【BURBERRY】HÔTEL BELLES RIVESを舞台に特別な夏の空間を展開

バーバリー・ジャパン株式会社(C)Courtesy of Burberry

バーバリーは、フレンチ・リヴィエラに建つHôtel Belles Rives（ホテル ベル リーヴ）とのパートナーシップを発表します。ホテルを象徴するビーチクラブやテラスを舞台に、英国らしいエスプリを表現した夏のひとときを彩る特別な空間を展開します。

Hôtel Belles Rivesは、20世紀初頭にアーネスト・ヘミングウェイやガートルード・スタインをはじめとする文化人やクリエイターたちが集った、歴史ある夏の避暑地として知られています。また、『華麗なるギャツビー』の著者であるF・スコット・フィッツジェラルドが晩年を過ごし、小説『夜はやさし』（1934年）を書き始めた場所でもあります。同作の主人公がバーバリーのコートを纏っていたことでも知られています。

自然とのつながりを大切にしてきたバーバリーは、これまでも幾度となく水辺でのカルチャーを表現してきました。創業者トーマス・バーバリー自身も自然を愛し、20世紀前半にはヨットを楽しむ人々のためのウェアやテーラリングをデザインしています。2026年の「ハイ サマー」コレクションでも、ブランドが受け継ぐ冒険の精神に着想を得た、バーバリーチェックのスイムウェアやコースタルモチーフが登場しています。

今回のパートナーシップでは、ホテルが持つアールデコの華やかさを、バーバリーならではの視点で再解釈しています。メゾンを象徴するバーバリーチェックは、Hôtel Belles Rivesを象徴する印象的なブルーで表現され、ホテル内のインテリアを彩っています。1920年代当時のオリジナルリフトにもこの特別なチェックが施されているほか、プライベート桟橋やビーチクラブのドアにはカスタムロゴが配されています。

ゲストは、名高いテラスでバーバリー特製アイスキャンディを楽しみながら涼を感じたり、「Bar Fitzgerald」で地中海に沈む夕陽を眺めたりと、フレンチ・リヴィエラならではの時間を堪能することができます。さらに夏季期間中は、バーバリーブランドによる特別な体験も開催。湾岸地域発祥ともいわれるウォータースキーなど、多彩なアクティビティが用意されています。

2026年9月30日まで

Hôtel Belles Rives

33 Boulevard Edouard Baudoin

06160 Antibes

France

ABOUT HÔTEL BELLES RIVES GROUP

Hôtel Belles Rivesは、地中海の煌めく青を望む、アールデコ様式の歴史的ホテルです。F・スコット・フィッツジェラルドが『夜はやさし』を執筆した場所としても知られ、かつてのリヴィエラ黄金時代を思わせる優雅な空気感を今に伝えています。一方で、43の客室とスイートは近年リニューアルされ、洗練されたモダンなデザインへとアップデートされています。

ホテル内のミシュラン星付きレストラン「La Passagere」では、シェフのオーレリアン・ヴェコーが手がける地中海ガストロノミーを堪能できます。また、かつての居住者であるフィッツジェラルドの名を冠した「Bar Fitzgerald」では、リニューアルされた空間の中で、軽やかなランチやクラシックカクテルを楽しむことができます。

プライベートビーチには、「Belles Rives Beach Restaurant」をはじめ、ウォータースポーツクラブや専用ボートドックを備えた桟橋を併設。さらに、スイス発ラグジュアリースキンケアブランド〈Valmont〉による「Valmont Beauty Corner」では、革新的なトリートメントを通して、リヴィエラで過ごす至福の余韻を堪能できます。

〈お問合せ先〉

バーバリー・ジャパン

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