミックス刊)

脚本・演出：川尻恵太（SUGARBOY）

出演：加藤 将/工藤晴香/樋口裕太/兎(ロングコートダディ)/鯨井康介/成松 修/岸 みゆ

(声の出演)小松準弥/(ナレーション)太田真一郎 他

公演期間：2026年6月12日（金）～6月21日（日）

会場：シアターGロッソ（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）

チケット（全席指定・税込）：ただいま絶賛販売中！

超ハジケシート 33,000 円（最前列シート・非売品特典付き）

S席 11,000円

A席 8,800円

舞台公式サイト：https://bo-bobo-stage.jp

舞台公式 X：https://x.com/bo_bobo_stage

ハッシュタグ：#ボボステ

主催：ボボステ製作委員会(東映ビデオ/東映アニメーション/アプル)

(C)澤井啓夫/集英社・2026ボボステ製作委員会